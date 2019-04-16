Samsung Galaxy S10 5G, с его грозными четырьмя камерами, был признан экспертами с DxOMark лучшим камерофоном в мире и разделил первое место с Huawei P30 Pro. Фактически, S10 5G является лучшим в категории видео и селфи, но проигрывает в области обычных фотографий королю увеличения и приближения – P30 Pro.

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Не так много времени прошло с тех пор, как в прошлом месяце Huawei P30 Pro занял первое место в рейтинге DxOMark, став лучшим камерофоном на рынке благодаря своему впечатляющему зуму и эффекту Боке (размытия фона). Тем не менее, Samsung отреагировал молниеносно, поэтому новый S10 5G уже разделил «золотую медаль» от DxOMark с P30 Pro.

S10 5G так же, как и P30 Pro заработал 112 баллов, что позволило ему взойти на пьедестал почёта в рейтинге. Этот результат на целых 3 балла больше, чем у S10+, ранее делившего первое место с Huawei Mate 20 Pro и P20 Pro (по 109 баллов у каждого).

В категории статичных фотографий S10 5G получил 117 баллов. При этом P30 Pro набрал 119 баллов в этом же тесте, поэтому получил небольшое преимущество. Новый флагман от Huawei пока что никем не превзойдён в функции приближения, но S10 5G явно догоняет конкурента посредством отличной реализации эффекта Боке (размытия фона). Закономерно, смартфон от Samsung получил второй лучший показатель приближения (74 балла), опередив как Mate 20 Pro (70), так и P20 Pro (73).

В категории видео S10 5G получил 100 баллов – больше, чем оценка P30 Pro, Mate 20 Pro и S10 +. Кстати, второе место со счетом 99 баллов отошло не кому-нибудь из вышеупомянутых смартфонов, а Xiaomi Mi 9.

В тесте селфи-камеры S10 5G набрал 97 баллов – рекорд, который пока что не побил ни один смартфон в мире.