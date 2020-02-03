Похоже, до Intel Project Athena никому нет дела

Project Athena задумывалась компанией Intel, как база, которую возьмут за основу современные сверхтонкие ультрабуки с Thunderbolt 3 и длительной автономностью. На деле же вышло так, что об Athena ни слухом ни духом, как говорится, не только потребители, но и производители тоже - в характеристиках и рекламе своих продуктов бренды избегают упоминания этой платформы.

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На Computex 2019 компания Intel подняла много шума вокруг собственной инициативы Project Athena. По сути, Athena являет собой список требований к производительности, автономности, габаритам и возможностям ноутбука, которым должны следовать производители. То есть, если модель соответствует определенным требованиям, она помечается как "Athena Certified" - разработан даже специальный стикер.

На деле все пошло не по плану: большинство производителей полностью игнорируют Athena и даже если по факту выпускаемые модели соответствуют требованиям Intel, стикеров или пометок в рекламе никто не делает. К примеру, Dell XPS 13 7390 2-in-1 вышел летом прошлого года и должен был стать одним из первых ноутбуков, соответствующих Athena, но ни в рекламе, ни на коробке, ни на официальной веб-странице данной модели это не указывается. Прочие сертифицированные по требованиям Athena ноутбуки, вроде Lenovo Yoga C940 или HP Spectre x360 13, не особо продвигают созданный компанией Intel термин.

Кроме того, об Athena практически не упоминалось на CES 2020, так как в Intel решили показать концепты сгибаемых устройств.

Мы подозреваем, что производителям Athena не интересна в первую очередь по той причине, что при выборе нового ноутбука среднестатистический потребитель вряд-ли станет искать в Интернете информацию о данной программе. К примеру, если в ноутбуке установлены процессоры Intel 10 поколения, то совершенно ясно, что эта модель свежее тех, что идут с чипами Intel 9 и 8 поколения. Наклейка Athena же, в свою очередь, ничего не говорит потребителю о данном ноутбуке и даже наоборот, может запутать пользователя при сравнении с аналогичными моделями, но без сертификации и наклейки.

Тем не менее, вполне может быть и так, что Project Athena нужно дать еще времени - возможно полезность этой сертификации раскроется позже. К примеру, термин "ультрабук" прижился только через несколько лет, после того как начал использоваться производителями. Как бы там ни было, даже если производителям и потребителям Project Athena не интересна, мы продолжим следить за новостями о данной программе и сообщать их вам.