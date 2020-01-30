Microsoft может выпустить Surface Duo и Surface Neo уже в этом году, да и Surface Book 3, по-видимому, тоже находится в разработке. Недавно в 3DMark появилось два устройства, которые соответствуют описанию Surface Book 3 и работают на процессорах Intel Ice Lake и графических ускорителях NVIDIA Max-Q.

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Surface Book давно пора обновить, поскольку последний из них (Surface Book 2) Microsoft выпустила более двух лет назад. Строго говоря, Surface Book 2 идет уже четвертый год, т.к. Microsoft представила его в октябре 2017 года. С тех пор компания выпустила два поколения Surface Laptop и Surface Pro, а линейка Surface Book как будто благополучно забыта производителем.

Предполагалось, что Surface Book 3 покажут на специальном мероприятии Microsoft в октябре 2019 года, вместе с Surface Laptop 3, Surface Pro 7 и другими устройствами компании, но этого так и не произошло. Однако новый Surface Book уже не за горами судя по сведениям от @_rogame.

Вчера инсайдер поделился со своими подписчиками скриншотами из 3DMark, которые, по его словам, отображают конфигурации Surface Book 3. И, хотя проверить подлинность этих характеристик невозможно, они выглядят весьма правдоподобно.

Видимо, @_rogame предположил, что это конфигурации Surface Book 3 основываясь на двух факторах. Во-первых, в обоих случаях Microsoft указана как «Продавец» (Vendor). И хотя эта информация находится в разделе «Видеокарта», она относится именно к производителю всего устройства, а не к тому, кто разработал графический ускоритель.

Во-вторых, Surface Book – единственная серия, в которой Microsoft использует дискретный графический процессор и мобильный процессор с малой мощностью (в данном случае – это Core i7-1065G7). Таким образом, если Microsoft не планирует запустить новую серию устройств, то Surface Book – это единственный вариант для ноутбука с дискретной видеокартой и мобильным процессором со столь скромной мощностью.

Если Surface Book 3 уже тестируют, то, можно предположить, что эти образцы будут топовыми конфигурациями. В соответствии с Surface Book 2 новый ноутбук, получивший Core i7-1065G7 и GTX 1660 Ti Max-Q – это 15-дюймовая модель. А устройство с Core i7-1065G7 и GTX 1650 Max-Q – это 13.5-дюймовой вариант Surface Book 3.

Тем не менее нет никаких данных о том, когда именно Microsoft планирует выпустить Surface Book 3.