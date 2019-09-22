OnePlus обновит до Android 10 даже модели трёхлетней давности – OnePlus 5 и 5T

У Google самая лучшая динамика обновления программного обеспечения среди всех производителей Android на данный момент, поскольку она предоставляет три поколения обновлений ОС для своих устройств. Однако OnePlus тоже не отстаёт: китайская компания обещает распространить Android Q на OnePlus 5 и 5T – это будет третье крупное обновление, которое получат данные устройства.

Большинство Android-производителей не слишком ответственно относятся к вопросу обновлений. Многие из брендов предоставляют максимум два крупных обновления ОС, но, как говорится, и на том спасибо. Поскольку есть и такие, кто обеспечивает лишь одно-единственное обновление системы, а после навсегда благополучно забывает об устаревшем устройстве. Однако OnePlus – не из таких.

Китайская компания, начиная с OnePlus 3 и 3T, взяла курс на три поколения основных обновлений для своих устройств. Эта политика в настоящее время реализовывается только самой Google в линейке Pixel. OnePlus уже разослала обновление до Android Q на OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro, а также подтвердила, что OnePlus 5 и 5T стоят в очереди на это же обновление.

При этом OnePlus 5 был выпущен в 2017 году с Android Nougat (7-я версия ОС) и с тех пор получил два основных обновления: Oreo (8-я) и Pie (9-я версия соответственно). Q будет последним крупным обновлением, которое получит эта линейка. Для сравнения, Samsung Galaxy S8 был запущен примерно в то же время, но он точно не получит Android Q.

И хотя OnePlus по уровню обновлений идёт почти вровень с Google, требуется небольшое уточнение: тот же OnePlus 5T вышел уже после выпуска Android Oreo, но на нём была установлена ОС Nougat. Pixel 2 был выпущен тогда же, но сразу на базе Oreo. Так что оба устройства получат три основных обновления, но для Pixel 2 последним из них станет будущая Android R, а путешествие 5T закончится на Q-версии.

Но даже это небольшое замечание нисколько не умаляет заслуг OnePlus в отношении обновлений, поскольку данный производитель всё равно справляется лучше, чем остальные. Компании Essential также удалось сравниться с Google в количестве и скорости обновлений, правда это касается одного-единственного устройства, так что это не совсем то же самое, не так ли?