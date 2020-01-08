CES 2020 | AMD Threadripper 3990X: 64-ядерный монстр, который надолго останется вне конкуренции
В прошлом году AMD представила Full steam ahead as AMD reveals 24-core and 32-core Ryzen Threadrippers, the 16-core Ryzen 9 3950X desktop processor, and the cheap and cheerful Athlon 3000G24-ядерный Threadripper 3960X и 32-ядерный 3970X, которые очень тепло встретили фанаты HEDT платформ. Тогда же AMD заинтриговала всех новостью о появлении в будущем 64-ядерного монстра - наконец мы его увидели!
AMD Threadripper 3990X является первым 64-ядерным 128-поточным процессором. Базовая его частота работы составляет 2.9 ГГц, а максимальная может достигать 4.3 ГГц; объем кэш-памяти насчитывает целых 288 МБ. Как и ожидалось, Threadripper 3990X втаптывает всех конкурентов в пол с оценкой Cinebench R20 в 25000 балов.
Threadripper 3990X по сути представляет собой HEDT-эквивалент чипа EPYC 7742 и обладает восемью чиплетами, во всех из которых задействованы все восемь ядер. Платформа Threadripper поддерживает четырехканальную оперативную память и предлагает 64 линии PCIe Gen4. Threadripper 3000 потребует материнскую плату с новым сокетом TRX4 и не совместим с чипсетом X399. Пока что не совсем ясно, как Threadripper 3990X будет использоваться самими пользователями.
В продаже новый процессор появится 7 февраля по цене $3990.
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AMD CES 2020 Keynote