Слух | Microsoft Surface Book 3 с процессором Intel Core i7-1065G7 и видеокартой NVIDIA Max-Q отметился в базе 3DMark
Surface Book давно пора обновить, поскольку последний из них (Surface Book 2) Microsoft выпустила более двух лет назад. Строго говоря, Surface Book 2 идет уже четвертый год, т.к. Microsoft представила его в октябре 2017 года. С тех пор компания выпустила два поколения Surface Laptop и Surface Pro, а линейка Surface Book как будто благополучно забыта производителем.
Предполагалось, что Surface Book 3 покажут на специальном мероприятии Microsoft в октябре 2019 года, вместе с Surface Laptop 3, Surface Pro 7 и другими устройствами компании, но этого так и не произошло. Однако новый Surface Book уже не за горами судя по сведениям от @_rogame.
Вчера инсайдер поделился со своими подписчиками скриншотами из 3DMark, которые, по его словам, отображают конфигурации Surface Book 3. И, хотя проверить подлинность этих характеристик невозможно, они выглядят весьма правдоподобно.
Видимо, @_rogame предположил, что это конфигурации Surface Book 3 основываясь на двух факторах. Во-первых, в обоих случаях Microsoft указана как «Продавец» (Vendor). И хотя эта информация находится в разделе «Видеокарта», она относится именно к производителю всего устройства, а не к тому, кто разработал графический ускоритель.
Во-вторых, Surface Book – единственная серия, в которой Microsoft использует дискретный графический процессор и мобильный процессор с малой мощностью (в данном случае – это Core i7-1065G7). Таким образом, если Microsoft не планирует запустить новую серию устройств, то Surface Book – это единственный вариант для ноутбука с дискретной видеокартой и мобильным процессором со столь скромной мощностью.
Если Surface Book 3 уже тестируют, то, можно предположить, что эти образцы будут топовыми конфигурациями. В соответствии с Surface Book 2 новый ноутбук, получивший Core i7-1065G7 и GTX 1660 Ti Max-Q – это 15-дюймовая модель. А устройство с Core i7-1065G7 и GTX 1650 Max-Q – это 13.5-дюймовой вариант Surface Book 3.
Тем не менее нет никаких данных о том, когда именно Microsoft планирует выпустить Surface Book 3.