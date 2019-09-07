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IFA 2019 | JBL представила портативную светодиодную колонку Pulse 4 мощностью 20 Вт

Новый JBL Pulse 4. (Изображение: JBL)
Новый JBL Pulse 4. (Изображение: JBL)
JBL Pulse 4 - новейшая серия портативных Bluetooth-колонок, которые светятся при воспроизведении звука. Эта модель также имеет защиту IPX7 и предлагает около 12 часов автономности. Светодиоды динамика управляются приложением, которое позволяет синхронизировать его с другими устройствами данного производителя.
Deirdre O Donnell | 07/09/2019
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JBL, дочерняя компания Harman, представила свою новейшую портативную светодиодную акустическую систему на выставке IFA 2019. Pulse 4 имеет сертификат IPX7, т.е. устройство защищено от проникновения воды, благодаря чему его можно использовать в любом месте. По оценкам производителя, время работы составляет 12 часов, а подзарядка совершается через USB-C порт.

Как и остальная часть линейки, JBL Pulse 4 имеет режим «Lightshow», в котором светодиодная подсветка может отображать несколько цветовых схем в соответствии с воспроизводимой музыкой. Для работы используется Bluetooth 4.2, который позволяет подключаться к одному или двум устройствам одновременно. Светодиоды управляются через специальное приложение JBL Connect.

Последнее также позволяет пользователю применить режим PartyBoost, который синхронизирует динамик Pulse 4 с другими динамиками JBL в пределах одного диапазона (до 100 устройств), при условии, что они также поддерживают данную возможность. JBL Pulse 4 стоит $199,95 и доступен для предзаказа уже сейчас. Тем не менее, отправка заказов начнётся не ранее 24 сентября 2019 года.

Источник(и)

JBL

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Deirdre O Donnell, 2019-09- 7 (Update: 2019-09- 7)

 