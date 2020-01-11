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CES 2020 | Вся линейка Razer Blade получит процессоры Intel 10-го поколения и новые дисплеи с частотой до 300 Гц

Обновление Razer Blade привнесет в устройства новые дисплеи и процессоры Intel 10-го поколения
Обновление Razer Blade привнесет в устройства новые дисплеи и процессоры Intel 10-го поколения
Обновление начинки: Процессоры Comet Lake сменят текущие Coffee Lake. Опции видеокарт могут обновиться в пользу повышения мощности
Allen Ngo | 11/01/2020
Comet Lake ноутбуки

В этом году на мероприятии Razer все внимание на себя перетянул концепт настольного ПК Tomahawk. Его элегантный модульный дизайн позволяет пользователям легко заменять ключевые компоненты без распутывания многочисленных кабелей и даже без отверток, обычно необходимых для разборки настольных ПК. Но даже на фоне такого гиганта компания не забывает об уже существующих продуктах.

13.3-дюймовый Blade Stealth, 15.6-дюймовый Blade 15 и 17.3-дюймовый Blade Pro получат индивидуальные обновления в течение нескольких месяцев. И в Blade 15, и в Blade Pro будут установлены новые процессоры 10-го поколения Comet Lake Core H, которые Intel представила чуть ранее на этой неделе, наряду с дисплеями 1080p 300 Гц, предоставляющими еще более плавное отображение игрового процесса. Стоило бы ожидать, что панели с частотой обновления 300 Гц будут похожи на те, которые уже используются на 15.6-дюймовых Acer Predator и 17.3-дюймовых Asus Zephyrus S GX701. Однако, по словам Razer, хоть у Blade Stealth и будут похожие процессоры и дисплеи, но они отнюдь не такие же, как в вышеупомянутых моделях. Обратите внимание, что в линейке уже присутствуют ЦП Ice Lake, так что возможность переключения на Comet Lake-U (в некоторых моделях) тоже не исключена.

Обновления не коснутся внешнего вида Blade.

Возможно, самая интригующая часть этого объявления – это сроки поставок обновленных моделей, которые ожидаются уже в первой половине 2020 года, т.е. как раз в тот момент, когда будет происходит анонс новинок от Nvidia. Первый ноутбук с GeForce RTX, был выпущен в начале 2019 года, а это значит, что Nvidia может повторить то же самое и в этом году, чтобы сохранить текущий уровень продаж. Интересно, что HP Specter x360 15 2020 года также будет поставляться с новыми видеокартами Nvidia, подробности о которых производитель предпочитает не разглашать, даже несмотря на то, что запуск запланирован на первый или второй квартал 2020-го.

Источник(и)

Razer

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Allen Ngo, 2020-01-11 (Update: 2020-01-12)

 