Xiaomi еще не завершила развертывание MIUI 11, но уже начала работу над следующей версией своей прошивки. Ожидается, что MIUI 12 будет готова в третьем квартале 2020 года, если все вопросы с MIUI 11 будут закрыты. А что бы вы хотели увидеть в MIUI 12?

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Xiaomi запустила MIUI 11 совсем недавно – в сентябре прошло года, но компания уже объявила о следующей версии ОС, и такая спешка ей не впервое. Вспомните, MIUI 11 была анонсирована в прошлом январе, а ровно год спустя появилась информация о MIUI 12. В настоящее время известен только внешний вид логотипа MIUI 12, который Xiaomi сама выложила на Weibo, но нет никаких подробностей о ее функциях или сроках выхода.

Если пофантазировать, то черный фон рекламного постера может намекать на улучшения в темном системном режиме, который Xiaomi впервые представила в MIUI 11. К тому же MIUI 12 с большой вероятностью будет включать в себя функционал Android 11 (или Android R, преемницы Android Q), в том числе контекстный режим Bluetooth для самолета и прокручиваемые скриншоты (более длинные, чем позволяет размер экрана). В MIUI 11 уже есть последнее, но, по нашему мнению, реализация этой функции оставляет желать лучшего.

Следует отметить, что версии MIUI не зависят от конкретных версий Android, поэтому MIUI 12 совсем не обязательно будет основана на Android 11. Например, Xiaomi сначала выпустила MIUI 11 на базе Android 9.0 Pie для большинства устройств, а прошивка на базе Android 10 появилась через несколько месяцев. Тем не менее, MIUI 12 должна предоставить одинаковый функционал всем устройствам, не зависимо от версии Android, на которой она основана, а это предлагают не многие производители оболочек ОС.

По нашему мнению, Xiaomi стоило бы добавить в MIUI 12 приложение камеры чуть получше, а также удалить всю системную рекламу. Функция постоянного отображения информации на дисплее также стала бы бонусом, особенно с возможностью автоматически скрывать эту информацию, если датчик приближения закрыт (например, когда смартфон лежит в сумке). Как вы думаете, что Xiaomi стоит включить в MIUI 12? Расскажите нам в комментариях, есть ли какие-либо функции, которых, по вашему мнению, не хватает в MIUI 11 или работа которых кажется вам неудовлетворительной.