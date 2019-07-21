В США появился разблокированный Samsung Galaxy S10 5G от оператора Sprint

Оказалось, что Samsung Galaxy S10 5G, продаваемый оператором Sprint, работает на базе Exynos, а не на Qualcomm Snapdragon, который установлен в других моделях смартфона по всей территории в США. Следовательно, первый может быть разблокирован производителем, а второй - нет. Это может стать большим преимуществом для покупателей.

Оператор Sprint просит около $1300 за первый 5G-телефон от Samung. При этом, похоже, что поставщик предлагает функцию, которой уже много лет не было во флагманских устройствах Galaxy, продаваемых в США. Участники форума XDA обнаружили, что S10 5G, продаваемый в Sprint, работает на базе Exynos. В этом и состоит принципиальная разница между двумя вариантами топового смартфона.

Существует два типа Galaxy S10 5G: первый из них работает на процессоре Snapdragon 855, а второй – на Exynos 9820. Соответственно, первый не разблокирован производителем, как и многие поколения его предшественников из линейки Galaxy S. Обычно в США поставляются именно смартфоны первого типа (на базе Snapdragon), тогда как на международной арене продаются их аналоги с процессором Exynos.

Это означает, что возможность установить кастомную прошивку или ПЗУ не от Samsung на телефонах Galaxy S, продаваемых в США – крайне сложная задача, так что приходится пользоваться стандартными функциями Android. Однако похоже, что S10 5G от Sprint станет исключением. Известный разработчик из XDA, под ником elliwigy, сообщил о наличии переключателя «Разрешить разблокировку от производителя» в настройках устройства Galaxy S10 5G с витрины магазина Sprint.

За этим последовало ещё два подобных заявления от пользователей из других мест, которые проверили то же самое на устройствах в ближайших к ним магазинах Sprint. Покупателям продают телефоны с тем же программным обеспечением, что и на витрине. Соответственно, на этом телефоне можно установить пользовательские ПЗУ или приложения со сторонних источников, а не только с Google Play Store. Столь полезные функции могут сделать премиальный S10 5G более выгодным вложением средств.