LG запустила V40 около года назад в качестве конкурента Galaxy Note 9. Звучит неплохо, да и аппаратное обеспечение не подводит, только вот вся эта картинка рушится, когда узнаёшь, что множество пользователей V40 по-прежнему работают на Android Oreo – той же версии ОС, с которой устройство было выпущено изначально.

LG V40 появился около года назад. Это был первый флагман, получивший пять камер: двойную селфи и тройную заднюю камеру. Разумеется, это была амбициозная попытка LG конкурировать с Samsung Galaxy Note 9 и iPhone XS Max. Спустя год после запуска V40 компания LG, похоже, совершенно забыла об этом устройстве.

V40 из коробки работает на Android Oreo, хотя сам смартфон был представлен уже после запуска Android Pie. Устройства, выпущенные одновременно с V40, такие как OnePlus 6T, Huawei Mate 20 Pro и Google Pixel 3, изначально работали на ОС Pie, так что LG трудно оправдать. Эта некомпетентность сослужила плохую службу V40, оставив его позади конкурентов в сфере ПО.

Учитывая тот факт, что смартфон был выпущен с Oreo, логично было ожидать, что LG отправит обновление до версии Pie довольно быстро. Тот же Galaxy Note 9 вышел в августе, а обновление до 9-ой версии получил через несколько месяцев. А что же V40? Ничего. Только в мае (спустя полгода) некоторые модели начали получать обновление для Pie, но даже сегодня большое количество пользователей V40 всё ещё не получили это обновление.

Я один из таких людей, и я зол.

В США эта проблема, по-видимому, связана с оператором Sprint, услуги которого я использую (и у которого покупался смартфон). Модели других поставщиков и разблокированные устройства уже получили обновление. А я со смартфоном от Sprint, в надежде открывая уведомление об обновлении, вижу только очередные патчи безопасности, при том, что другие пользователи таких же устройств в течение нескольких месяцев работают на Pie.

Теперь я понял во что ввязался. Политика обновлений LG – вероятно, одна из худших среди всех крупных брендов. Хорошо хоть я подождал пару месяцев прежде, чем цена на V40 упала вдвое. Заплати я $950 за этот смартфон, моему возмущению и разочарованию вовсе не было бы предела.

Естественно, находятся и те, кто утверждает: «Обновление до Pie ничего нового не приносит!», «Честно говоря, мне нравится версия Oreo!», «В Pie с панелью уведомлений происходит непонятно что!», «Лучше б я никогда не обновлялся!» и т.п.

Всё это хорошо, но мне хотелось бы лично опробовать обновление и составить своё собственное мнение. Теперь это – дело принципа. Флагман за $950 долларов не должен работать на двухлетней версии Android. Это вопиющая халатность со стороны производителя. И хотя есть вероятность, что вина лежит на операторе, но для чего тогда был создан Project Treble? И почему проблема именно с V40, а с другими устройствами от Sprint всё гладко?

Всё это просто смешно. V40 – прекрасное устройство с отличным дисплеем и камерами (независимо от того, что пишет DxOMark), громкими динамиками и добротной, высококачественной сборкой. Без сомнения, он – один из лучших флагманов последнего поколения, к сожалению, так глупо «слитый» LG с её отвратительным отношением к обновлению программного обеспечения.

Устройства, запущенные в тот же период, что и V40, уже работают на версии Q. Даже мой двухлетний Honor 7X за $200 получил Pie, а я так и застрял на Android Oreo…

Примечание переводчика: статья написана автором, проживающим в США. Расскажите, а как у вас обстоят дела с обновлениями для LG V40? Ждём ваших историй в комментариях ниже.