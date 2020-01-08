CES 2020 | Ответ Intel на впечатляющую серию процессоров AMD Ryzen третьего поколения для мобильных ПК – гибкий ноутбук под названием «Horseshoe Bend»
AMD показала на CES 2020 то, чего так ждали фанаты: семейство процессоров Ryzen 4000 следующего поколения, которое заменит текущую серию Ryzen 3000. Топовые Ryzen 7 4800U и Ryzen 7 4800H будут конкурировать с Intel Core i7-10710U и Core i7-9750H соответственно. Мы ожидаем, что 4800U и 4800H появятся в ультрабуках и игровых ноутбуках всего через несколько месяцев и прервут доминирование Intel на рынке ноутбуков.
Следовательно, Intel представился шанс отреагировать на брошенный ей вызов в течении своей 75-минутной пресс-конференции. Однако вместо полноценных анонсов новинок компания затеяла мини-презентации Tiger Lake, Thunderbolt 4, обновлений ИИ, концептуальных продуктов и готовящейся к выпуску дискретной игровой видеокарты DG1. Все это преимущественно долгосрочные проекты, которые будут воплощены не ранее конца 2020 года. Короче говоря, у Intel не оказалось достойного ответа на надвигающееся 3-е поколение 7-нм мобильных процессоров Ryzen, кроме уже существующих серий 10-нм Ice Lake и 14-нм Comet Lake-U.
Пожалуй, самым загадочным во всей презентации Intel оказался раскладной ПК под кодовым названием "Horseshoe Bend" (назван в честь Хорсшу-Бенд или Подковы – необычного изгиба реки Колорадо в штате Аризона). Как продемонстрировано в видео ниже, Horseshoe Bend – это 13-дюймовый ноутбук, который можно развернуть в 17-дюймовый планшет. У Lenovo и Dell уже есть собственные гибкие ПК, на фоне которых версия Intel, конечно же, выглядит уже менее впечатляюще.
У нас есть ощущение, что новый раскладной ноутбук от Intel не был тем, чего фанаты ожидали от компании. Похоже, придется подождать немного дольше, чтобы увидеть более громкие анонсы Intel, которых так ждут геймеры и опытные пользователи.