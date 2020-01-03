Если словили себя на мысли, что названия новых моделей XPS слишком запутаны, то вы не единственный, кто так подумал. Dell решила вернуться к соглашению об именах по типу «XPS 9xxx» после экспериментов с «XPS 7xxx», поскольку так потребителям будет легче ориентироваться в ассортименте.

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В принципе, классические наименования ноутбуков серии Dell XPS были легки для запоминания: на смену 13.3-дюймовому XPS 13 9343 пришел 9350, а затем 9360, 9370 и 9380. Аналогично, в число 15.6-дюймовых XPS 15 входят: 9530, 9550, 9560, 9570 и т.д.

К сожалению, в начале прошлого года Dell изменила эту схему, выпустив XPS 13 7390 и XPS 15 7590, которые вытеснили XPS 13 9380 и XPS 15 9570 соответственно. Их расчет на тот момент был понятен: соглашение об именах для линеек Inspiron, Latitude, Vostro и Precision, достигло поколения 7xxx, и только семейство XPS оказалось «белой вороной» с именами по типу 9xxx. Таким образом, Dell решила отказаться от наименований 9xxx в пользу 7xxx для линейки XPS, чтобы она соответствовала общему ассортименту.

Естественно, этот шаг сбил с толку фанатов XPS, которые привыкли к серии 9000. Например, пользователи, покупающие XPS 13, могут воспринять XPS 13 7390 как более старую модель по сравнению с XPS 13 9380, хотя на самом деле все наоборот. А причина тому – первая цифра новой модели, которая оказалась меньше, чем в предыдущем поколении. Один из представителей Dell назвал изменение схемы именования в линейке XPS ошибкой, т.к. это вызвало замешательство не только у покупателей, но даже у теноэнтузиастов.

К счастью, Dell вернется к первоначальной схеме типа 9ххх, начиная с XPS 13 9300 2020 года. Надеемся, что и грядущие версии будут называться 2021 XPS 13 9310, 2022 XPS 13 9320 и так далее. Новый XPS 13 станет началом для солидной серии, поскольку даже логотип ноутбука претерпит изменения. Можно предположить, что следующее обновление XPS 15 тоже будет называться XPS 15 9500, если только Dell не решит опять внести какие-то выборочные, сомнительные изменения.