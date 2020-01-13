AMD Ryzen Threadripper 3990X официально представлен: «Один процессор для рендеринга всего»

Наконец-то на официальном сайте появилась страница процессора AMD Ryzen Threadripper 3990X. Хотя многие его характеристики были раскрыты на CES 2020, полная картинка мощного 64-ядерного настольного процессора обрисовалась лишь сейчас. AMD позиционирует Threadripper 3990X как «один процессор для рендеринга всего».

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Чип AMD Ryzen Threadripper 3990X будет выпущен 7 февраля, так что производитель уже создал официальную страницу для новинки. Соответствующий слоган («Один процессор для рендеринга всего») был вдохновлен известной цитатой из «Властелина колец» («One Ring to rule them all», т.е. «Одно кольцо, чтобы управлять всеми»). Так как это первый в мире 64-ядерный настольный процессор, то другие процессоры вполне справедливо уступают Threadripper 3990X.

AMD опубликовала все характеристики Ryzen Threadripper 3990X на странице продукта, включая: тактовую частоту до 4.3 ГГц, кэш-память L1/L2/L3 в размере 4/32/256 МБ соответственно и, конечно же, 64 ядра со 128 потоками вычислительной мощности. Четырехканальная системная память DDR4 (3200 МГц) увеличивает потенциал Threadripper 3990X как единственного в своем роде процессора.

AMD позаботилась о том, чтобы Threadripper 3990X мог с молниеносной скоростью справляться с большими рабочими нагрузками; в общей сложности доступно 88 линий PCIe 4.0. Компания даже опубликовала промо-ролик, демонстрирующий, как 3-е поколение процессоров Threadrippers использовалось в создании спецэффектов для фильма «Терминатор: Тёмные судьбы». Threadripper 3990X уже зарекомендовал себя как настоящий зверь в мире процессоров, так что будет интересно узнать, действительно ли он сможет обеспечить «рендеринг всего».