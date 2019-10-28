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Новый Xiaomi Mi CC9 Pro получил сенсор на 108 МП, 5-кратный оптический зум и пять задних камер

Mi CC9 Pro. (Источник: Mukul Sharma)
Mi CC9 Pro. (Источник: Mukul Sharma)
Появились новости о грядущем смартфоне Xiaomi с 108-МП сенсором и 5-кратным оптическим зумом. Официально подтвержденный Mi CC9 Pro имеет пять датчиков основной камеры и может стать настоящим зверем в сфере фотографии. Дизайн смартфона и некоторые его характеристики появились в Сети.
Ricci Rox | 28/10/2019
Android ARM Chinese Tech телефоны

После того, как Mi Note 10 был в центре внимания последние несколько дней, казалось бы, глупо было ждать от Xiaomi что-то ещё столь же впечатляющее. Тем не менее, слухи о том, что компания работает над телефонами с 108-МП камерой наконец-то подтвердились в виде Mi CC9 Pro.

Xiaomi недавно запустила линейку CC, представив Mi CC9 и CC9e. Теперь компания готова показать более мощное и впечатляющее устройство – CC9 Pro. Данный смартфон станет самым привлекательным камерофоном от Xiaomi на сегодняшний день.

О самом CC9 Pro мало что известно, есть только информация о его камерах. Устройства линейки CC позиционируются как камерофоны, поэтому главной изюминкой новинки, естественно, является камера (что и подтверждает маркетинговая кампания).

Mi CC9 Pro получит колоссальное количество задних камер: их будет целых пять. Это уже второй телефон за последнее время с таким набором датчиков (первым был Nokia 9 PureView). Однако мы готовы поспорить, что CC9 Pro превзойдёт Nokia 9 в разных условиях съёмки.

Установка пента-камеры включает в себя все основные типы сенсоров, за исключением монохромного датчика. Конечно, в наши дни монохромные датчики, фактически, вымерли, поэтому неудивительно, что в CC9 Pro такой не установлен. Вместо этого в смартфоне есть: широкоугольный сенсор, ультраширокоугольный сенсор, телеобъектив, макрообъектив и датчик глубины. Все они защищены.

Основной датчик, ISOCELL Bright HMX, имеет разрешение 108 МП. Он был разработан в сотрудничестве с Xiaomi, поэтому неудивительно, что в настоящее время только эта компания и использует его. Датчик был представлен на Mi Mix Alpha в прошлом месяце и выйдет на массовый рынок в CC9 Pro.

Само разрешение, 108 МП, может заставить думать, что это просто ещё один пример «мегапиксельной войны». Однако ISOCELL Bright HMX – самый большой сенсор на рынке смартфонов, значительно больший, чем 40-МП Sony IMX600 из флагманов Huawei. Чем больше физический размер датчика, тем больше данных он может захватить.

Телеобъектив Mi CC9 Pro имеет 5-кратный оптический зум, как и эксклюзивные OPPO Reno и Huawei P30 Pro. Характеристики сверхширокоугольного сенсора пока неизвестны.

CC9 Pro будет оснащён изогнутым дисплеем с каплевидным вырезом, в котором разместится ​​одна селфи-камера. Смартфон ожидается к запуску 5 ноября.

 

Источник(и)

Mukul Sharma

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Ricci Rox, 2019-10-28 (Update: 2019-10-28)

 