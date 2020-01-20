Вот почему процессоры Ryzen 4000 Renoir имеют на 59% большую производительность на вычислительный блок, хотя все еще работают на Vega

AMD Ryzen 4000 Renoir имеют меньшее количество вычислительных блоков по сравнению с Raven Ridge, однако улучшения архитектуры позволяют обеспечить более высокие тактовые частоты и производительность (+59% на блок). AMD планирует перенести эти улучшения в грядущие поколения процессоров Navi для ноутбуков.

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Объявление AMD о процессорах Ryzen 4000 на CES 2020 было встречено бурными овациями, т.к. эта серия должна была продемонстрировать многообещающие улучшения по сравнению с текущими предложениями Intel для мобильных устройств. Однако многих смущал один вопрос: почему новые процессоры оснащены видеокартами Vega, а не RDNA. Старший менеджер по техническому маркетингу AMD Роберт Холлок (Robert Hallock) разъяснил это в Twitter.

Холлок написал (см. оригинал на скриншоте ниже):

Потому что сроки выхода просто не совпали. Однако каждый вычислительный блок Vega в 3-м поколении на 59% быстрее, чем во втором."

Мобильные гибридные процессоры традиционно отставали от своих настольных аналогов, так что, в целом, неудивительно, что AMD решила продолжить работу с Vega. Интересным аспектом является то, что новые гибридные процессоры по максимуму используют свои восемь вычислительных блоков т.к. в предыдущем поколении их было аж 11. Таким образом, заявление Халлока о том, что они на 59% быстрее, чем раньше требует более тщательной проверки.

По словам Халлока, вычислительные блоки в Renoir стали более эффективными и увеличили частоты работы благодаря переходу на 7-нм техпроцесс. Улучшения ЦП в сочетании с повышением тактовых частот на 17%, а также обновленными драйверами и улучшенной обработкой заданной рабочей нагрузки видеокартой помогли ускорить каждый вычислительный блок на 59%. В совокупности это должно дать прирост производительности в 3DMark примерно на 28%.

Такие улучшения являются хорошими предвестниками, поскольку в конечном итоге они перейдут и в будущие графические ускорители в структуре Navi, которые уже будут произведены по 7-нм техпроцессу. В интервью Anandtech, за кулисами CES 2020, Лиза Су (Lisa Su) сказала:

Когда мы внедряли Vega в мобильный форм-фактор Ryzen 4000, мы многое узнали об оптимизации энергопотребления. Конечно, 7-нм техпроцесс помог в этом, но и оптимизация энергопотребления заняла не последнюю роль в этой архитектуре. Лучшее во всем этом то, что знания, которые мы получили, применимы и к Navi. Команда Дэвида уделяет огромное внимание [повышению] производительности на ватт, которая действительно зависит от мобильного форм-фактора, поэтому я довольна тем, что они делают. Вы увидите, как многие из этих технологий повлияли на Navi, когда он также предстанет в мобильном форм-факторе».

Конечно, сложности производства и экономические вопросы также играют свою роль. Ryzen 4000 предлагает уже 8 ядер и 16 потоков – довольно большую вычислительную мощность для обычных ноутбуков и ультрабуков. Размещение Vega на том же кристалле, где и процессор, означает, что, возможно, придется пожертвовать несколькими ядрами графического ускорителя, чтобы не изменять размер кристалла, общее энергопотребление и затраты.