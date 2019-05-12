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Выход Samsung Galaxy Home всё ещё планируется на первое полугодие 2019 года

Колонка Samsung Galaxy Home должна была появиться в апреле, но, вместо этого, пропала из виду. (Изображение: Samsung)
Колонка Samsung Galaxy Home должна была появиться в апреле, но, вместо этого, пропала из виду. (Изображение: Samsung)
Умная колонка Samsung Galaxy Home так и не вышла в апреле. Компания, однако, утверждает, что запуск устройства всё ещё запланирован на первую половину текущего года, хотя и не объясняет причин этой задержки.
by Sanjiv Sathiah, 12.05.2019
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Анонсированная в августе вместе с Samsung Galaxy Note 9, колонка Samsung Galaxy Home должна была появиться в апреле 2019 года. Тем не менее, месяц прошёл, но устройства нигде не видно. Как утверждает ресурс The Verge, южнокорейский гигант не назвал причин задержки, но сообщил, что запуск устройства всё ещё запланирован на первую половину года.

Galaxy Home нацелена на уровень Apple HomePod и оснащена соответствующими функциями. Качество звука новинки от Samsung, созданной при участии дочерних компаний AKG и Harmon, обещает быть отличным. Вероятным слабым местом, как и в случае HomePod с Siri, станет распознавание голоса Bixby. Очевидно, это и есть основная причина задержки запуска колонок, поскольку Samsung знает, что взаимодействие с голосовым ассистентом – это то, на что первым делом обратят внимание рецензенты в своих обзорах.

Однако, Samsung сможет компенсировать очевидные недостатки Bixby, предоставив пользователям возможность взаимодействия с другим помощником – Google Assistant. Это, довольно очевидное решение, несомненно сделает умные колонки более удобными в использовании и сведёт на нет потенциальную критику устройства. Тем не менее, Google Assistant предстоит адаптировать для работы на операционной системе Samsung Tizen, которая и установлена на Galaxy Home.

Сегмент умных колонок отличается от сегмента Bluetooth-динамиков (портативных колонок) наличием голосового ассистента, с которым у Samsung, видимо, и возникли трудности. Поэтому Galaxy Home пополнил список отложенных устройств южнокорейской компании.

Источник(и)

samsungmobilepress

theverge

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Sanjiv Sathiah, 2019-05-12 (Update: 2019-05-12)

 