Обзор ноутбука Dell XPS 13 9360 FHD i5

Будучи моделью четвёртого поколения, Dell XPS 13 уже не является новичком на рынке. Об этом достойном ноутбуке уже было сказано много, по большей части - хорошего. В то время когда производители сосредотачиваются на уменьшении толщины своих ультрабуков, Dell решила щегольнуть дисплеем "InfinityEdge". Помимо практического удобства - размеры у него меньше, чем у некоторых 12.5-дюймовых товарищей - дизайн тоже радует жёсткостью, продуманностью и откровенной красотой.

Чуть более месяца назад мы составляли обзор XPS 13 9360 с дисплеем QHD+ и процессором i5-7200U Kaby Lake; за несколько месяцев до того в наши руки попал XPS 13 9350 2016 с монитором FHD и процессором предыдущего поколения, i7-6560U. Обзорная модель по сути является комбинацией двух предшественников, с монитором Full HD и процессором i5-7200U так что вполне естественно для нас будет сравнивать его мощность, время автономной работы и другие показатели как с ними, так и с другими алюминиево-корпусными конкурентами, например, HP Spectre 13 или Asus Zenbook UX330UA.

Чтобы облегчить нашу задачу, приводим полный список моделей XPS 13, ранее попадавших к нам на обзор:



XPS 13 9360 QHD+ Core i5-7200U

XPS 13 9360 QHD+ Core i7-7500U



XPS 13 9350 FHD Core i7-6560U

XPS 13 9350 QHD+ Core i7-6560U

XPS 13 9350 FHD Core i5-6200U

XPS 13 9350 QHD+ Core i7-6500U

XPS 13 9343 QHD+ Core i5-5200U

XPS 13 9333 FHD Core i5-4200U

Пока мы пишем этот обзор, Dell предлагает пять конфигураций XPS, начиная с варианта на базе i3-7100U CPU, 4 ГБ ОЗУ, не сенсорным экраном FHD и 128 ГБ SSD за $800 и заканчивая вариантом на базе процессора i7-7500U, с 16 ГБ ОЗУ, сенсорным дисплеем QHD+ и 1 ТБ PCIe SSD за ничего себе такую сумму в $2250. В нашем тестовом ноутбуке стоит i5-7200U, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD, стоит он $1150. Примечание: обычная версия в цвете "серебро" стоит $1100, но за наш вариант в "розовом золоте" придётся доплатить ещё $50. Поскольку большая часть дизайна была описана ранее, мы собираемся опустить некоторые детали (собственно, дизайн корпуса), других же коснёмся довольно поверхностно. Если вам интересны подробности, обязательно загляните в наши предыдущие обзоры.