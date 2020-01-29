Intel может ускорить запуск процессоров Comet Lake-H и Comet Lake-S, перенеся его на март этого года, с оглядкой на линейку Renoir Ryzen 4000 от AMD, которая тоже должна выйти в это время. Согласно сообщениям, сниженные цены также стоит на повестке дня. Поможет ли корпорации Intel данный ход в войне против 7-нм процессоров AMD?

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Согласно источникам, информирующим Wccftech, Intel может запустить свои новые настольные процессоры Comet Lake-H и Comet Lake-S уже в марте этого года. Столь ранний запуск объясняется как стратегия по опережению серии Renoir Ryzen 4000 H от AMD, которые должна выйти примерно в те же сроки.

Традиционно, будь то Coffee Lake-H Refresh или Coffee Lake-H, Intel выпускала серию H, мощностью 45 Вт, примерно в апреле, в то время как S-серия выходила где-то в третьем квартале года. Однако на этот раз мы можем стать свидетелями того, как 10-е поколение Comet Lake-S и Comet Lake-H будут выпущены раньше сроков в надежде составить конкуренцию AMD.

Судя по результатам предварительных тестов, AMD Ryzen 7 4800H вполне способен стать соперником Core i7-9750H. Значит, прогнозируемый Ryzen 9 сможет потягаться с Core i9-9980HK. Кроме того, линейка Renoir получит довольно мощные графические ускорители Vega. Intel планирует противопоставить этому свои флагманы серии H 10-го поколения с 8 ядрами и 16 потоками, а также возможностью разгона до 5 ГГц или выше благодаря функции Thermal Velocity Boost.

С другой стороны, Comet Lake-S предложит 10 ядер и 20 потоков, видеокарту UHD Graphics 730 и гиперпоточность для всех моделей в линейке. Даже по тому, что нам уже известно, можно сказать, что характеристики Comet Lake-S явно слабее, чем у настольных процессоров Ryzen 3000, в частности, у первых поддержка PCIe Gen4 отсутствует. Как раз это и может быть причиной, побудившей Intel ускорить выход Comet Lake-S на рынок, а не ждать до третьего квартала, поскольку к тому времени заголовки уже будут пестрить настольными процессорами Zen 3 Ryzen 4000.

Wccftech указывает на вероятность того, что компания перейдет на 10-нм техпроцесс при изготовлении Comet Lake-S и H, но мы-то знаем, что это произойдет еще не скоро. Фактически, даже Rocket Lake-S, который ожидается к 2021 году, будет выполнен по 14-нм техпроцессу. Intel все еще работает над улучшением 10-нм производства Ice Lake и будущего Tiger Lake, т.к. оба процессора ограничиваются максимум четырьмя ядрами.

Итак, если этот слух правдив, поможет ли ранний запуск Intel противостоять конкуренции AMD в сфере мобильных устройств? По правде, пока что рано делать какие-либо прогнозы. Intel, без сомнения, принадлежит львиная доля рынка ноутбуков, что немного усложняет жизнь AMD. Ценообразование тоже играет в этом вопросе не последнюю роль. Intel может снизить цены, чтобы переманить клиентов и компаний-производителей, выбравших AMD; мы еще посмотрим как будут развиваться дела в течении года.

Тем не менее производители техники уже обещают не менее 100 различных устройств на основе Renoir, а недавние результаты бенчмарков выглядят довольно многообещающе, так что сейчас шансы обеих компаний примерно равны.

И для нас, как потребителей, это очень хорошо.