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OnePlus анонсировала «специальное событие» на CES 2020

Рекламный постер «специального события» (Источник: OnePlus)
Рекламный постер «специального события» (Источник: OnePlus)
2020 год станет первым годом, когда OnePlus примет участие в CES –традиционном январском технологическом фестивале в Лас-Вегасе. Производитель недавно опубликовал постеры «специального мероприятия», которое будет проходить в начале января в рамках CES 2020. Уже появились предположения, что там будет представлен смартфон 8 Lite.
Deirdre O Donnell | 14/12/2019
Android OnePlus слухи телефоны бизнес

OnePlus стал довольно узнаваемым брендом смартфонов, который ежегодно выпускает два флагманских релиза. Несмотря на это, данный производитель никогда не участвовал в выставке CES. В 2020 году это, по-видимому, изменится.

По имеющимся сведениям, OnePlus разослал рекламные материалы «специального мероприятия», которое состоится в Лас-Вегасе с «1.7-1.0». Предполагается, что это опечатка и подразумевалось «1.7-1.10», что означает 7-10 января 2020 года. Однако мероприятие запланировано не в конференц-центре города, где обычно проводится CES, а в отеле Wynn, который расположен поблизости.

Генеральный директор OnePlus, Пит Лау (Pete Lau), ответил на комментарии об этом событии в Твиттере фразой: «Мы покажем вам нечто особенное. До встречи в Лас-Вегасе». Это прямое подтверждение того факта, что в следующем году компания действительно поучаствует в фестивале CES.

Однако никаких упоминаний о том, что именно должно быть представлено на этой выставке, нет. С учетом того, что мероприятие не вписывается в рамки привычного графика анонсов OnePlus, вполне возможно, что там будет продемонстрирован 8 Lite – представитель практически забытого производителем среднего класса.

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Deirdre O Donnell, 2019-12-14 (Update: 2019-12-14)

 