DxOMark: Asus Zenfone 6 за $500 – устройство с весьма конкурентоспособными камерами

Asus, пожалуй, самое лучшее устройство со Snapdragon 855 на рынке США. Стоимость смартфона составляет всего $500, но при этом производительность его камеры нисколько не пострадала. Согласно последнему обзору DxOMark Zenfone 6 может конкурировать с лучшими камерофонами в мире.

Asus выпустила Zenfone 6 в начале года, но он лишь недавно добрался до рынка США, где сразу стал одним из самых выгодных предложений. Несмотря на то, что производительность камеры, как правило, очень отличается в разных ценовых сегментах, Zenfone 6 всё же хорошо себя зарекомендовал в новом обзоре DxOMark.

Zenfone 6 показал достойный результат, заработав общий балл 104, что даёт ему почти ту же оценку, что и у iPhone XS Max (106), Samsung Galaxy Note 9 (103) и Google Pixel 3 (102). В сегменте фотографий Zenfone 6 достиг 107 баллов, в то время как в категории видео он получил 99 баллов.

Судя по фото, включённым в обзор, снимки Zenfone 6 страдают от недостатка детализации в некоторых из сценариев. Цвета приятны, но, с другой стороны, экспозиция не столь впечатляющая, по сравнению с лидерами списка, скажем, с Galaxy Note 10+.

В любом случае, камеры Zenfone 6 впечатляют, и они вполне конкурентоспособны. Ценник устройства в $500 может натолкнуть на мысль о плохих камерах, но это далеко не так. Кроме того, как мы помним, задние камеры также работают в качестве фронтальных, что делает смартфон ещё более интересным приобретением.