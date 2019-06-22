Не Samsung Galaxy A90, а представитель новой серии Samsung Galaxy R

Вполне возможно, что Samsung возродит линейку Galaxy R и включит в неё то устройство, которое, как считали многие, должно было стать Samsung Galaxy A90. По словам известного инсайдера, модель Samsung SM-A90X, скорее всего, станет частью новой серии Galaxy R, которая будет включать в себя лучшие из смартфонов среднего класса.

И без того длинный модельный ряд Samsung вскоре снова пополниться серией Galaxy R. Первый оригинальный Samsung Galaxy R был выпущен в 2011 году, затем снят с производства из-за аппаратных проблем, после чего южнокорейский производитель сосредоточил свое внимание на более успешной S-серии.

Тем не менее, инсайдер OnLeaks, Стив Макфлай (Steve H. McFly) утверждает, что устройство Samsung SM-A90X, скорее всего, станет частью обновленной серии Galaxy R, а не предполагаемым ранее Galaxy A90. Также он поделился некоторыми другими подробностями, например, тем, что в разработке уже находятся два смартфона серии Galaxy R.

Что касается возможного аппаратного обеспечения и технических характеристик, то серия Samsung Galaxy R может получить «огромные дисплеи», тройные камеры, а одна из моделей (если не обе) должна поддерживать 5G-сети. В сообщении Макфлая также говорится, что один из смартфонов R-серии получит «совершенно уникальную, особенную камеру». Это может быть та самая подэкранная фронтальная камера, над которой, по слухам, Samsung работает уже долгое время, либо же – какая-то другая совершенно новая технология, которая ещё не была освещена в новостях.