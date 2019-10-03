Загадочный смартфон Surface стал реальностью: Microsoft продемонстрировала двухэкранный Surface Duo, работающий на кастомной версии Android

Microsoft наконец сняла покров тайны с очередного устройства, представив Surface Duo, работающий на специальной версии Android, созданной в партнерстве с Google. Смартфон будет поддерживать приложения из магазина Google Play, которые можно будет масштабировать и размещать на двух экранах одновременно для повышения производительности.

Он наконец-то анонсирован. После того, как Microsoft выкупила мобильное подразделение Nokia но, в конечном итоге, прекратила свои неудачные попытки выпуска Windows Phone, возникли слухи о возможном Surface Phone. И слухи эти никак не утихали, несмотря на то, что Панос Панай (Panos Panay), главный специалист по продуктам в группе Microsoft Surface, и его команда долгое время отвергали их. Однако вчера всё наконец стало на свои места: Панай всё-таки продемонстрировал Surface Duo – смартфон с двумя экранами под управлением Android, который явно станет частью семейства Surface.

Сейчас мы знаем довольно мало об этом устройстве - оно всё ещё находится в разработке и будет доступно только в 2020-м. Известно только, что это мини-версия Surface Neo, оснащенная двумя 5,6-дюймовыми экранами, которые соединены вместе шарниром, раскрывающим конструкцию на 360 градусов. Это не гибкий OLED-дисплей, как у Samsung Galaxy Fold, а два отдельных полноценных экрана.

На каждом дисплее можно запустить отдельные приложения, либо же растянуть одно приложение на оба экрана. В то время как Surface Neo будет работать на 10-нм чипе Intel Lakefield, который имеет многоуровневую архитектуру Foveros, Surface Duo вполне может получить платформу Qualcomm Snapdragon на архитектуре ARM, как сообщает Wired.

Ещё одной особенностью Surface Duo является то, что устройство обозначило начало новой эры партнерства между Google и Microsoft. Во время своего выступления Панай продемонстрировал Duo, работающий с пользовательской версии Android, которая была создана специально, с нуля, чтобы использовать два экрана. Почему Android, а не Windows 10 X, как в Surface Neo? Ресурс Wired цитирует самого Паная, который говорит:

В конце концов, то, к чему привыкли люди, над чем трудятся разработчики, где сконцентрированы основные приложения – всё это находятся прямо здесь. Такова реальность. Глупо было бы её игнорировать».

Идея столь раннего раскрытия Surface Duo, прямо в начале его создания, состояла в том, чтобы позволить разработчикам начать работу по оптимизации своего ПО для работы с двумя экранами. Следовательно, Surface Duo пока не получил свой финальный вид. К тому же смартфон, который был продемонстрирован сегодня, остался без задней камеры (если вы заметили), так что пришлось бы использовать переднюю камеру для съемки, будь это окончательная версия устройства. Скорее всего, подобные детали будут учтены, когда смартфон выйдет на рынок в следующем году.

А какие впечатления у вас от Surface Duo? Дайте нам знать в комментариях ниже.