Для OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro доступно обновление до Android Q

Google выпустила финальную версию своей юбилейной ОС Android Q всего восемнадцать дней назад, а OnePlus уже рассылает обновление, сделанное на её основе, для OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro. Новая OxygenOS 10 будет доступна для всех пользователей данных устройств в течение следующих нескольких дней.

Пару недель назад Google выпустила окончательную версию Android Q, которая уже доступна на смартфонах Google Pixel и Essential PH-1. OnePlus тоже не медлит: компания уже объявила о выпуске OxygenOS 10 на базе Android 10 для устройств текущего поколения – OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro.

Обновление принесёт с собой новый дизайн пользовательского интерфейса, расширенные настройки разрешений (для приложений), улучшенные жесты навигации и новый Game Space (функция, собирающая все игры в одном месте). Остальные возможности Android Q также должны присутствовать в OxygenOS 10.

Как и обычно обновление будет проводится поэтапно и устанавливаться по воздуху (OTA). Сегодня его получат ограниченное количество устройств, а для более широкой аудитории оно станет доступно в ближайшие пару дней (распространение является случайным и не зависит от региона). Если, конечно, не обнаружатся какие-нибудь критические ошибки.

Впечатляет, что OnePlus смогла подготовить обновление так быстро, обогнав даже более влиятельных производителей, держащих руку на пульсе, таких как Sony.