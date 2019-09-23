Первые впечатления от новой OxygenOS на базе Android 10 для OnePlus 7 Pro

Android 10 имеет встроенную поддержку общесистемного тёмного оформления или «Dark Mode», что отражено и в новом интерфейсе OxygenOS. Ранее только несколько приложений, таких как Настройки и другие системные меню, поддерживали тёмный режим. В новой версии ОС большинство элементов пользовательского интерфейса, включая фон уведомлений, могут быть представлены в чёрном цвете.

Тем не менее, есть приложения, которые не поддерживают тёмное оформление, такие как Digital Wellbeing (окрашен в тёмно-серый цвет) и Game Space (белый), так что на них эта настройка не распространяется. В целом, тёмный режим отлично смотрится на AMOLED-дисплее. Кроме того, большинство приложений Google, в том числе Поиск и Почта, уже поддерживают настройку «Dark Mode», которая отлично подходит для экономии энергии, а также более приятна для глаз.