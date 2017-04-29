Notebookcheck

Обзор ноутбука Dell XPS 13 9360 FHD i5

Bernhard Pechlaner (перевод Винницкой Надежды), 29/04/2017

Тихая эволюция. Субноутбук Dell's XPS 13, оснащённый процессором Kaby Lake i5 и дисплеем с расширением FHD, впечатляет своей производительностью, длительностью работы и изумительной эргономикой. Хотя, если задуматься, монитор чуть-чуть не дотянул до ожидаемого уровня.

Будучи моделью четвёртого поколения, Dell XPS 13 уже не является новичком на рынке. Об этом достойном ноутбуке уже было сказано много, по большей части - хорошего. В то время когда производители сосредотачиваются на уменьшении толщины своих ультрабуков, Dell решила щегольнуть дисплеем "InfinityEdge". Помимо практического удобства - размеры у него меньше, чем у некоторых 12.5-дюймовых товарищей - дизайн тоже радует жёсткостью, продуманностью и откровенной красотой.

Чуть более месяца назад мы составляли обзор XPS 13 9360 с дисплеем QHD+ и процессором i5-7200U Kaby Lake; за несколько месяцев до того в наши руки попал XPS 13 9350 2016 с монитором FHD и процессором предыдущего поколения, i7-6560U. Обзорная модель по сути является комбинацией двух предшественников, с монитором Full HD и процессором i5-7200U так что вполне естественно для нас будет сравнивать его мощность, время автономной работы и другие показатели как с ними, так и с другими алюминиево-корпусными конкурентами, например, HP Spectre 13 или Asus Zenbook UX330UA.

Чтобы облегчить нашу задачу, приводим полный список моделей XPS 13, ранее попадавших к нам на обзор: 

  • XPS 13 9360 QHD+ Core i5-7200U
  • XPS 13 9360 QHD+ Core i7-7500U
  • XPS 13 9350 FHD Core i7-6560U
  • XPS 13 9350 QHD+ Core i7-6560U
  • XPS 13 9350 FHD Core i5-6200U
  • XPS 13 9350 QHD+ Core i7-6500U
  • XPS 13 9343 QHD+ Core i5-5200U
  • XPS 13 9333 FHD Core i5-4200U

Пока мы пишем этот обзор, Dell предлагает пять конфигураций XPS, начиная с варианта на базе i3-7100U CPU, 4 ГБ ОЗУ, не сенсорным экраном FHD и 128 ГБ SSD за $800 и заканчивая вариантом на базе процессора i7-7500U, с 16 ГБ ОЗУ, сенсорным дисплеем QHD+ и 1 ТБ PCIe SSD за ничего себе такую сумму в $2250. В нашем тестовом ноутбуке стоит i5-7200U, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD, стоит он $1150. Примечание: обычная версия в цвете "серебро" стоит $1100, но за наш вариант в "розовом золоте" придётся доплатить ещё $50. Поскольку большая часть дизайна была описана ранее, мы собираемся опустить некоторые детали (собственно, дизайн корпуса), других же коснёмся довольно поверхностно. Если вам интересны подробности, обязательно загляните в наши предыдущие обзоры.

Dell  XPS 13 9360 FHD i5 (XPS 13 9360 Серия)
Процессор
Intel Core i5-7200U 2.5 GHz
Графический адаптер
Intel HD Graphics 620, Ядро: 1050 МГц, Память: 933 МГц, 21.20.16.4475
Оперативная память
8096 Мбайт 
, LPDDR3 1866 МГц
Дисплей
13.3 дюйм. 16:10, 1920x1080 пикс. 165 точек/дюйм, Нет, Sharp SHP1449 LQ133M1, IPS, глянцевое покрытие: нет
Материнская плата
Intel Sunrise Point-LP
Хранение данных
Toshiba NVMe THNSN5256GPUK, 256 Гбайт 
Звуковая плата
Intel Kaby Lake-U/Y PCH - High Definition Audio
Интерфейсы
2 USB 3.0 / 3.1 Gen 1, 1 USB 3.1 Gen 2, 1 Thunderbolt, 1 DisplayPort, 1 слот замка Kensington, Аудиоразъёмы: 3.5 мм разъём, картридер: мульти, датчик освещённости
Коммуникации
Killer Wireless-n/a/ac 1535 Wireless Network Adapter (b/g/n/ac), Bluetooth 4.1
Габариты
высота х ширина х глубина (мм): 15 x 304 x 201
Аккумулятор
60 Вт⋅ч литий-ион.
Операционная система
Microsoft Windows 10 Home 64 Bit
Камера
Фронтальная камера: 720p
Дополнительно
акустическая система: Стерео, клавиатура: Островного типа, подсветка клавиатуры: да, 12 мес. гарантии в Европе
Вес
1.228 Кг, адаптер питания: 242 г
Стоимость
1050 USD
Ссылки
Dell - сайт производителя
Dell (сайт производителя)

 

В сравнении с моделью с сенсорным дисплеем QHD+ и Gorilla Glass от Corning, которая весит 1.31 кг, вариант с экраном FHD немного легче, всего - 1.23 кг. Хотя по сегодняшним стандартам они оба могут считаться толстячками: Lenovo IdeaPad 710S-13ISK, например, весит всего 1.16 кг, как и HP Spectre 13; Asus Zenbook UX330UA весит 1.17 кг. Тем не менее, это различие настолько незначительно, что его можно легко игнорировать. XPS 13 - самый толстенький из ультрапортативных ноутбуков, в самом широком месте в нём аж 15 мм. Ни один другой 13-дюймовый ноутбук не может похвастаться такой умопомрачительной тонкостью как HP Spectre 13, в котором чуть более 10 мм, а все остальные конкуренты находятся в пределах 13 мм. В целом, для портативности большее значение имеет не вес, а размеры, и тут XPS 13 может похвастаться лучшими результатами среди коллег.

1 | Порты и коммуникации

Здесь ничего не поменялось: XPS 13 оборудован разъёмом Thunderbolt 3 - который также может работать как порт USB 3.1 Gen 2 - в дополнение к двум портам USB 3.0. Хотя нам кажется, что для лучшей совместимости здесь стоило бы поместить USB разъёмы типа A, конфигурация HP Spectre (1x USB типа C Gen. 1 и 2x USB типа C Gen. 2 + Thunderbolt 3) рассчитана скорее на будущее, чем настоящее. Заметим, что у XPS 13 не хватает традиционного видеоразъёма, так что пользователям придётся довольствоваться функциями имеющегося, то есть, подключаться через адаптер в Thunderbolt 3. 

Спереди: Нет разъёмов
Спереди: Нет разъёмов
Сзади: Нет разъёмов
Сзади: Нет разъёмов
Слева: разъём питания, USB типа C Gen. 2 (+ Thunderbolt 3), USB 3.0, 3.5 мм аудио выход
Слева: разъём питания, USB типа C Gen. 2 (+ Thunderbolt 3), USB 3.0, 3.5 мм аудио выход
Справа: SD кард ридер, USB 3.0, слот Noble Lock
Справа: SD кард ридер, USB 3.0, слот Noble Lock

SD кардридер

Показав на нашей референтной карточке Toshiba Exceria Pro UHS-II скорость чтения более 250 МБ/с, XPS 13 обошёл большинство конкурентных ноутбуков. Что интересно, скорость передачи, равная 108 МБ/с, немного ниже, чем у Dell XPS 13 9360 QHD+ i7-7500U: оба ноутбука оснащены одним ридером, но у второго скорость копирования дошла до 128 МБ/с.

SDCardreader Transfer Speed
average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
128 MB/s ∼100% +19%
Dell XPS 13 9360 FHD i5
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
107.8 MB/s ∼84%
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
71.2 MB/s ∼56% -34%
Asus Zenbook UX330UA-FC059T
30.3 MB/s ∼24% -72%
maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
Dell XPS 13 9360 FHD i5
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
250.6 MB/s ∼100%
Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
248.1 MB/s ∼99% -1%
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
81.33 MB/s ∼32% -68%
Asus Zenbook UX330UA-FC059T
37.3 MB/s ∼15% -85%

Коммуникации

WiFi 802.11ac 2x2 и Bluetooth 4.1 это заслуга модуля Killer 1535 WLAN - удивительное дополнение в новой версии XPS 13. Наша тестовая модель немного (примерно на 20%) отстала по результатам от Dell XPS 13 9360 QHD+ i7-7500U, в котором стоит такой же модуль. Тем не менее, скорость остаётся впечатляющей: чуть более 500 Мбит/секунду на расстоянии одного метра от нашей точки доступа Linsys EA8500. Для детальной информации по карточке Killer WiFi читайте наш отдельный обзор.

Обслуживание

Поскольку нам уже несколько раз приходилось заглядывать во внутренности XPS 13, сегодня мы решили этого не делать. Если вам всё-таки интересны детали, читайте наши предыдущие обзоры.

2 | Устройства ввода

Для детального разбора клавиатуры и тачпада читайте наши предыдущие обзоры. Здесь же мы хотим отметить, что в нашей тестовой модели пробел ведёт себя не совсем так, как ожидалось от этой, в остальном очень впечатляющей, клавиатуры. При нажатии на середину кнопки, пробел кренится вперёд, как будто нажатие произошло по краю, ближнему к тачпаду. Ход у него менее чёткий, без чувствительной отдачи, однако нажатия распознаются без всяких проблем. 

3 | Дисплей

Сетка субпикселей - 165 пикселей на дюйм
Сетка субпикселей - 165 пикселей на дюйм

Большинство наших читателей наверняка уже знакомы с дисплеем Infinity и супер-тонкой лицевой панелью этого ноутбука, поэтому мы не станем останавливаться на этом пункте. На глаз, монитор выдаёт приятную цветовую гамму и почти не страдает паразитным освещением. Dell снова решила воспользоваться технологией CABC (Content Adaptive Brightness/Backlight Control), поэтому нам было трудно получить точные измерительные данные.

Для стартовых конфигураций с жёстким диском на 256 ГБ и 8 ГБ ОЗУ Dell предлагает матовый FHD дисплей (1920x1080 пикселей). Глянцевый сенсорный QHD+ компания решила приберечь для более дорогих конфигураций. Одним из самых больших и неприятных сюрпризов стала работа FHD дисплея в тестовой модели. Согласно нашим тестовым инструментам, Dell использовала одинаковую IPS матрицу - 13.3-дюймовую Sharp SHP1449 LQ133M1 - не только в обзорной модели с i5-ым процессором, но и для XPS 13 с FHD экраном и i7 CPU.

311.8
cd/m²		327.3
cd/m²		324.2
cd/m²
312.6
cd/m²		351.2
cd/m²		332.9
cd/m²
314.5
cd/m²		333
cd/m²		317.8
cd/m²
Равномерность подсветки экрана
X-Rite i1Pro 2
Максимум: 351.2 cd/m² В среднем: 325 cd/m² Minimum: 16 cd/m²
Равномерность подсветки: 89 %
От батареи: 328 cd/m²
Контрастность: 1801:1 (Уровень чёрного: 0.195 cd/m²)
ΔE Color 7.4 | - Ø
ΔE Greyscale 6.71 | - Ø
73.31% sRGB (Argyll) 50.48% AdobeRGB 1998 (Argyll)
Gamma: 2.74
Dell XPS 13 9360 FHD i5
Sharp SHP1449 LQ133M1, IPS, 13.3, 1920x1080		Dell XPS 13 2016 9350 (FHD, i7-6560U)
Sharp SHP1449 LQ133M1, IPS, 13.3, 1920x1080		Asus Zenbook UX330UA-FC059T
AU Optronics AUO272D / B133HAN02.7, IPS, 13.3, 1920x1080		Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Sharp SHP144A, IPS, 13.3, 3200x1800		Lenovo IdeaPad 710S-13ISK
Sharp SHP 1447 / LQ133M1JW15, IPS, 13.3, 1920x1080		HP Spectre 13
IPS UWVA, 13.3, 1920x1080		Acer Aspire S 13 S5-371-71QZ
AUO B133HAN04.1, IPS, 13.3, 1920x1080		Razer Blade Stealth
Sharp SHP142F (LQ125T1JW02), , 12.5, 2560 x 1440
Response Times
-3%
14%
-11%
-16%
-28%
-21%
-7%
Response Time Grey 50% / Grey 80% *
32.8
42.8
-30%
32
2%
43.6
-33%
52.4
-60%
50.8
-55%
50
-52%
37
-13%
Response Time Black / White *
33.2
24.8
25%
25
25%
29.2
12%
23.6
29%
33.2
-0%
29.6
11%
33.4
-1%
PWM Frequency
200
220
200
Параметры экрана
21%
7%
9%
-5%
19%
-3%
-3%
Brightness
325
350
8%
337
4%
357
10%
326
0%
305
-6%
358
10%
382
18%
Brightness Distribution
89
86
-3%
86
-3%
84
-6%
87
-2%
76
-15%
87
-2%
88
-1%
Уровень чёрного *
0.195
0.17
13%
0.22
-13%
0.266
-36%
0.36
-85%
0.184
6%
0.39
-100%
0.45
-131%
Контрастность
1801
2265
26%
1636
-9%
1489
-17%
956
-47%
1633
-9%
962
-47%
893
-50%
Colorchecker DeltaE *
7.4
4.17
44%
5.21
30%
3.9
47%
6.09
18%
2.64
64%
4.6
38%
3.6
51%
DeltaE для серого *
6.71
5.39
20%
6.23
7%
4.16
38%
5.36
20%
2.8
58%
4
40%
4.3
36%
Гамма
2.74 88%
2.12 113%
2.5 96%
2.31 104%
2.01 119%
2.16 111%
2.34 103%
2.1 114%
CCT
7222 90%
7404 88%
6506 100%
6514 100%
7230 90%
6999 93%
7304 89%
6572 99%
Покрытие спектра AdobeRGB, %
50.48
62.7
24%
59
17%
57.5
14%
62.25
23%
60.9
21%
57.9
15%
62.3
23%
Color Space (Percent of sRGB)
73.31
99.8
36%
90
23%
88.7
21%
97.54
33%
94.3
29%
88.7
21%
95.7
31%
Среднее значение
9% / 16%
11% / 8%
-1% / 5%
-11% / -7%
-5% / 9%
-12% / -7%
-5% / -4%

* ... меньше = лучше

Ответственность за разницу в яркости (325 Кд/м² против 350 Кд/м²) и контрастности (1801:1 против 2265:1) между нашей моделью и XPS 13 с FHD экраном и i7 CPU, скорее всего, лежит на разных панелях в этих ноутбуках, а также на технологии CABC, которую применили и в XPS 13 и в 15 InfinityEdge. Зато покрытие цветов сильно разнится: тогда как наш испытуемый справляется примерно с 73% sRGB, XPS с более старым i7 CPU покрывает все 100%.

Нам очень жаль, что новый FHD экран и близко не подошёл по яркости к результату дисплея XPS 13, который Dell выпустила в начале 2015: та модель сумела показать аж 405 единиц.

Примечание: в данный момент мы не можем сказать, чем вызвана такая разница между, казалось бы, одинаковыми экранами. Мы продолжим проверку уже на будущей модели XPS 13.

XPS 13 9360 FHD vs. sRGB
XPS 13 9360 FHD vs. sRGB
XPS 13 9360 FHD vs. sRGB
XPS 13 9360 FHD vs. sRGB
XPS 13 9360 FHD vs. XPS 13 9350 FHD
XPS 13 9360 FHD vs. XPS 13 9350 FHD

Чтобы определить, насколько хорошо экран справляется с передачей цветов, мы воспользовались приложением CalMAN 5 в качестве колориметра. Средний результат по DeltaE для градации серого - 6.7, для цветовой гаммы - 7.4, и это немного хуже, чем у конкурентов. Если говорить, например, о HP Spectre, то его отклонения от DeltaE не превышают 3 для цвета и градаций серого, что ставит его во главе остальных субноутбуков из нашего списка. Экран поддаётся калибровке, после неё отклонения от DeltaEs чуть-чуть превышают 3, хотя оранжевый и жёлтый так и остаются в значении ближе к 7. До калибровки мы наблюдали синий оттенок изображений. Для обработки фотографий лучшим выбором будет HP Spectre 13 - не только потому, что он точнее передаёт цвета, но и потому, что он почти полностью покрывает спектр sRGB. Но для каждодневного использования возможностей XPS 13 будет достаточно.

ColorChecker без калибровки
ColorChecker без калибровки
Градации серого без калибровки
Градации серого без калибровки
Насыщенность цветов без калибровки
Насыщенность цветов без калибровки
ColorChecker после калибровки
ColorChecker после калибровки
Градации серого после калибровки
Градации серого после калибровки
Насыщенность цветов после калибровки
Насыщенность цветов после калибровки

Работа экрана на улице остаётся приличной, несмотря на яркость, сниженную по сравнению с моделью 2015 года. Работа в тени вообще не представляет никаких проблем, и в пасмурный день мы не испытывали никаких трудностей с работой вне помещений. Что касается прямого солнечного света, то тут не спасают даже очень яркие матовые дисплеи, поэтому нет ничего удивительного, что наш Dell пасует в таких условиях.

XPS 13 в тени
XPS 13 в тени
Детали на экране (в тени)
Детали на экране (в тени)
Прямой солнечный свет
Прямой солнечный свет

Дисплей: тест на время отклика

Время отклика показывает, как быстро дисплей устройства способен сменить цвет изображения с одного на другой. Недостаточно быстрый отклик может привести к деформации подвижных фрагментов изображения, появлении теней и размытости. Отсутствие таких проблем особенно важно для просмотра фильмов и для игр.
       Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
33.2 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 10.8 ms стадия 1
↘ 22.4 ms стадия 2
Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 83% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 27.2 миллисек.)
       Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
32.8 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме↗ 16 ms стадия 1
↘ 16.8 ms стадия 2
Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 19% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 44.1 миллисек.)

Тест на мерцание

Некоторые устройства устанавливают яркость экрана при помощи быстрого включения-выключения светодиодов вместо простого понижения напряжения их питания. Такой метод обозначается аббревиатурой ШИМ (или PWM). Он часто приводит к полоскам или ряби на изображении, а также к быстрой усталости глаз и головной боли. Мы проверяем, используется ли PWM в тестируемом устройстве, и если да, то при каких условиях.
Ура! ШИМ не обнаружено

Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 1486 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).

Как и стоит ожидать от IPS матрицы, обзорность тут хорошая, без значительного искажения цвета или самого изображения на любых углах. Даже при самом маленьком угле обзора изображение остаётся читаемым, хотя яркость естественно меняется при сильном отклонении от центральной линии. Даже так дисплей позволяет нескольким пользователям смотреть видео или другую информацию с разных углов обзора. Экран FHD здесь имеет явное преимущество перед QHD+ за счёт своей матовости.

4 | Производительность

На момент написания этого обзора XPS 13 доступен в конфигурациях с тремя разными процессорами Kaby Lake: Core i3-7100U, i5-7200U и i7-7500U. Версия с i3 оснащена 4 ГБ RAM и 128 ГБ SSD, тогда как конфигурация с процессором i5 может быть дополнена 8 ГБ LPDDR3 RAM и 256 ГБ SSD. В версии с i5 и i7 пользователь может получить монитор QHD+, а вот самый большой комплект ОЗУ (16 ГБ) и самый объёмный накопитель (1 ТБ SSD) доступны только для модели с i7. 

Процессор

Согласно результатам теста Cinebench, двухъядерный Kaby Lake i5-7200U с частотой от 2.5 до 3.1 ГГц в целом превосходит процессоры предыдущего поколения, в частности, i7-6500U в HP Spectre 13 и Asus Zenbook UX330UA. И это хорошая новость, потому что во время теста i5-7200 не достиг своей полной мощности на конфигурации 2016 года с дисплеем QHD+. Intel Core i7-7500U в Dell XPS 13 9360 QHD+ превзошёл нашего испытуемого примерно на 10%, но и стоит на $200 больше. Новый i5-7200U работает в среднем на 6-10% быстрее, чем i5-6200U предыдущего поколения.

В одном из предыдущих обзоров, мы жаловались, что ноутбук поступил всего с двумя вариантами режима расхода энергии - Dell и Сбалансированный. Тестовая модель страдает такой же проблемой. Нам пришлось включить дополнительные режимы из реестра чтобы получить возможность сравнить производительность и время автономной работы ноутбука с его конкурентами.

Cinebench R10 32-бита
Cinebench R10 32-бита
Cinenbench R11.5
Cinenbench R11.5
Cinebench R15
Cinebench R15
Cinebench R10 | Cinebench R11.5 | Cinebench R15 | wPrime 2.0x | Super Pi Mod 1.5 XS 32M
Cinebench R10
Rendering Single 32Bit
Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Intel Core i7-7500U
5649 Points ∼74% +15%
Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel Core i5-7200U
4910 Points ∼64%
HP Spectre 13
Intel Core i7-6500U
4901 Points ∼64% 0%
Rendering Multiple CPUs 32Bit
Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Intel Core i7-7500U
11764 Points ∼29% +7%
Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel Core i5-7200U
10964 Points ∼27%
HP Spectre 13
Intel Core i7-6500U
9677 Points ∼24% -12%
Cinebench R11.5
CPU Single 64Bit
Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Intel Core i7-7500U
1.67 Points ∼76% +15%
Acer Aspire S 13 S5-371-71QZ
Intel Core i7-6500U
1.47 Points ∼67% +1%
Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel Core i5-7200U
1.45 Points ∼66%
Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
Intel Core i5-7200U
1.43 Points ∼65% -1%
HP Spectre 13
Intel Core i7-6500U
1.37 Points ∼62% -6%
CPU Multi 64Bit
Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Intel Core i7-7500U
3.86 Points ∼19% +7%
Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel Core i5-7200U
3.61 Points ∼18%
Acer Aspire S 13 S5-371-71QZ
Intel Core i7-6500U
3.56 Points ∼18% -1%
Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
Intel Core i5-7200U
3.39 Points ∼17% -6%
HP Spectre 13
Intel Core i7-6500U
3.2 Points ∼16% -11%
Cinebench R15
CPU Single 64Bit
Razer Blade Stealth
Intel Core i7-7500U
139 Points ∼62% +12%
Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Intel Core i7-7500U
137 Points ∼61% +10%
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK
Intel Core i7-6560U
130 Points ∼58% +5%
Acer Aspire S 13 S5-371-71QZ
Intel Core i7-6500U
129 Points ∼58% +4%
HP Spectre 13
Intel Core i7-6500U
125 Points ∼56% +1%
Asus Zenbook UX330UA-FC059T
Intel Core i7-6500U
124 Points ∼56% 0%
Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel Core i5-7200U
124 Points ∼56%
Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
Intel Core i5-7200U
117 Points ∼52% -6%
CPU Multi 64Bit
Razer Blade Stealth
Intel Core i7-7500U
348 Points ∼19% +9%
Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Intel Core i7-7500U
334 Points ∼18% +5%
Asus Zenbook UX330UA-FC059T
Intel Core i7-6500U
319 Points ∼17% 0%
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK
Intel Core i7-6560U
318 Points ∼17% 0%
Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel Core i5-7200U
318 Points ∼17%
Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
Intel Core i5-7200U
300 Points ∼16% -6%
Acer Aspire S 13 S5-371-71QZ
Intel Core i7-6500U
293 Points ∼16% -8%
HP Spectre 13
Intel Core i7-6500U
266 Points ∼14% -16%
wPrime 2.0x - 1024m
Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
Intel Core i5-7200U
537 s * ∼6%
HP Spectre 13
Intel Core i7-6500U
524.919 s * ∼6%
Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Intel Core i7-7500U
495 s * ∼6%
Super Pi Mod 1.5 XS 32M - ---
HP Spectre 13
Intel Core i7-6500U
684.827 Seconds * ∼3% -7%
Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel Core i5-7200U
642.8 Seconds * ∼3%
Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Intel Core i7-7500U
573 Seconds * ∼3% +11%

* ... меньше = лучше

Cinebench R10 Shading 32Bit
7512
Cinebench R10 Rendering Multiple CPUs 32Bit
10964
Cinebench R10 Rendering Single 32Bit
4910
Cinebench R11.5 CPU Multi 64Bit
3.61 Points
Cinebench R11.5 OpenGL 64Bit
34.12 fps
Cinebench R11.5 CPU Single 64Bit
1.45 Points
Cinebench R15 CPU Single 64Bit
124 Points
Cinebench R15 Ref. Match 64Bit
97.7 %
Cinebench R15 OpenGL 64Bit
45 fps
Cinebench R15 CPU Multi 64Bit
318 Points
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Производительность системы

Для оценки общей производительности системы мы использовали приложение PCMark. XPS 13 показал себя с хорошей стороны, и в целом держался на уровне с HP Spectre 13 с процессором i7-6500U. Только Lenovo IdeaPad 710S-13ISK с двухъядерным Intel Core i7-6560U и интегрированной Intel Iris 540 в некоторых тестах сумел обойти его, в среднем на 10%.

Субъективно, система работает очень шустро благодаря бодрому процессору и SSD. За всё время написания обзора мы ни разу не испытывали отказов системы или существенных лагов.

PCMark 8
Work Score Accelerated v2
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK
Iris Graphics 540, 6560U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256
4680 Points ∼72% +2%
Dell XPS 13 9360 FHD i5
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
4568 Points ∼70%
HP Spectre 13
HD Graphics 520, 6500U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256
4498 Points ∼69% -2%
Asus Zenbook UX330UA-FC059T
HD Graphics 520, 6500U, SanDisk SD8SNAT256G1002
4355 Points ∼67% -5%
Acer Aspire S 13 S5-371-71QZ
HD Graphics 520, 6500U, LiteOn CV1-8B512
4316 Points ∼66% -6%
Dell XPS 13 2016 9350 (FHD, i7-6560U)
Iris Graphics 540, 6560U, Samsung PM951 NVMe MZ-VLV256D
4213 Points ∼65% -8%
Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
HD Graphics 620, 7500U, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
4176 Points ∼64% -9%
Creative Score Accelerated v2
HP Spectre 13
HD Graphics 520, 6500U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256
4222 Points ∼45% 0%
Dell XPS 13 9360 FHD i5
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
4211 Points ∼45%
Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
HD Graphics 620, 7500U, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
4172 Points ∼45% -1%
Home Score Accelerated v2
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK
Iris Graphics 540, 6560U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256
3883 Points ∼65% +10%
HP Spectre 13
HD Graphics 520, 6500U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256
3549 Points ∼59% 0%
Dell XPS 13 9360 FHD i5
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
3535 Points ∼59%
Asus Zenbook UX330UA-FC059T
HD Graphics 520, 6500U, SanDisk SD8SNAT256G1002
3527 Points ∼59% 0%
Dell XPS 13 2016 9350 (FHD, i7-6560U)
Iris Graphics 540, 6560U, Samsung PM951 NVMe MZ-VLV256D
3479 Points ∼58% -2%
Acer Aspire S 13 S5-371-71QZ
HD Graphics 520, 6500U, LiteOn CV1-8B512
3386 Points ∼57% -4%
Razer Blade Stealth
HD Graphics 620, 7500U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256
3362 Points ∼56% -5%
Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
HD Graphics 620, 7500U, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
2855 Points ∼48% -19%
Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
2761 Points ∼46% -22%
PCMark 8 Home Score Accelerated v2
3535 баллов
PCMark 8 Creative Score Accelerated v2
4211 баллов
PCMark 8 Work Score Accelerated v2
4568 баллов
?

Накопители

Как и XPS 13 с экраном QHD+, наш XPS 13 поступил с  накопителем объёмом 256 ГБ - Toshiba NVMe SSD. Предыдущие модели, например, XPS 13 9350 2016 (FHD, i7-6560U), поставлялись с дисками от Samsung. Стоит отметить, что версия с процессором i3 всё ещё использует медленный интерфейс AHCI для своего 128 ГБ SSD, а не NVMe PCIe, поэтому его скорость работы с диском будет значительно ниже.  

Мы ожидали, что работа накопителя будет близка к XPS 13 с экраном QHD+, однако на практике она оказалась ниже. Тем не менее, мы не считаем разницу такой показательной, поскольку результаты могут разниться в зависимости от фоновых процессов.

Чтобы узнать больше информации о дисках HDD и SSD, обратитесь к нашей сравнительной таблице.

AS SSD
AS SSD
CrystalDiskMark
CrystalDiskMark
HD Tune
HD Tune
Dell XPS 13 9360 FHD i5
Toshiba NVMe THNSN5256GPUK		HP Spectre 13
Samsung PM951 NVMe MZVLV256		Acer Aspire S 13 S5-371-71QZ
LiteOn CV1-8B512		Asus Zenbook UX330UA-FC059T
SanDisk SD8SNAT256G1002		Lenovo IdeaPad 710S-13ISK
Samsung PM951 NVMe MZVLV256		Razer Blade Stealth
Samsung PM951 NVMe MZVLV256		Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
CrystalDiskMark 3.0
-9%
-31%
-46%
-1%
-0%
1%
Write 4k QD32
218.3
231.5
6%
211.2
-3%
228.9
5%
311.3
43%
302.7
39%
173.8
-20%
Read 4k QD32
479.2
513.2
7%
301.3
-37%
142.2
-70%
548.6
14%
613.9
28%
536.9
12%
Write 4k
116.9
119
2%
86.75
-26%
75.12
-36%
144.9
24%
153.4
31%
130
11%
Read 4k
29.31
40.09
37%
29.69
1%
18.89
-36%
42.43
45%
38.54
31%
35.55
21%
Write 512
439.9
306
-30%
389.7
-11%
275.2
-37%
311
-29%
305.7
-31%
445.7
1%
Read 512
1036
621.4
-40%
341.3
-67%
265.9
-74%
612.6
-41%
638.1
-38%
1019
-2%
Write Seq
732.6
305.5
-58%
418.9
-43%
309.4
-58%
309.6
-58%
305.4
-58%
655
-11%
Read Seq
1233
1322
7%
502.2
-59%
447.6
-64%
1193
-3%
1178
-4%
1214
-2%
hddimg
Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
Мин. скорость передачи данных: 268.9 MB/s
Макс. скорость передачи данных: 901.2 MB/s
Средняя скорость передачи данных: 732 MB/s
Время случайного доступа: 0.058 ms
Пиковая скорость: 374.4 MB/s
Использование процессора: 5.5 %

Производительность видеокарты

Интегрированная Intel HD 620 обошла предшественника, HD 520 в HP Spectre 13, всего на 5% согласно тестам 3DMark 13 и 3DMark 11. Intel Iris 540 в Lenovo IdeaPad 710S-13ISK и XPS 13 9350 QHD+ Core i7-6560U гораздо мощнее, и превосходит HD 620 на 20-40%. Версия XPS 13 QHD+ с i7 CPU тоже оснащена HD 620 и тоже не блещет мощностью.

3DMark | 3DMark 11
3DMark
1920x1080 Fire Strike Graphics
Dell XPS 13 2016 9350 (FHD, i7-6560U)
Intel Iris Graphics 540, 6560U
1194 Points ∼3% +24%
Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel HD Graphics 620, 7200U
963 Points ∼2%
Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Intel HD Graphics 620, 7500U
941 Points ∼2% -2%
Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
Intel HD Graphics 620, 7200U
924 Points ∼2% -4%
HP Spectre 13
Intel HD Graphics 520, 6500U
919 Points ∼2% -5%
1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK
Intel Iris Graphics 540, 6560U
11531 Points ∼7% +41%
Dell XPS 13 2016 9350 (FHD, i7-6560U)
Intel Iris Graphics 540, 6560U
9788 Points ∼6% +20%
Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel HD Graphics 620, 7200U
8177 Points ∼5%
Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Intel HD Graphics 620, 7500U
7896 Points ∼5% -3%
Asus Zenbook UX330UA-FC059T
Intel HD Graphics 520, 6500U
7801 Points ∼5% -5%
HP Spectre 13
Intel HD Graphics 520, 6500U
7786 Points ∼5% -5%
Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
Intel HD Graphics 620, 7200U
7684 Points ∼5% -6%
3DMark 11
1280x720 Performance Combined
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK
Intel Iris Graphics 540, 6560U
1796 Points ∼11% +21%
Dell XPS 13 2016 9350 (FHD, i7-6560U)
Intel Iris Graphics 540, 6560U
1710 Points ∼11% +15%
Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Intel HD Graphics 620, 7500U
1529 Points ∼10% +3%
Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel HD Graphics 620, 7200U
1483 Points ∼9%
Asus Zenbook UX330UA-FC059T
Intel HD Graphics 520, 6500U
1464 Points ∼9% -1%
HP Spectre 13
Intel HD Graphics 520, 6500U
1455 Points ∼9% -2%
Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
Intel HD Graphics 620, 7200U
1430 Points ∼9% -4%
1280x720 Performance GPU
Lenovo IdeaPad 710S-13ISK
Intel Iris Graphics 540, 6560U
2101 Points ∼4% +36%
Dell XPS 13 2016 9350 (FHD, i7-6560U)
Intel Iris Graphics 540, 6560U
1947 Points ∼4% +26%
Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Intel HD Graphics 620, 7500U
1610 Points ∼3% +4%
Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel HD Graphics 620, 7200U
1545 Points ∼3%
Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
Intel HD Graphics 620, 7200U
1541 Points ∼3% 0%
HP Spectre 13
Intel HD Graphics 520, 6500U
1487 Points ∼3% -4%
Asus Zenbook UX330UA-FC059T
Intel HD Graphics 520, 6500U
1469 Points ∼3% -5%
3DMark 11 Performance
1699 баллов
3DMark Ice Storm Standard Score
64297 баллов
3DMark Cloud Gate Standard Score
6349 баллов
3DMark Fire Strike Score
892 баллов
3DMark Fire Strike Extreme Score
405 баллов
?

Производительность в играх

Как и ожидалось, ноутбук не слишком подходит для игр. Старые игры хорошо идут на низких и средних настройках, а если вас интересуют более требовательные игрушки и субноутбуки, рекомендуем обратить внимание на Razer Blade Stealth со станцией Razer Core.

Tomb Raider
1920x1080 Ultra Preset AA:FX AF:16x (по убыванию)
Dell XPS 13 9360 FHD i5
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
12 fps ∼4%
1366x768 High Preset AA:FX AF:8x (по убыванию)
Dell XPS 13 9360 FHD i5
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
25.9 fps ∼5%
1366x768 Normal Preset AA:FX AF:4x (по убыванию)
Dell XPS 13 9360 FHD i5
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
42.6 fps ∼7%
1024x768 Low Preset (по убыванию)
Dell XPS 13 9360 FHD i5
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
83.8 fps ∼13%
мин. сред. выс. макс.
Tomb Raider (2013) 83.842.625.912fps
GRID 2 (2013) 79.746.433.712.5fps

Стресс-тест

Для проверки процессора и видеокарты на троттлиннг и общую стабильность работы мы использовали Prime95 и Furmark. В начале стресс-теста процессора в Prime95, ядра работали на частоте 3.1 ГГц при температуре 37°C. В течение 10 секунд температура подскочила до 70°C и продолжила расти, пока не дошла до 89-90°C. Через 5 минут скорость вращения вентилятора поднялась с 3600 до 4400 оборотов в минуту, пока процессор работал на частоте 2.9-3.0 ГГц при температуре 84-86°C. Через несколько минут скорость вращения вентилятора снова поднялась, уже до 5000 оборотов в минуту, без изменений в частоте работы процессора и температуре. 

При запуске Furmark встроенная видеокарта заработала на частоте 1000 МГц, температура быстро поднялась до 86°С, а вентилятор включился и стабилизировался на скорости в 3600 оборотов в минуту. Через несколько минут скорость вентилятора поднялась до 4400, а потом и 5000 оборотов в минуту, частота работы видеокарты при этом варьировалась между 950 и 900 МГц. Температура стабилизировалась на отметке в 78°C.

При одновременном запуске Prime95 и Furmark, частота работы процессора упала до 1.4 ГГц, тогда как видеокарта продолжила работать на 900 МГц,  вентилятор - 3600 оборотов в минуту. Через две минуты скорость работы вентилятора поднялась до 4400 об/мин, а ещё через восемь - до 5000 об/мин. Процессор продолжал работать на частоте 1.4 ГГц  при температуре 77°C, видеокарта - 900 МГц до самого конца теста. Налицо троттлинг процессора, но тут надо отметить, что стресс-тест симулирует экстремальный сценарий, который вряд ли случится в реальной жизни.

Согласно быстрому тесту в PCMark 11, ноутбук не потерял мощности при работе от батареи. Результат примерно такой же, как при работе от сети.

Стресс-тест процессора (Prime95)
Стресс-тест процессора (Prime95)
Стресс-тест видеокарты (Furmark)
Стресс-тест видеокарты (Furmark)
Стресс-тест процессора и видеокарты (Prime95 + Furmark)
Стресс-тест процессора и видеокарты (Prime95 + Furmark)
CPU Clock (GHz) GPU Clock (MHz) Average CPU Temperature (°C) Average GPU Temperature (°C)
Prime95 Stress 3.0 - 85 -
FurMark Stress - 950 - 78
Prime95 + FurMark Stress 1.4 900 76 79

5 | Нагрев и шум

Системный шум

Шум вентилятора (серый: фоновый, красный: в простое, голубой: Unigine Heaven, зелёный: Prime95+FurMark)
Шум вентилятора (серый: фоновый, красный: в простое, голубой: Unigine Heaven, зелёный: Prime95+FurMark)

Во время простоя и при несложных задачах, вроде работы с документами или Интернетом, шум от XPS 13 практически неразличим за бытовыми звуками. Как было сказано выше, при нагрузке вентилятор начинает работать на скоростях от 3600 до 4400 об/мин, а периодически даже 5000 об/мин. Но даже под максимальной нагрузкой система не слишком шумит, хотя у более тонких конкурентов скорость работы вентилятора обычно очень высока, и со временем его шум начинает раздражать. Тем не менее, если рассматривать категорию субноутбуков, XPS 13 - самый тихий из тех, что мы тестировали. HP Spectre 13 сильно проигрывает в этом плане: из-за небольшой толщины ему приходится упорно работать для хорошего охлаждения, и шум от вентилятора иногда достигает 41 дБ.

Время от времени наша тестовая модель издавала неприятные, хотя и не слишком громкие, писки. Чувствительные к звукам пользователи могут посчитать их раздражающими.

Уровень шума

Ожидание
28.9 / 28.9 / 28.9 дб
Нагрузка
30.9 / 33.5 дб
 
 
 
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
  
min: dark, med: mid, max: light   Audix TM1 (15 см от источника шума)
Dell XPS 13 9360 FHD i5
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK		HP Spectre 13
HD Graphics 520, 6500U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256		Acer Aspire S 13 S5-371-71QZ
HD Graphics 520, 6500U, LiteOn CV1-8B512		Asus Zenbook UX330UA-FC059T
HD Graphics 520, 6500U, SanDisk SD8SNAT256G1002		Lenovo IdeaPad 710S-13ISK
Iris Graphics 540, 6560U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256		Razer Blade Stealth
HD Graphics 620, 7500U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256		Dell XPS 13 2016 9350 (FHD, i7-6560U)
Iris Graphics 540, 6560U, Samsung PM951 NVMe MZ-VLV256D		Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
Уровень шума
-13%
-10%
-14%
-11%
-11%
-9%
-8%
Мин. в простое *
28.9
28.5
1%
31.2
-8%
31.2
-8%
30.1
-4%
31
-7%
30
-4%
30.6
-6%
В простое, сред. *
28.9
30.9
-7%
31.2
-8%
31.2
-8%
30.1
-4%
31
-7%
30
-4%
30.6
-6%
В простое, макс. *
28.9
31.6
-9%
31.5
-9%
31.2
-8%
30.1
-4%
31
-7%
30
-4%
32.2
-11%
Нагрузка, сред. *
30.9
38.8
-26%
35.7
-16%
37.4
-21%
39.2
-27%
35
-13%
36.5
-18%
32.2
-4%
Нагрузка, макс. *
33.5
41.4
-24%
35.8
-7%
41.4
-24%
39.3
-17%
40.5
-21%
38.3
-14%
38.5
-15%

* ... меньше = лучше

Температура

Большая мощность в тонком корпусе и низкий уровень шума обычно означает одно: высокие температуры. Наш испытуемый действительно задаёт жару, особенно после длительной нагрузки. XPS 13 с экраном QHD+ и i7 CPU нагревается ещё сильнее. Что интересно, HP Spectre 13 при меньшей толщине показывает примерно такие же температурные пороги. Самое горячее место - 50°C - находится в задней части днища ноутбука, поэтому работать с ним на коленях всё ещё можно. Выход охлаждения находится там же, по всей ширине ноутбука, поэтому необходимо следить за тем, чтобы колени пользователя не блокировали его, иначе температура поднимется как внутри, так и снаружи корпуса.

Температура под максимальной нагрузкой (сверху)
Температура под максимальной нагрузкой (сверху)
Максимальная температура (днище)
Максимальная температура (днище)
Макс.
 39.8 °C43.4 °C32.2 °C 
 33.6 °C34 °C27.2 °C 
 29.4 °C28.4 °C27.2 °C 
Максимум: 43.4 °C
В среднем: 32.8 °C
35.4 °C49.2 °C37.2 °C
31.8 °C35.6 °C35.2 °C
30 °C31.8 °C32.2 °C
Максимум: 49.2 °C
В среднем: 35.4 °C
Блок питания (макс)  42 °C | Темп. воздуха 21 °C | Raytek Raynger ST

Динамики

Динамики этого ноутбука не слишком громкие, зато не издают никаких посторонних шумов даже на максимальном уровне громкости. Как и ожидалось, они не поражают глубиной баса, однако в целом звук сбалансированный и приятный. Тем не менее, для длительного прослушивания записей, и тем более для музыки, мы рекомендуем пользоваться внешними колонками или наушниками.

dB(A) 0102030405060708090Deep BassMiddle BassHigh BassLower RangeMidsHigher MidsLower HighsMid HighsUpper HighsSuper Highs2036.336.236.32536.137.436.13134.832.734.84034.431.434.45032.433.132.46333.232.433.28036.331.936.310036.729.536.712542.230.142.216052.527.652.520052.527.752.525056.726.856.731556.82756.840056.725.756.750055.224.955.26306124.36180060.523.960.5100061.423.761.4125061.423.361.4160059.723.259.7200059.822.759.8250055.922.755.9315050.722.750.7400057.722.757.7500058.422.758.4630054.222.854.2800055.122.855.11000053.622.753.61250049.722.749.71600041.122.941.1SPL70.435.570.4N282.528median 55.9Dell XPS 13 9360 FHD i5median 23.3median 55.9Delta3.72.23.735.335.132.931.831.83236.535.132.428.93328.936.328.848.32761.52752.924.860.92462.822.763.32269.521.267.82174.82075.919.472.718.97117.770.117.86917.671.817.668.117.671.417.673.717.670.417.571.617.671.617.669.617.459.717.583.630.662.51.5median 69.6Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHzmedian 17.84.62.4hearing rangehide median Pink Noise
Анализ АЧХ аудиосистемы Dell XPS 13 9360 FHD i5

(-) | невысокий уровень макс. громкости (70.35 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(±) | баса мало (на 6.9% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 3.7% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (14.2% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 19% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 74% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 12% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 85% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

Анализ АЧХ аудиосистемы Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz

(+) | отличный уровень макс. громкости (83.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)
(±) | баса мало (на 11.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансирован
Средние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Высокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или провалов
Весь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (9.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 2% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 96% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 1% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 98% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%

6 | Энергопотребление и автономная работа

Энергопотребление

В сравнении с XPS 13, укомплектованным i7 CPU и монитором QHD+, максимальное потребление энергии в простое у тестовой модели ниже на 25%. Зато потребление при нагрузке примерно одинаково - скорее всего потому, что Dell использует аналогичные методы для поддержания температуры ядер, в итоге получая троттлинг. Для сравнения, даже при использовании встроенной видеокарты ориентированный на игры Razer Blade Stealth гораздо более прожорлив, и радостно превышает отметку потребления в 50 Вт. Тестовый XPS кушает примерно 22 Вт при средней нагрузке - примерно на 20% меньше, чем старший брат - так что мы ожидаем увидеть соответствующую разницу при автономной работе.

Энергопотребление
Выкл.darklight 0.21 / 3.56 Вт
Ожиданиеdarkmidlight 4.1 / 4.2 / 5.1 Вт
Нагрузка midlight 22.1 / 29.4 Вт
 color bar
Легенда: min: dark, med: mid, max: light        Metrahit Energy
Dell XPS 13 9360 FHD i5
7200U, HD Graphics 620, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK, IPS, 1920x1080, 13.3		HP Spectre 13
6500U, HD Graphics 520, Samsung PM951 NVMe MZVLV256, IPS UWVA, 1920x1080, 13.3		Acer Aspire S 13 S5-371-71QZ
6500U, HD Graphics 520, LiteOn CV1-8B512, IPS, 1920x1080, 13.3		Asus Zenbook UX330UA-FC059T
6500U, HD Graphics 520, SanDisk SD8SNAT256G1002, IPS, 1920x1080, 13.3		Lenovo IdeaPad 710S-13ISK
6560U, Iris Graphics 540, Samsung PM951 NVMe MZVLV256, IPS, 1920x1080, 13.3		Razer Blade Stealth
7500U, HD Graphics 620, Samsung PM951 NVMe MZVLV256, , 2560 x 1440, 12.5		Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
7500U, HD Graphics 620, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK, IPS, 3200x1800, 13.3		Dell XPS 13 2016 9350 (FHD, i7-6560U)
6560U, Iris Graphics 540, Samsung PM951 NVMe MZ-VLV256D, IPS, 1920x1080, 13.3		Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
7200U, HD Graphics 620, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK, , 3200x1800, 13.3
Энергопотребление
-94%
-32%
-28%
-46%
-50%
-36%
-46%
-21%
В простое, мин. *
4.1
8.6
-110%
4.1
-0%
3
27%
3.3
20%
4.4
-7%
6.4
-56%
5.8
-41%
3.7
10%
В простое, сред. *
4.2
11
-162%
6.7
-60%
6.3
-50%
7.4
-76%
5.8
-38%
6.6
-57%
7.3
-74%
6.1
-45%
В простое, макс. *
5.1
11.3
-122%
7.4
-45%
7.5
-47%
8.2
-61%
8.6
-69%
6.8
-33%
8.5
-67%
6.5
-27%
Нагрузка, сред. *
22.1
33.8
-53%
32.4
-47%
36
-63%
36.5
-65%
35.2
-59%
27.5
-24%
30.6
-38%
29.5
-33%
Нагрузка, макс. *
29.4
36.2
-23%
32.4
-10%
31.5
-7%
43.7
-49%
52
-77%
32.4
-10%
32.5
-11%
33
-12%

* ... меньше = лучше

Автономная работа

Благодаря объёмной 60 Вт-ной батарее - и, вероятно, технологии CABC - XPS 13 показывает отличное время автономной работы. Во время нашего Wifi теста ноутбук продержался 11 часов 17 минут с яркостью, выставленной примерно на 150 единиц (настройки 5/10). Судя по всему, наш результат был попорчен некоторыми фоновыми процессами, поэтому в идеальных условиях время автономной работы может выйти за пределы 12 часов. Из конкурентов Asus Zenbook UX330UA единственный сумел показать более-менее близкий результат - чуть больше 10 часов. HP Spectre 13 вообще выдаёт только половину этого времени. Тестовая модель обошла XPS 13 с таким же i5 процессором, но дисплеем QHD+ на целых 2.5 часа.

Тест в режиме экономии энергии показал невероятный результат - 21.5 часа, а при классическом тесте Battery Eater XPS 13 продержался целых 2 часа 40 минут.

С учётом всех моментов, время автономной работы у этого ноутбука просто поразительное. Даже не слишком экономя, система в состоянии работать от батареи целый день.

Автономная работа
Без нагрузки
21час. 35мин.
Интернет через WiFi v1.3
11час. 17мин.
Макс. расход энергии
2час. 37мин.
Dell XPS 13 9360 FHD i5
7200U, HD Graphics 620, 60 Вт⋅ч		HP Spectre 13
6500U, HD Graphics 520, 38 Вт⋅ч		Acer Aspire S 13 S5-371-71QZ
6500U, HD Graphics 520, 45 Вт⋅ч		Asus Zenbook UX330UA-FC059T
6500U, HD Graphics 520, 57 Вт⋅ч		Lenovo IdeaPad 710S-13ISK
6560U, Iris Graphics 540, 46 Вт⋅ч		Razer Blade Stealth
7500U, HD Graphics 620, 53.6 Вт⋅ч		Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
7500U, HD Graphics 620, 60 Вт⋅ч		Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
7200U, HD Graphics 620, 60 Вт⋅ч
Время работы
-48%
-29%
-14%
-39%
-32%
-20%
-18%
В простое
1295
715
-45%
1028
-21%
1225
-5%
810
-37%
817
-37%
1053
-19%
Нагрузка и 100% яркости
157
78
-50%
99
-37%
115
-27%
89
-43%
105
-33%
129
-18%
137
-13%
Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
677
338
-50%
472
-30%
612
-10%
418
-38%
498
-26%
516
-24%
526
-22%

За

+ впечатляющая прочность корпуса и качество сборки
+ ультра-тонкая рамка экрана
+ отличная производительность системы
+ выдающееся время автономной работы
+ впечатляющая работа WiFi (плата беспроводной связи Killer)
+ по большей части тихая работа
+ устройства ввода высшего класса

Против

- яркость монитора могла быть выше
- средненькое покрытие цветовой гаммы
- может сильно греться
- периодические (умеренные) неприятные звуки
- не такой тонкий, как конкуренты
- работа пробела неравномерна

Вердикт

Dell XPS 13 9360 с дисплеем FHD и 7-ым поколением процессора i5 продолжает гонку технологий ровно с того места, на котором остановились его предшественники. Чипсет Kaby Lake работает так, как ожидалось: ровно и шустро, и ноутбук прекрасно справляется со всеми сценариями, кроме самых экстремальных. По мощности новый i5 стоит наравне с предыдущим поколением - (Skylake) i7 CPU. Покупка новенького i7 CPU за $200 не даст большого выигрыша в производительности, особенно с учётом того, что Iris GPU от Intel не входит в комплектацию. Для большинства пользователей сборка с i5-7200U, 8 ГБ ОЗУ и 256 NVMe SSD - самый приемлемый вариант. Необходимость обзавестись дисплеем QHD+ есть только у тех пользователей, которым жизненно важно иметь большее разрешение и сенсорный экран. Лично нас вполне устроил базовый FHD. Касательно времени автономной работы: батарея Dell способна работать до 12 часов, почти вдвое превосходя показатели некоторых конкурентов. Незначительные претензии всё-таки есть: нам бы хотелось, чтобы у дисплея было большее покрытие цветовой гаммы и яркость, кроме того, система греется при серьёзных нагрузках, а наша тестовая модель периодически неприятно пищала. Некоторых потенциальных покупателей может отпугнуть и нестандартное положение вебкамеры - в левом нижнем углу монитора.

XPS 13 прошёл проверку по всем пунктам. Дисплей может немного проигрывать в условиях сегодняшней конкуренции, однако это - незначительное упущение.

Остальные модели, представленные в этом обзоре, тоже являются - каждая в своём роде - хорошим выбором. Будучи моделью четвёртого поколения, XPS 13 сумел стать уникальным благодаря ультра-тонкой рамке корпуса, и удивительной гармонией между портативностью, дизайном, мощностью и ценой. Таким образом, в своей категории это лучший выбор из имеющегося.

Dell XPS 13 9360 FHD i5 - 07/12/2016 v6
Bernhard Pechlaner

Внешний вид
92 /  98 → 94%
Клавиатура
89%
Сенсорная панель
87%
Интерфейсы
58 / 80 → 73%
Портативность
72 / 78 → 86%
Автономность
94%
Дисплей
87%
Игры и 3D
60 / 68 → 88%
Процессор
86 / 87 → 99%
Охлаждение
86 / 91 → 95%
Бесшумность
97%
Аудиосистема
80 / 91 → 88%
Камера
44 / 85 → 52%
Средний балл
79%
89%
Subnotebook - Итоговый рейтинг

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> Главная > Каталог обзоров > Обзор ноутбука Dell XPS 13 9360 FHD i5
Bernhard Pechlaner, 2017-04-29 (Update: 2017-04-29)

 