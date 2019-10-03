Surface Pro 7: высокая производительность и порты USB Type-C

Surface Pro 7 наконец дорос до того, чтоб заполучить порты USB type C. В остальном же, это все тот же 12.3-дюймовый планшет со стилусом и улучшенной обложкой Type Keyboard. Ценник Pro 7 стартует с $749, а продажи ожидаются уже с 22 октября 2019.

Можно сказать, что из всех представленных на вчерашнем мероприятии новинок Microsoft, Surface 7 Pro является наименее инновационным продуктом. Форм-фактор в большей степени остался неизменным и даже логика использования все та же. Тем не менее, для тех кто любит планшеты на Windows 10, способные превращаться в ноутбуки, новинка вполне может быть интересной .

Наследник Surface Pro 6 получил один важнейший апгрейд: порт USB type C. Однако, есть у новой модели и другие интересные особенности. Утверждается, что специальная оптимизированная для планшета ОС, что будет установлена на нем, способна собирать различную информацию по заданной теме, выдавая ее максимально удобным способом. Также на планшете будет установлена новая версия фирменного браузера Edge, который поможет улучшить автономность устройства.

Кроме того, только этот планшет среди всех новинок будет поддерживать полноразмерный стилус Surface Pen. Его функционал был расширен, например присутствует такая возможность как Ink Editing в MS Excel: ячейки таблицы теперь можно заполнять рукописным текстом, который автоматически распознается и преобразуется в стандартный. Стилус также можно использовать для изменения данных в ячейках или удаления на манер карандаша, когда обратная сторона работает как ластик, "стирая" содержимое. В Microsoft говорят, что такую возможность уже довольно долго просили сами пользователи.

Вполне естественно, Surface Pro 7 совместим с обложкой Type Keyboard. Ход клавиш составляет 1.3 мм. Производитель также уточняет, что планшет теперь обладает микрофонами студийного качества, которые пишут качественный и чистый звук. Новый Surface Pro можно предварительно заказать уже сейчас, а поставки намечены на 22 октября, 2019.