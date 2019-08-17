В смартфонах линейки Samsung Galaxy A 2020 впервые появятся сенсоры на 108 МП

Samsung продолжает удивлять своими решениями: сенсоры на 64 и 108 МП будут представлены в топовой A-серии только в 2020 году. Согласно недавней утечке, вся серия A 2020 получит тройные камеры, а в моделях A81 и A91 также будут датчики ToF.

Samsung недавно представила, разработанный специально для смартфонов, сенсор с разрешением 108 МП, причём ранее в этом году компания также выпустила сенсор на 64 МП, но, что удивительно, ни один из них Samsung не интегрировала в свои устройства. Конечно, 108-МП модель появилась совсем недавно, но 64-МП датчик на рынке около 3-х месяцев, и было бы приятно увидеть его как минимум в Note 10. К сожалению, лучший датчик Note 10+ может похвастаться лишь жалкими 16 МП. Похоже, что Samsung предпочитает сначала проверить сенсоры в серии Galaxy A и лишь затем представить их во флагманской серии Galaxy S. В этом году Galaxy A80 получил датчик на 48 МП, а, в соответствии с новой утечкой, модели A-линейки 2020 оснастят ещё лучшими датчиками.

Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore) опубликовал в Twitter основные характеристики всех моделей серии А, запланированной на 2020 год. Похоже, что все устройства оснащены тройными камерами, а самые передовые также получили датчики ToF. Для Galaxy A21 начального уровня предусмотрены датчики 13+8+5 МП, в то время как 48-МП сенсоры будут установлены только на моделях среднего класса, Galaxy A61 и A71. Самые продвинутые датчики предназначены для A81 (64 МП) и A91 – первая модель, которая удостоиться сенсора на 108 МП.

Кроме того, все модели среднего диапазона, а также топовый A81 получат 2-кратный оптический зум (хотя версии с 5-кратным увеличением также предусмотрены) в телеобъективе, а A91 – 5-кратный оптический зум. Датчики на 64 МП и 108 МП также поддерживают широко применяемую технологию объединения 4 смежных пикселей в 1 для повышения чёткости и яркости снимков при слабом освещении.

Надеемся, что в следующем поколении Galaxy S и Note появятся датчики хотя бы на 48 МП, если уж не на 64 или 108 МП. Неясно, почему Samsung выбрала такую стратегию для своих флагманских смартфонов, в то время как Huawei и Oppo прилагают все усилия к тому, чтобы установить лучшие датчики даже в устройства среднего класса.