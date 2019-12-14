Android 10 пожалует на Xiaomi Redmi K20/Mi 9T

Redmi K20 скоро затмит его приемник, Redmi K30, однако это совсем не значит, что данный смартфон будет вычеркнут из программных планов Xiaomi. Выпущенный в июне с MIUI 10, Redmi K20 уже начал получать MIUI 11 на основе Android 10 в Китае. Глобальное обновление до новейшей версии ОС, вероятно, уже не за горами.

Redmi K20, известный как Mi 9T в Европе, является одним из последних смартфонов, которым Xiaomi прислала Android 10. Данный смартфон компания Xiaomi выпустила под управлением Android 9.0 Pie в июне, а в октябре обновила его до последней версии собственной операционной системы. Однако, в то время как старшая, Pro-модель, перешла на полноценную MIUI 11 (сборку на основе Android 10), Redmi K20 получил MIUI 11 на базе старой ОС Android 9.0 Pie.

Теперь и K20 дождался своего звездного часа, чтобы получить Android 10 и стать в один ряд с K20 Pro. Ресурс Piunikaweb сообщает, что файл обновления, появившийся в Китае, весит 2.3 ГБ. Xiaomi пока не объявляет сроки выхода глобальной версии для Redmi K20, так что новая версия ОС пока что приходит только на китайские модели устройства. Тем не менее, Xiaomi обычно не затягивает с выпуском стабильных версий: за китайской всегда следует глобальная, так что наверняка мы тоже скоро получим новую сборку.

Если по какой-то причине вы уже установили китайскую прошивку на вашем K20, то вы можете перепрошить смартфон до мультиязычной версии, опубликованной ресурсом Xiaomi.EU на сайтах SourceForge и Android File Host. Для этого вам нужно будет установить TWRP (Team Win Recovery Project) и разблокировать загрузчик. Кроме того, вы можете скачать обновление с серверов Xiaomi по ссылке, однако для его установки вам нужно будет перепрошивать устройство, если оно имеет европейскую или индийскую прошивку.