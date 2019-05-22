Google Glass Enterprise 2 с улучшенными характеристиками и сниженной ценой попытают удачу снова
Google объявила о деталях новых Google Glass – Glass Enterprise Edition 2. Как и ожидалось, новая модель является улучшенной версией предыдущих Glass Enterprise Edition. Новые умные очки предназначены только для бизнес-клиентов и призваны обеспечить эффективную и производительную работу сотрудников организаций. Новое устройство будет стоить $999, что на $500 меньше, чем предыдущая модель.
Чтобы достичь прироста производительности, Google улучшила некоторые характеристики устройства. Например, Glass Enterprise 2 получили улучшенную камеру не на 5, а на 8 МП и четырехъядерный процессор Qualcomm Snapdragon XR1 с частотой работы 1,7 ГГц, разработанный специально для устройств виртуальной и дополненной реальности. Ёмкость аккумулятора увеличена до 820 мАч (ранее она составляла 780 мАч), поддерживается быстрая зарядка, что сильно контрастирует с самой первой версией очков, чья батарея на 570 мАч подверглась критике. Glass Enterprise 2 также обеспечены накопителем на 32 ГБ (таким же, как у первого поколения) и 3 ГБ ОЗУ (по сравнению с 2 ГБ в ранней версии). Устройство также имеет два светодиодных индикатора, индикатор питания и камеры, на передней панели, чтобы окружающие могли видеть, когда именно камера включена (прим.перев.: именно из-за этических проблем, связанных со съёмкой без предупреждения, Original Glass провалились на старте продаж).
Похоже, что на данный момент только Google и Microsoft (с их HoloLens 2) намереваются продолжать производство умных очков (хотя, и Huawei тоже не прочь зайти на этот рынок). Похоже, что ни одна из компаний не хочет сдаваться, а улучшения, внесенные в Glass Enterprise 2, намекают на то, что Google усердно работает над адаптацией своего продукта к требованиям рынка.