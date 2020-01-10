Помимо четырехкратного увеличения разрешения, по сравнению с лучшими современными VR-гарнитурами, Panasonic также впервые внедрила поддержку HDR в свою новинку весьма компактных габаритов. Чтобы добиться этого, Panasonic совместно с Kopin разработали специальные микро-OLED дисплеи и объединили их с запатентованными аудио/видео технологиями, установленными на телевизорах, аудиосистемах и цифровых камерах различных производителей.

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Несколько лет назад VR была признана одной из перспективнейших сфер, но из-за медленного развития технологий и наличия жестких рамок (доступный предел разрешения – до суб-2K), в последние пару лет интерес к ней поостыл. Сейчас Panasonic пытается оживить тему виртуальной реальности на CES 2020 с помощью анонса очков 4K, которые даже поддерживают HDR.

Одной из проблем, препятствующих более широкому внедрению технологии виртуальной реальности, является громоздкость самих гарнитур. Panasonic удалось элегантно решить эту проблему, сделав новые очки почти такими же легкими, как обычная солнцезащитные. Это стало возможным за счет объединения таких компонентов, как: небольшие VR-дисплеи от Kopin Corp., запатентованные аудио/видео технологии Panasonic, в т.ч. обработки сигналов, используемых в высококачественных OLED-телевизорах и проигрывателях Blu-ray, а также акустические решения из аудиоустройств Technics и линзы из цифровых камер LUMIX.

Дисплеи, разработанные в сотрудничестве с Kopin, являются самыми передовыми микро-OLED панелями на сегодняшний день. Четырехкратное увеличения разрешения, по сравнению с другими топовыми современными VR-гарнитурами, устраняет «эффект сетки» (когда на экране видны линии между пикселями). Что касается звука, Panasonic оснастила новинку динамическими излучателями Technics с магнитной жидкостью, которые при этом не больше обычных наушников-вкладышей.

К сожалению, эти компактные VR-очки не предназначены для коммерческого выпуска, скорее всего, из-за огромных производственных затрат. Тем не менее, Panasonic пообещала, что продолжит развивать этот концепт и, возможно, выпустит новую версию, когда 5G-покрытие распространится по всему миру.