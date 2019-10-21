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OnePlus 7T столкнулся с проблемами, проходя тест на прочность

Завершение теста на прочность для OnePlus 7T оказалось не самым удачным. (Источник: YouTube)
Завершение теста на прочность для OnePlus 7T оказалось не самым удачным. (Источник: YouTube)
OnePlus 7T наконец попал на тестирование к JerryRigEverything. К сожалению, на последнем этапе устройство дало слабину. Таким образом, впервые за много поколений смартфон от данного производителя прошёл технологический обряд посвящения на YouTube не столь гладко, как хотелось бы.
Deirdre O Donnell | 21/10/2019
Android OnePlus телефоны сенсорный Chinese Tech

OnePlus 7T – это обновление флагмана OnePlus начала 2019 года. Данный смартфон три дня назад попал на почти обязательную проверку на прочность от JerryRigEverything. Во время стандартных тестов вроде устойчивости дисплея к царапинам по шкале Мооса, попыток сломать решётки динамиков с помощью лезвий и поджигания экрана – устройство отлично себя показало.

К сожалению, когда дело дошло до печально известного теста на сгибание, задняя панель смартфона треснула с пугающей скоростью. Таким образом, 7T стал первым из рода OnePlus, чьё стекло не выдержало напора блогера. Скорее всего, самое простое объяснение и будет самым правильным: в этом устройстве OnePlus впервые отошла от привычной модели размещения основной камеры (продолговатая полоска прямо по центру задней панели), заменив её круглым модулем, который занимает гораздо большее пространство.

Ведущий шоу JerryRigEverything, Зак Нильсон (Zach Nelson), сказал то же самое в своём видео: новая большая платформа для камер могла стать причиной трещин в стеклянной панели. Эта теория может оказаться верной, пусть даже задняя часть тестового образца из видео изначально треснула не возле модуля камер, а в середине, где пальцы Нильсона надавили на нее. Кроме того, предшественник данного смартфона был гораздо более устойчивым к сгибанию, несмотря на то, что его задняя панель была произведена из почти такого же материала.

Тем не менее, нельзя сказать, что 7T сломался полностью: его экран с частотой 90 Гц остался включённым (и рабочим) после неприятного события в процессе тестирования. Теперь владельцы и потенциальные покупатели OnePlus 7T, благодаря Нильсону, предупреждены о возможной хрупкости задней панели устройства. В принципе, то же самое актуально и для всех прочих смартфонов с аналогичным дизайном камеры. Например, те, кто купил или присматривает себе Nokia 7.2 теперь, как говорится, предупреждены и вооружены.

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Deirdre O Donnell, 2019-10-21 (Update: 2019-10-21)

 