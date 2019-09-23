Первые впечатления от новой OxygenOS на базе Android 10 для OnePlus 7 Pro
OnePlus начала поэтапное развертывание новой OxygenOS на базе Android 10 для устройств OnePlus 7 и OnePlus 7 Pro. Ранее в этом месяце OnePlus выпустила первую бета-версию OxygenOS на базе Android 10 для тех, кто готов опробовать новинку. Впоследствии компания выпустила вторую бета-версию, которая содержала исправление некоторых найденных ошибок. В течение последних недель мы тестировали новую версию OxgenOS, и обнаружили немало того, что понравится большинству пользователей и то, что ещё можно было бы улучшить.
Умный Ambient Display
Ambient Display стал более информативен: в дополнение к значкам уведомлений теперь на экране всегда можно увидеть воспроизводимую в данный момент песню (для этого даже не нужна разблокировка устройства). Кроме того, Ambient Display теперь может отображать информацию о погоде в зависимости от конкретного времени и местоположения, а также календарь. Конечно, информация не будет детализированной, но в то же время — это очень удобно для тех случаев, когда вам не хочется/нет возможности провести разблокировку смартфона.
Почти общесистемный тёмный режим (Dark Mode)
Android 10 имеет встроенную поддержку общесистемного тёмного оформления или «Dark Mode», что отражено и в новом интерфейсе OxygenOS. Ранее только несколько приложений, таких как Настройки и другие системные меню, поддерживали тёмный режим. В новой версии ОС большинство элементов пользовательского интерфейса, включая фон уведомлений, могут быть представлены в чёрном цвете.
Тем не менее, есть приложения, которые не поддерживают тёмное оформление, такие как Digital Wellbeing (окрашен в тёмно-серый цвет) и Game Space (белый), так что на них эта настройка не распространяется. В целом, тёмный режим отлично смотрится на AMOLED-дисплее. Кроме того, большинство приложений Google, в том числе Поиск и Почта, уже поддерживают настройку «Dark Mode», которая отлично подходит для экономии энергии, а также более приятна для глаз.
Новые навигационные жесты
Навигация на основе жестов также была переосмыслена в Android 10. Несмотря на то, что традиционная система жестов из Android 9 Pie (а также навигационная панель, если необходимо) всё ещё могут быть активированы в настройках, в Android 10 навигация «Назад» выполняется с помощью свайпов от левого или правого края экрана к центру. Если же свайпнуть снизу вверх (к центру), то можно вернуться на главный экран, а если при этом действии удержать палец на экране, то можно перейти в меню «Недавно открытые приложения». Привыкание к новой системе жестов может занять некоторое время, но она интуитивно понятна и проста. Также есть возможность назначить запуск главного меню приложения с помощью свайпа с левого края экрана (вместо выполнения действия «Назад»), но только для некоторых приложений.
Обновленные "Настройки"
Приложение Настройки теперь организовано лучше, а близкие по смыслу функции сгруппированы вместе. Страница настроек, связанных с оформлением интерфейса, вероятно, стала самым кардинальным из всех изменений; она собрала все настройки, касающиеся оформления системы в одном месте. Добавлен новый эффект освещения – Horizon, который подсвечивает дисплей блокировки по бокам синим, красным, золотым или фиолетовым цветом на выбор. Кроме того, вы можете настроить вид значков уведомлений, изменить иконки приложений, их цвет и шрифт непосредственно на новой странице настроек оформления.
Улучшенный контроль конфиденциальности
Улучшения конфиденциальности были частью почти каждого крупного обновления Android, поэтому и OxygenOS на базе Android 10 предлагает несколько новых способов контроля вашей приватности. ОС теперь предупреждает вас, если приложения используют службы определения местоположения в фоновом режиме без вашего ведома; есть возможность настройки таких разрешений (с помощью выбора одной из следующих опций): «Всегда разрешать», «Разрешать только при использовании приложения» и «Запретить».
Доступ к элементам управления конфиденциальностью теперь значительно упрощен благодаря специальной странице Менеджера конфиденциальности (Privacy Manager), на которой перечислены всевозможные разрешения, такие как определения местоположения, использование различных датчиков, камеры, микрофона и т.д., что позволяет контролировать определённый тип разрешений сразу для всех приложений.
Умные уведомления
Android 10 сделал взаимодействие с уведомлениями более удобным. Например, ИИ сразу предлагает возможные ответы и действия непосредственно в самом уведомлении. Таким образом, если вы получили сообщение от кого-то, вам будет предложен быстрый вариант вероятного ответа, а также вы сможете открывать веб-ссылки и Google Карты непосредственно из самого уведомления. Уведомления в виде пузырьков (всплывающий окон) на данный момент находятся в разделе «Настройки для разработчиков» в OxygenOS. Песню теперь можно перемотать напрямую через уведомление вместо того, чтобы каждый раз заходить в приложение.
Также упрощён процесс отключения уведомлений. Нет больше необходимости копаться в настройках приложений, просто нажмите и удерживайте уведомление, чтобы выбрать режим «Важное» (звук или вибрация разрешены) и «Другое» (без звука или вибрации).
Игровое пространство Game Space
В OxygenOS и раньше были функции, ориентированные на геймеров, такие как режим Fnatic, а теперь все эти настройки объединились в приложении Game Space. Оно обеспечивает быстрый доступ ко всем играм на вашем устройстве, здесь же присутствует управление некоторыми настройками: режимом Fnatic, оптимизацией графики и режимами отображения уведомлений. Подобные нововведения уже появились в других ОС на базе Android, таких как Oppo ColorOS, так что приятно видеть, что OxygenOS поспевает за конкурентами. К тому же в Game Space вы можете посмотреть количество времени, проведённого в каждой игре, чтобы тщательнее отслеживать свою игровую активность.
Функция «Wi-Fi Sharing»
Совместное использование Wi-Fi – это новая функция в Android 10, которая позволяет вам делиться своей беспроводной сетью с другими устройствами без необходимости вводить пароли (по сути напоминает режим «Точки доступа»). Чтобы использовать Wi-Fi Sharing, просто выберите нужную сеть Wi-Fi в настройках «Wi-Fi&Internet» и нажмите «Поделиться». После введения вашего PIN-кода или сканирования отпечатка пальца, вам будет показан QR-код, который нужно отсканировать другому устройству, чтобы напрямую подключиться к вашей сети Wi-Fi.
Недостатки
Мы ещё не получили финальную версию OxygenOS на базе Android 10 для нашего тестового устройства OnePlus 7 Pro, но мы столкнулись с несколькими ошибками в версии Open Beta 2. Некоторые банковские приложения отказываются работать на бета-версии программного обеспечения, поэтому, если вы хотите полностью перейти на OnePlus 7/7 Pro, то мы рекомендуем дождаться финальной прошивки (которая будет доступна в ближайшие дни) и лишь потом переходить на данный смартфон. Вы также можете столкнуться с проблемами совместимости некоторых приложений. Мы заметили, что, например, Twitter, иногда вызывал проблемы с ядром прошивки, требующие полной перезагрузки смартфона, путем одновременного нажатия кнопок громкости (+) и питания. Хотя мы часто сталкивались с этим в Open Beta 1, такие случаи резко сократились в Open Beta 2, поэтому справедливо ожидать, что в финальной версии эта проблема будет полностью решена.
Как ни странно, расход батареи на новой ОС оказался немного выше по сравнению с Android 9 при тех же настройках (QHD+, частота обновления 90 Гц). Возможно, в окончательной версии такой проблемы уже не будет, но это нужно проверить.
OxygenOS на базе Android 10 было приятно использовать в качестве ежедневного помощника даже в её бета-версии. Новые функции уведомлений и конфиденциальности удобны, а интерфейс выглядит современно. Привыкание к новым жестам может занять некоторое время. В целом OnePlus верна своей стратегии регулярных (и своевременных) обновлений ОС без значительных отклонений от версий Google. Первое поверхностное сравнение (одноядерных) показателей AnTuTu и Geekbench показало значительный прирост производительности на новом ПО, но мы обязательно проведём более тщательное сравнение, когда получим последнюю версию ОС на наше устройство.
OxygenOS на базе Android 10 начала поставляться на OnePlus 7 и 7 Pro, а более старые устройства, такие как OnePlus 6 и 6T (и даже более ранние версии) уже стоят в очереди за ними.