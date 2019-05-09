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Samsung анонсирует новые фотосенсоры на 48 и 64 МП для мобильных устройств

Изображение: Samsung.
Изображение: Samsung.
Samsung представила сегодня два новых сенсора, GW1 и GM2, которые могут делать фото в качестве 64 и 48 МП соответственно благодаря невероятно маленьким пикселям по 0,8 мкм. В настоящее время – это самые маленькие сенсоры на рынке. Ожидается, что они появятся в телефонах во второй половине текущего года.
by Sam Medley, 09.05.2019
Android Gadget Galaxy Note Galaxy S телефоны

Смартфоны Samsung считаются одними из лучших, если речь заходит о цифровой фотографии. Отчасти это связано с отличными датчиками изображения, которые производитель использует в своих устройствах. В ближайшем будущем они станут ещё лучше, поскольку корейский гигант анонсировал сегодня два новых сенсора, разработанных для мобильных устройств.

Два датчика (один на 64 МП, другой – 48 МП) оснащены невероятно маленькими пикселями по 0,8 микрометра (мкм), что позволяет им собирать больше световых лучей на меньшем пространстве. ISOCELL Bright GW1 на 64 МП и ISOCELL Bright GM2 на 48 МП предлагают «самый маленький размер пикселя, доступный в настоящее время на рынке», как сообщает Samsung.

Йонгин Парк (Yongin Park), исполнительный вице-президент Samsung по сенсорной продукции, отметил, что смартфоны «стали основным инструментом для записи и обмена ежедневными событиями». Поэтому компания Samsung надеется «достичь нового уровня фотографии в современных тонких мобильных устройствах, дабы модернизировать технологию, с помощью которой мы запечатлеваем нашу повседневную жизнь». Вот для чего предназначаются эти датчики. Кстати, они также имеют несколько интересных функций.

Во-первых, фотографии при слабом освещении, вероятно, выиграют от меньшего размера пикселя и технологии Samsung Tetracell. Представленная в октябре прошлого года, Tetracell может объединять четыре пикселя в один более крупный, чтобы поймать больше светлых деталей в сложных условиях съемки. В результате новый датчик GW1 сможет «создавать яркие 16-МП изображения в условиях низкой освещенности», по заявлению Samsung. В более светлых условиях (например, при дневном освещении) GW1 может использовать уже полноценные 64 МП для съемки высоко детализированных изображений. GW1 также будет поддерживать HDR в реальном времени до 100 дБ. Для сравнения, камеры большинства современных смартфонов обеспечивают 60-80 дБ.

В GW1 и GM2 есть также более быстрый автофокус с обнаружением фазы и запись видео FHD со скоростью до 480 кадров в секунду. Следует отметить, что Sony Xperia XZ3 может записывать видео FHD со скоростью 960 к/с.

Любители мобильной съемки смогут увидеть новые датчики Samsung в смартфонах со второй половины этого года.

Источник(и)

Samsung

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Sam Medley, 2019-05- 9 (Update: 2019-05- 9)

 