Обзор ноутбука Dell XPS 13 9360 FHD i5
Тихая эволюция. Субноутбук Dell's XPS 13, оснащённый процессором Kaby Lake i5 и дисплеем с расширением FHD, впечатляет своей производительностью, длительностью работы и изумительной эргономикой. Хотя, если задуматься, монитор чуть-чуть не дотянул до ожидаемого уровня.
Будучи моделью четвёртого поколения, Dell XPS 13 уже не является новичком на рынке. Об этом достойном ноутбуке уже было сказано много, по большей части - хорошего. В то время когда производители сосредотачиваются на уменьшении толщины своих ультрабуков, Dell решила щегольнуть дисплеем "InfinityEdge". Помимо практического удобства - размеры у него меньше, чем у некоторых 12.5-дюймовых товарищей - дизайн тоже радует жёсткостью, продуманностью и откровенной красотой.
Чуть более месяца назад мы составляли обзор XPS 13 9360 с дисплеем QHD+ и процессором i5-7200U Kaby Lake; за несколько месяцев до того в наши руки попал XPS 13 9350 2016 с монитором FHD и процессором предыдущего поколения, i7-6560U. Обзорная модель по сути является комбинацией двух предшественников, с монитором Full HD и процессором i5-7200U так что вполне естественно для нас будет сравнивать его мощность, время автономной работы и другие показатели как с ними, так и с другими алюминиево-корпусными конкурентами, например, HP Spectre 13 или Asus Zenbook UX330UA.
Чтобы облегчить нашу задачу, приводим полный список моделей XPS 13, ранее попадавших к нам на обзор:
- XPS 13 9360 QHD+ Core i5-7200U
- XPS 13 9360 QHD+ Core i7-7500U
- XPS 13 9350 FHD Core i7-6560U
- XPS 13 9350 QHD+ Core i7-6560U
- XPS 13 9350 FHD Core i5-6200U
- XPS 13 9350 QHD+ Core i7-6500U
- XPS 13 9343 QHD+ Core i5-5200U
- XPS 13 9333 FHD Core i5-4200U
Пока мы пишем этот обзор, Dell предлагает пять конфигураций XPS, начиная с варианта на базе i3-7100U CPU, 4 ГБ ОЗУ, не сенсорным экраном FHD и 128 ГБ SSD за $800 и заканчивая вариантом на базе процессора i7-7500U, с 16 ГБ ОЗУ, сенсорным дисплеем QHD+ и 1 ТБ PCIe SSD за ничего себе такую сумму в $2250. В нашем тестовом ноутбуке стоит i5-7200U, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ SSD, стоит он $1150. Примечание: обычная версия в цвете "серебро" стоит $1100, но за наш вариант в "розовом золоте" придётся доплатить ещё $50. Поскольку большая часть дизайна была описана ранее, мы собираемся опустить некоторые детали (собственно, дизайн корпуса), других же коснёмся довольно поверхностно. Если вам интересны подробности, обязательно загляните в наши предыдущие обзоры.
В сравнении с моделью с сенсорным дисплеем QHD+ и Gorilla Glass от Corning, которая весит 1.31 кг, вариант с экраном FHD немного легче, всего - 1.23 кг. Хотя по сегодняшним стандартам они оба могут считаться толстячками: Lenovo IdeaPad 710S-13ISK, например, весит всего 1.16 кг, как и HP Spectre 13; Asus Zenbook UX330UA весит 1.17 кг. Тем не менее, это различие настолько незначительно, что его можно легко игнорировать. XPS 13 - самый толстенький из ультрапортативных ноутбуков, в самом широком месте в нём аж 15 мм. Ни один другой 13-дюймовый ноутбук не может похвастаться такой умопомрачительной тонкостью как HP Spectre 13, в котором чуть более 10 мм, а все остальные конкуренты находятся в пределах 13 мм. В целом, для портативности большее значение имеет не вес, а размеры, и тут XPS 13 может похвастаться лучшими результатами среди коллег.
1 | Порты и коммуникации
Здесь ничего не поменялось: XPS 13 оборудован разъёмом Thunderbolt 3 - который также может работать как порт USB 3.1 Gen 2 - в дополнение к двум портам USB 3.0. Хотя нам кажется, что для лучшей совместимости здесь стоило бы поместить USB разъёмы типа A, конфигурация HP Spectre (1x USB типа C Gen. 1 и 2x USB типа C Gen. 2 + Thunderbolt 3) рассчитана скорее на будущее, чем настоящее. Заметим, что у XPS 13 не хватает традиционного видеоразъёма, так что пользователям придётся довольствоваться функциями имеющегося, то есть, подключаться через адаптер в Thunderbolt 3.
SD кардридер
Показав на нашей референтной карточке Toshiba Exceria Pro UHS-II скорость чтения более 250 МБ/с, XPS 13 обошёл большинство конкурентных ноутбуков. Что интересно, скорость передачи, равная 108 МБ/с, немного ниже, чем у Dell XPS 13 9360 QHD+ i7-7500U: оба ноутбука оснащены одним ридером, но у второго скорость копирования дошла до 128 МБ/с.
|SDCardreader Transfer Speed
|average JPG Copy Test (av. of 3 runs)
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
128 MB/s ∼100% +19%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
107.8 MB/s ∼84%
|Lenovo IdeaPad 710S-13ISK
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
71.2 MB/s ∼56% -34%
|Asus Zenbook UX330UA-FC059T
|
30.3 MB/s ∼24% -72%
|maximum AS SSD Seq Read Test (1GB)
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
250.6 MB/s ∼100%
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
248.1 MB/s ∼99% -1%
|Lenovo IdeaPad 710S-13ISK
(Toshiba Exceria Pro SDXC 64 GB UHS-II)
|
81.33 MB/s ∼32% -68%
|Asus Zenbook UX330UA-FC059T
|
37.3 MB/s ∼15% -85%
Коммуникации
WiFi 802.11ac 2x2 и Bluetooth 4.1 это заслуга модуля Killer 1535 WLAN - удивительное дополнение в новой версии XPS 13. Наша тестовая модель немного (примерно на 20%) отстала по результатам от Dell XPS 13 9360 QHD+ i7-7500U, в котором стоит такой же модуль. Тем не менее, скорость остаётся впечатляющей: чуть более 500 Мбит/секунду на расстоянии одного метра от нашей точки доступа Linsys EA8500. Для детальной информации по карточке Killer WiFi читайте наш отдельный обзор.
Обслуживание
Поскольку нам уже несколько раз приходилось заглядывать во внутренности XPS 13, сегодня мы решили этого не делать. Если вам всё-таки интересны детали, читайте наши предыдущие обзоры.
2 | Устройства ввода
Для детального разбора клавиатуры и тачпада читайте наши предыдущие обзоры. Здесь же мы хотим отметить, что в нашей тестовой модели пробел ведёт себя не совсем так, как ожидалось от этой, в остальном очень впечатляющей, клавиатуры. При нажатии на середину кнопки, пробел кренится вперёд, как будто нажатие произошло по краю, ближнему к тачпаду. Ход у него менее чёткий, без чувствительной отдачи, однако нажатия распознаются без всяких проблем.
3 | Дисплей
Большинство наших читателей наверняка уже знакомы с дисплеем Infinity и супер-тонкой лицевой панелью этого ноутбука, поэтому мы не станем останавливаться на этом пункте. На глаз, монитор выдаёт приятную цветовую гамму и почти не страдает паразитным освещением. Dell снова решила воспользоваться технологией CABC (Content Adaptive Brightness/Backlight Control), поэтому нам было трудно получить точные измерительные данные.
Для стартовых конфигураций с жёстким диском на 256 ГБ и 8 ГБ ОЗУ Dell предлагает матовый FHD дисплей (1920x1080 пикселей). Глянцевый сенсорный QHD+ компания решила приберечь для более дорогих конфигураций. Одним из самых больших и неприятных сюрпризов стала работа FHD дисплея в тестовой модели. Согласно нашим тестовым инструментам, Dell использовала одинаковую IPS матрицу - 13.3-дюймовую Sharp SHP1449 LQ133M1 - не только в обзорной модели с i5-ым процессором, но и для XPS 13 с FHD экраном и i7 CPU.
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Sharp SHP1449 LQ133M1, IPS, 13.3, 1920x1080
|Dell XPS 13 2016 9350 (FHD, i7-6560U)
Sharp SHP1449 LQ133M1, IPS, 13.3, 1920x1080
|Asus Zenbook UX330UA-FC059T
AU Optronics AUO272D / B133HAN02.7, IPS, 13.3, 1920x1080
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Sharp SHP144A, IPS, 13.3, 3200x1800
|Lenovo IdeaPad 710S-13ISK
Sharp SHP 1447 / LQ133M1JW15, IPS, 13.3, 1920x1080
|HP Spectre 13
IPS UWVA, 13.3, 1920x1080
|Acer Aspire S 13 S5-371-71QZ
AUO B133HAN04.1, IPS, 13.3, 1920x1080
|Razer Blade Stealth
Sharp SHP142F (LQ125T1JW02), , 12.5, 2560 x 1440
|Response Times
-3%
14%
-11%
-16%
-28%
-21%
-7%
|Response Time Grey 50% / Grey 80% *
32.8
42.8
-30%
32
2%
43.6
-33%
52.4
-60%
50.8
-55%
50
-52%
37
-13%
|Response Time Black / White *
33.2
24.8
25%
25
25%
29.2
12%
23.6
29%
33.2
-0%
29.6
11%
33.4
-1%
|PWM Frequency
200
220
200
|Параметры экрана
21%
7%
9%
-5%
19%
-3%
-3%
|Brightness
325
350
8%
337
4%
357
10%
326
0%
305
-6%
358
10%
382
18%
|Brightness Distribution
89
86
-3%
86
-3%
84
-6%
87
-2%
76
-15%
87
-2%
88
-1%
|Уровень чёрного *
0.195
0.17
13%
0.22
-13%
0.266
-36%
0.36
-85%
0.184
6%
0.39
-100%
0.45
-131%
|Контрастность
1801
2265
26%
1636
-9%
1489
-17%
956
-47%
1633
-9%
962
-47%
893
-50%
|Colorchecker DeltaE *
7.4
4.17
44%
5.21
30%
3.9
47%
6.09
18%
2.64
64%
4.6
38%
3.6
51%
|DeltaE для серого *
6.71
5.39
20%
6.23
7%
4.16
38%
5.36
20%
2.8
58%
4
40%
4.3
36%
|Гамма
2.74 88%
2.12 113%
2.5 96%
2.31 104%
2.01 119%
2.16 111%
2.34 103%
2.1 114%
|CCT
7222 90%
7404 88%
6506 100%
6514 100%
7230 90%
6999 93%
7304 89%
6572 99%
|Покрытие спектра AdobeRGB, %
50.48
62.7
24%
59
17%
57.5
14%
62.25
23%
60.9
21%
57.9
15%
62.3
23%
|Color Space (Percent of sRGB)
73.31
99.8
36%
90
23%
88.7
21%
97.54
33%
94.3
29%
88.7
21%
95.7
31%
|Среднее значение
9% / 16%
11% / 8%
-1% / 5%
-11% / -7%
-5% / 9%
-12% / -7%
-5% / -4%
* ... меньше = лучше
Ответственность за разницу в яркости (325 Кд/м² против 350 Кд/м²) и контрастности (1801:1 против 2265:1) между нашей моделью и XPS 13 с FHD экраном и i7 CPU, скорее всего, лежит на разных панелях в этих ноутбуках, а также на технологии CABC, которую применили и в XPS 13 и в 15 InfinityEdge. Зато покрытие цветов сильно разнится: тогда как наш испытуемый справляется примерно с 73% sRGB, XPS с более старым i7 CPU покрывает все 100%.
Нам очень жаль, что новый FHD экран и близко не подошёл по яркости к результату дисплея XPS 13, который Dell выпустила в начале 2015: та модель сумела показать аж 405 единиц.
Примечание: в данный момент мы не можем сказать, чем вызвана такая разница между, казалось бы, одинаковыми экранами. Мы продолжим проверку уже на будущей модели XPS 13.
Чтобы определить, насколько хорошо экран справляется с передачей цветов, мы воспользовались приложением CalMAN 5 в качестве колориметра. Средний результат по DeltaE для градации серого - 6.7, для цветовой гаммы - 7.4, и это немного хуже, чем у конкурентов. Если говорить, например, о HP Spectre, то его отклонения от DeltaE не превышают 3 для цвета и градаций серого, что ставит его во главе остальных субноутбуков из нашего списка. Экран поддаётся калибровке, после неё отклонения от DeltaEs чуть-чуть превышают 3, хотя оранжевый и жёлтый так и остаются в значении ближе к 7. До калибровки мы наблюдали синий оттенок изображений. Для обработки фотографий лучшим выбором будет HP Spectre 13 - не только потому, что он точнее передаёт цвета, но и потому, что он почти полностью покрывает спектр sRGB. Но для каждодневного использования возможностей XPS 13 будет достаточно.
Работа экрана на улице остаётся приличной, несмотря на яркость, сниженную по сравнению с моделью 2015 года. Работа в тени вообще не представляет никаких проблем, и в пасмурный день мы не испытывали никаких трудностей с работой вне помещений. Что касается прямого солнечного света, то тут не спасают даже очень яркие матовые дисплеи, поэтому нет ничего удивительного, что наш Dell пасует в таких условиях.
Дисплей: тест на время отклика
|↔ Перемена цвета пикселей, чёрный - белый (1) и белый - чёрный (2)
|33.2 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 10.8 ms стадия 1
|↘ 22.4 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.8 миллисек., самый худший - 240 миллисек. » 83% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в нижней половине рейтинга (оно отстаёт от среднего результата, равного 27.2 миллисек.)
|↔ Перемена цвета пикселей, серый 50% - серый 80% (1) и серый 80% - серый 50% (2)
|32.8 ms ... стадия 1 ↗ и стадия 2 ↘ в сумме
|↗ 16 ms стадия 1
|↘ 16.8 ms стадия 2
|Это очень большое время отклика. Экран явно не ориентирован на игры и подобные применения.
Для сравнения, самый лучший результат среди всех известных нам устройств равен 0.9 миллисек., самый худший - 636 миллисек. » 19% экранов из нашей базы данных показали более хороший результат.
Таким образом, тестируемое устройство находится в верхней половине рейтинга (оно опережает средний результат, равный 44.1 миллисек.)
Тест на мерцание
|Ура! ШИМ не обнаружено
Статистика: 60 % известных нам устройств не применяют PWM для изменения яркости, а среди тех, где PWM используется, типичная частота модуляции составляет 1486 Гц (мин. 43 Гц, макс. 30860 Гц).
Как и стоит ожидать от IPS матрицы, обзорность тут хорошая, без значительного искажения цвета или самого изображения на любых углах. Даже при самом маленьком угле обзора изображение остаётся читаемым, хотя яркость естественно меняется при сильном отклонении от центральной линии. Даже так дисплей позволяет нескольким пользователям смотреть видео или другую информацию с разных углов обзора. Экран FHD здесь имеет явное преимущество перед QHD+ за счёт своей матовости.
4 | Производительность
На момент написания этого обзора XPS 13 доступен в конфигурациях с тремя разными процессорами Kaby Lake: Core i3-7100U, i5-7200U и i7-7500U. Версия с i3 оснащена 4 ГБ RAM и 128 ГБ SSD, тогда как конфигурация с процессором i5 может быть дополнена 8 ГБ LPDDR3 RAM и 256 ГБ SSD. В версии с i5 и i7 пользователь может получить монитор QHD+, а вот самый большой комплект ОЗУ (16 ГБ) и самый объёмный накопитель (1 ТБ SSD) доступны только для модели с i7.
Процессор
Согласно результатам теста Cinebench, двухъядерный Kaby Lake i5-7200U с частотой от 2.5 до 3.1 ГГц в целом превосходит процессоры предыдущего поколения, в частности, i7-6500U в HP Spectre 13 и Asus Zenbook UX330UA. И это хорошая новость, потому что во время теста i5-7200 не достиг своей полной мощности на конфигурации 2016 года с дисплеем QHD+. Intel Core i7-7500U в Dell XPS 13 9360 QHD+ превзошёл нашего испытуемого примерно на 10%, но и стоит на $200 больше. Новый i5-7200U работает в среднем на 6-10% быстрее, чем i5-6200U предыдущего поколения.
В одном из предыдущих обзоров, мы жаловались, что ноутбук поступил всего с двумя вариантами режима расхода энергии - Dell и Сбалансированный. Тестовая модель страдает такой же проблемой. Нам пришлось включить дополнительные режимы из реестра чтобы получить возможность сравнить производительность и время автономной работы ноутбука с его конкурентами.
|Cinebench R10
|Rendering Single 32Bit
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Intel Core i7-7500U
|
5649 Points ∼74% +15%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel Core i5-7200U
|
4910 Points ∼64%
|HP Spectre 13
Intel Core i7-6500U
|
4901 Points ∼64% 0%
|Rendering Multiple CPUs 32Bit
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Intel Core i7-7500U
|
11764 Points ∼29% +7%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel Core i5-7200U
|
10964 Points ∼27%
|HP Spectre 13
Intel Core i7-6500U
|
9677 Points ∼24% -12%
|Cinebench R11.5
|CPU Single 64Bit
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Intel Core i7-7500U
|
1.67 Points ∼76% +15%
|Acer Aspire S 13 S5-371-71QZ
Intel Core i7-6500U
|
1.47 Points ∼67% +1%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel Core i5-7200U
|
1.45 Points ∼66%
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
Intel Core i5-7200U
|
1.43 Points ∼65% -1%
|HP Spectre 13
Intel Core i7-6500U
|
1.37 Points ∼62% -6%
|CPU Multi 64Bit
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Intel Core i7-7500U
|
3.86 Points ∼19% +7%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel Core i5-7200U
|
3.61 Points ∼18%
|Acer Aspire S 13 S5-371-71QZ
Intel Core i7-6500U
|
3.56 Points ∼18% -1%
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
Intel Core i5-7200U
|
3.39 Points ∼17% -6%
|HP Spectre 13
Intel Core i7-6500U
|
3.2 Points ∼16% -11%
|Cinebench R15
|CPU Single 64Bit
|Razer Blade Stealth
Intel Core i7-7500U
|
139 Points ∼62% +12%
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Intel Core i7-7500U
|
137 Points ∼61% +10%
|Lenovo IdeaPad 710S-13ISK
Intel Core i7-6560U
|
130 Points ∼58% +5%
|Acer Aspire S 13 S5-371-71QZ
Intel Core i7-6500U
|
129 Points ∼58% +4%
|HP Spectre 13
Intel Core i7-6500U
|
125 Points ∼56% +1%
|Asus Zenbook UX330UA-FC059T
Intel Core i7-6500U
|
124 Points ∼56% 0%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel Core i5-7200U
|
124 Points ∼56%
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
Intel Core i5-7200U
|
117 Points ∼52% -6%
|CPU Multi 64Bit
|Razer Blade Stealth
Intel Core i7-7500U
|
348 Points ∼19% +9%
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Intel Core i7-7500U
|
334 Points ∼18% +5%
|Asus Zenbook UX330UA-FC059T
Intel Core i7-6500U
|
319 Points ∼17% 0%
|Lenovo IdeaPad 710S-13ISK
Intel Core i7-6560U
|
318 Points ∼17% 0%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel Core i5-7200U
|
318 Points ∼17%
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
Intel Core i5-7200U
|
300 Points ∼16% -6%
|Acer Aspire S 13 S5-371-71QZ
Intel Core i7-6500U
|
293 Points ∼16% -8%
|HP Spectre 13
Intel Core i7-6500U
|
266 Points ∼14% -16%
|wPrime 2.0x - 1024m
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
Intel Core i5-7200U
|
537 s * ∼6%
|HP Spectre 13
Intel Core i7-6500U
|
524.919 s * ∼6%
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Intel Core i7-7500U
|
495 s * ∼6%
|Super Pi Mod 1.5 XS 32M - ---
|HP Spectre 13
Intel Core i7-6500U
|
684.827 Seconds * ∼3% -7%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel Core i5-7200U
|
642.8 Seconds * ∼3%
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Intel Core i7-7500U
|
573 Seconds * ∼3% +11%
* ... меньше = лучше
Производительность системы
Для оценки общей производительности системы мы использовали приложение PCMark. XPS 13 показал себя с хорошей стороны, и в целом держался на уровне с HP Spectre 13 с процессором i7-6500U. Только Lenovo IdeaPad 710S-13ISK с двухъядерным Intel Core i7-6560U и интегрированной Intel Iris 540 в некоторых тестах сумел обойти его, в среднем на 10%.
Субъективно, система работает очень шустро благодаря бодрому процессору и SSD. За всё время написания обзора мы ни разу не испытывали отказов системы или существенных лагов.
|PCMark 8
|Work Score Accelerated v2
|Lenovo IdeaPad 710S-13ISK
Iris Graphics 540, 6560U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256
|
4680 Points ∼72% +2%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|
4568 Points ∼70%
|HP Spectre 13
HD Graphics 520, 6500U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256
|
4498 Points ∼69% -2%
|Asus Zenbook UX330UA-FC059T
HD Graphics 520, 6500U, SanDisk SD8SNAT256G1002
|
4355 Points ∼67% -5%
|Acer Aspire S 13 S5-371-71QZ
HD Graphics 520, 6500U, LiteOn CV1-8B512
|
4316 Points ∼66% -6%
|Dell XPS 13 2016 9350 (FHD, i7-6560U)
Iris Graphics 540, 6560U, Samsung PM951 NVMe MZ-VLV256D
|
4213 Points ∼65% -8%
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
HD Graphics 620, 7500U, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|
4176 Points ∼64% -9%
|Creative Score Accelerated v2
|HP Spectre 13
HD Graphics 520, 6500U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256
|
4222 Points ∼45% 0%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|
4211 Points ∼45%
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
HD Graphics 620, 7500U, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|
4172 Points ∼45% -1%
|Home Score Accelerated v2
|Lenovo IdeaPad 710S-13ISK
Iris Graphics 540, 6560U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256
|
3883 Points ∼65% +10%
|HP Spectre 13
HD Graphics 520, 6500U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256
|
3549 Points ∼59% 0%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|
3535 Points ∼59%
|Asus Zenbook UX330UA-FC059T
HD Graphics 520, 6500U, SanDisk SD8SNAT256G1002
|
3527 Points ∼59% 0%
|Dell XPS 13 2016 9350 (FHD, i7-6560U)
Iris Graphics 540, 6560U, Samsung PM951 NVMe MZ-VLV256D
|
3479 Points ∼58% -2%
|Acer Aspire S 13 S5-371-71QZ
HD Graphics 520, 6500U, LiteOn CV1-8B512
|
3386 Points ∼57% -4%
|Razer Blade Stealth
HD Graphics 620, 7500U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256
|
3362 Points ∼56% -5%
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
HD Graphics 620, 7500U, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|
2855 Points ∼48% -19%
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|
2761 Points ∼46% -22%
|PCMark 8 Home Score Accelerated v2
|3535 баллов
|PCMark 8 Creative Score Accelerated v2
|4211 баллов
|PCMark 8 Work Score Accelerated v2
|4568 баллов
Накопители
Как и XPS 13 с экраном QHD+, наш XPS 13 поступил с накопителем объёмом 256 ГБ - Toshiba NVMe SSD. Предыдущие модели, например, XPS 13 9350 2016 (FHD, i7-6560U), поставлялись с дисками от Samsung. Стоит отметить, что версия с процессором i3 всё ещё использует медленный интерфейс AHCI для своего 128 ГБ SSD, а не NVMe PCIe, поэтому его скорость работы с диском будет значительно ниже.
Мы ожидали, что работа накопителя будет близка к XPS 13 с экраном QHD+, однако на практике она оказалась ниже. Тем не менее, мы не считаем разницу такой показательной, поскольку результаты могут разниться в зависимости от фоновых процессов.
Чтобы узнать больше информации о дисках HDD и SSD, обратитесь к нашей сравнительной таблице.
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|HP Spectre 13
Samsung PM951 NVMe MZVLV256
|Acer Aspire S 13 S5-371-71QZ
LiteOn CV1-8B512
|Asus Zenbook UX330UA-FC059T
SanDisk SD8SNAT256G1002
|Lenovo IdeaPad 710S-13ISK
Samsung PM951 NVMe MZVLV256
|Razer Blade Stealth
Samsung PM951 NVMe MZVLV256
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|CrystalDiskMark 3.0
-9%
-31%
-46%
-1%
-0%
1%
|Write 4k QD32
218.3
231.5
6%
211.2
-3%
228.9
5%
311.3
43%
302.7
39%
173.8
-20%
|Read 4k QD32
479.2
513.2
7%
301.3
-37%
142.2
-70%
548.6
14%
613.9
28%
536.9
12%
|Write 4k
116.9
119
2%
86.75
-26%
75.12
-36%
144.9
24%
153.4
31%
130
11%
|Read 4k
29.31
40.09
37%
29.69
1%
18.89
-36%
42.43
45%
38.54
31%
35.55
21%
|Write 512
439.9
306
-30%
389.7
-11%
275.2
-37%
311
-29%
305.7
-31%
445.7
1%
|Read 512
1036
621.4
-40%
341.3
-67%
265.9
-74%
612.6
-41%
638.1
-38%
1019
-2%
|Write Seq
732.6
305.5
-58%
418.9
-43%
309.4
-58%
309.6
-58%
305.4
-58%
655
-11%
|Read Seq
1233
1322
7%
502.2
-59%
447.6
-64%
1193
-3%
1178
-4%
1214
-2%
Производительность видеокарты
Интегрированная Intel HD 620 обошла предшественника, HD 520 в HP Spectre 13, всего на 5% согласно тестам 3DMark 13 и 3DMark 11. Intel Iris 540 в Lenovo IdeaPad 710S-13ISK и XPS 13 9350 QHD+ Core i7-6560U гораздо мощнее, и превосходит HD 620 на 20-40%. Версия XPS 13 QHD+ с i7 CPU тоже оснащена HD 620 и тоже не блещет мощностью.
|3DMark
|1920x1080 Fire Strike Graphics
|Dell XPS 13 2016 9350 (FHD, i7-6560U)
Intel Iris Graphics 540, 6560U
|
1194 Points ∼3% +24%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel HD Graphics 620, 7200U
|
963 Points ∼2%
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Intel HD Graphics 620, 7500U
|
941 Points ∼2% -2%
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
Intel HD Graphics 620, 7200U
|
924 Points ∼2% -4%
|HP Spectre 13
Intel HD Graphics 520, 6500U
|
919 Points ∼2% -5%
|1280x720 Cloud Gate Standard Graphics
|Lenovo IdeaPad 710S-13ISK
Intel Iris Graphics 540, 6560U
|
11531 Points ∼7% +41%
|Dell XPS 13 2016 9350 (FHD, i7-6560U)
Intel Iris Graphics 540, 6560U
|
9788 Points ∼6% +20%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel HD Graphics 620, 7200U
|
8177 Points ∼5%
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Intel HD Graphics 620, 7500U
|
7896 Points ∼5% -3%
|Asus Zenbook UX330UA-FC059T
Intel HD Graphics 520, 6500U
|
7801 Points ∼5% -5%
|HP Spectre 13
Intel HD Graphics 520, 6500U
|
7786 Points ∼5% -5%
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
Intel HD Graphics 620, 7200U
|
7684 Points ∼5% -6%
|3DMark 11
|1280x720 Performance Combined
|Lenovo IdeaPad 710S-13ISK
Intel Iris Graphics 540, 6560U
|
1796 Points ∼11% +21%
|Dell XPS 13 2016 9350 (FHD, i7-6560U)
Intel Iris Graphics 540, 6560U
|
1710 Points ∼11% +15%
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Intel HD Graphics 620, 7500U
|
1529 Points ∼10% +3%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel HD Graphics 620, 7200U
|
1483 Points ∼9%
|Asus Zenbook UX330UA-FC059T
Intel HD Graphics 520, 6500U
|
1464 Points ∼9% -1%
|HP Spectre 13
Intel HD Graphics 520, 6500U
|
1455 Points ∼9% -2%
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
Intel HD Graphics 620, 7200U
|
1430 Points ∼9% -4%
|1280x720 Performance GPU
|Lenovo IdeaPad 710S-13ISK
Intel Iris Graphics 540, 6560U
|
2101 Points ∼4% +36%
|Dell XPS 13 2016 9350 (FHD, i7-6560U)
Intel Iris Graphics 540, 6560U
|
1947 Points ∼4% +26%
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
Intel HD Graphics 620, 7500U
|
1610 Points ∼3% +4%
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
Intel HD Graphics 620, 7200U
|
1545 Points ∼3%
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
Intel HD Graphics 620, 7200U
|
1541 Points ∼3% 0%
|HP Spectre 13
Intel HD Graphics 520, 6500U
|
1487 Points ∼3% -4%
|Asus Zenbook UX330UA-FC059T
Intel HD Graphics 520, 6500U
|
1469 Points ∼3% -5%
|3DMark 11 Performance
|1699 баллов
|3DMark Ice Storm Standard Score
|64297 баллов
|3DMark Cloud Gate Standard Score
|6349 баллов
|3DMark Fire Strike Score
|892 баллов
|3DMark Fire Strike Extreme Score
|405 баллов
Производительность в играх
Как и ожидалось, ноутбук не слишком подходит для игр. Старые игры хорошо идут на низких и средних настройках, а если вас интересуют более требовательные игрушки и субноутбуки, рекомендуем обратить внимание на Razer Blade Stealth со станцией Razer Core.
|Tomb Raider
|1920x1080 Ultra Preset AA:FX AF:16x (по убыванию)
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|
12 fps ∼4%
|1366x768 High Preset AA:FX AF:8x (по убыванию)
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|
25.9 fps ∼5%
|1366x768 Normal Preset AA:FX AF:4x (по убыванию)
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|
42.6 fps ∼7%
|1024x768 Low Preset (по убыванию)
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|
83.8 fps ∼13%
|мин.
|сред.
|выс.
|макс.
|Tomb Raider (2013)
|83.8
|42.6
|25.9
|12
|fps
|GRID 2 (2013)
|79.7
|46.4
|33.7
|12.5
|fps
Стресс-тест
Для проверки процессора и видеокарты на троттлиннг и общую стабильность работы мы использовали Prime95 и Furmark. В начале стресс-теста процессора в Prime95, ядра работали на частоте 3.1 ГГц при температуре 37°C. В течение 10 секунд температура подскочила до 70°C и продолжила расти, пока не дошла до 89-90°C. Через 5 минут скорость вращения вентилятора поднялась с 3600 до 4400 оборотов в минуту, пока процессор работал на частоте 2.9-3.0 ГГц при температуре 84-86°C. Через несколько минут скорость вращения вентилятора снова поднялась, уже до 5000 оборотов в минуту, без изменений в частоте работы процессора и температуре.
При запуске Furmark встроенная видеокарта заработала на частоте 1000 МГц, температура быстро поднялась до 86°С, а вентилятор включился и стабилизировался на скорости в 3600 оборотов в минуту. Через несколько минут скорость вентилятора поднялась до 4400, а потом и 5000 оборотов в минуту, частота работы видеокарты при этом варьировалась между 950 и 900 МГц. Температура стабилизировалась на отметке в 78°C.
При одновременном запуске Prime95 и Furmark, частота работы процессора упала до 1.4 ГГц, тогда как видеокарта продолжила работать на 900 МГц, вентилятор - 3600 оборотов в минуту. Через две минуты скорость работы вентилятора поднялась до 4400 об/мин, а ещё через восемь - до 5000 об/мин. Процессор продолжал работать на частоте 1.4 ГГц при температуре 77°C, видеокарта - 900 МГц до самого конца теста. Налицо троттлинг процессора, но тут надо отметить, что стресс-тест симулирует экстремальный сценарий, который вряд ли случится в реальной жизни.
Согласно быстрому тесту в PCMark 11, ноутбук не потерял мощности при работе от батареи. Результат примерно такой же, как при работе от сети.
|CPU Clock (GHz)
|GPU Clock (MHz)
|Average CPU Temperature (°C)
|Average GPU Temperature (°C)
|Prime95 Stress
|3.0
|-
|85
|-
|FurMark Stress
|-
|950
|-
|78
|Prime95 + FurMark Stress
|1.4
|900
|76
|79
5 | Нагрев и шум
Системный шум
Во время простоя и при несложных задачах, вроде работы с документами или Интернетом, шум от XPS 13 практически неразличим за бытовыми звуками. Как было сказано выше, при нагрузке вентилятор начинает работать на скоростях от 3600 до 4400 об/мин, а периодически даже 5000 об/мин. Но даже под максимальной нагрузкой система не слишком шумит, хотя у более тонких конкурентов скорость работы вентилятора обычно очень высока, и со временем его шум начинает раздражать. Тем не менее, если рассматривать категорию субноутбуков, XPS 13 - самый тихий из тех, что мы тестировали. HP Spectre 13 сильно проигрывает в этом плане: из-за небольшой толщины ему приходится упорно работать для хорошего охлаждения, и шум от вентилятора иногда достигает 41 дБ.
Время от времени наша тестовая модель издавала неприятные, хотя и не слишком громкие, писки. Чувствительные к звукам пользователи могут посчитать их раздражающими.
Уровень шума
|Ожидание
|
28.9 / 28.9 / 28.9 дб
|Нагрузка
|
|30.9 / 33.5 дб
|
|
30 dB
бесшумно
40 dB(A)
различимо
50 dB(A)
громко
min: , med: , max: Audix TM1 (15 см от источника шума)
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|HP Spectre 13
HD Graphics 520, 6500U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256
|Acer Aspire S 13 S5-371-71QZ
HD Graphics 520, 6500U, LiteOn CV1-8B512
|Asus Zenbook UX330UA-FC059T
HD Graphics 520, 6500U, SanDisk SD8SNAT256G1002
|Lenovo IdeaPad 710S-13ISK
Iris Graphics 540, 6560U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256
|Razer Blade Stealth
HD Graphics 620, 7500U, Samsung PM951 NVMe MZVLV256
|Dell XPS 13 2016 9350 (FHD, i7-6560U)
Iris Graphics 540, 6560U, Samsung PM951 NVMe MZ-VLV256D
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
HD Graphics 620, 7200U, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK
|Уровень шума
-13%
-10%
-14%
-11%
-11%
-9%
-8%
|Мин. в простое *
28.9
28.5
1%
31.2
-8%
31.2
-8%
30.1
-4%
31
-7%
30
-4%
30.6
-6%
|В простое, сред. *
28.9
30.9
-7%
31.2
-8%
31.2
-8%
30.1
-4%
31
-7%
30
-4%
30.6
-6%
|В простое, макс. *
28.9
31.6
-9%
31.5
-9%
31.2
-8%
30.1
-4%
31
-7%
30
-4%
32.2
-11%
|Нагрузка, сред. *
30.9
38.8
-26%
35.7
-16%
37.4
-21%
39.2
-27%
35
-13%
36.5
-18%
32.2
-4%
|Нагрузка, макс. *
33.5
41.4
-24%
35.8
-7%
41.4
-24%
39.3
-17%
40.5
-21%
38.3
-14%
38.5
-15%
* ... меньше = лучше
Температура
Большая мощность в тонком корпусе и низкий уровень шума обычно означает одно: высокие температуры. Наш испытуемый действительно задаёт жару, особенно после длительной нагрузки. XPS 13 с экраном QHD+ и i7 CPU нагревается ещё сильнее. Что интересно, HP Spectre 13 при меньшей толщине показывает примерно такие же температурные пороги. Самое горячее место - 50°C - находится в задней части днища ноутбука, поэтому работать с ним на коленях всё ещё можно. Выход охлаждения находится там же, по всей ширине ноутбука, поэтому необходимо следить за тем, чтобы колени пользователя не блокировали его, иначе температура поднимется как внутри, так и снаружи корпуса.
Динамики
Динамики этого ноутбука не слишком громкие, зато не издают никаких посторонних шумов даже на максимальном уровне громкости. Как и ожидалось, они не поражают глубиной баса, однако в целом звук сбалансированный и приятный. Тем не менее, для длительного прослушивания записей, и тем более для музыки, мы рекомендуем пользоваться внешними колонками или наушниками.
Анализ АЧХ аудиосистемы Dell XPS 13 9360 FHD i5
(-) | невысокий уровень макс. громкости (70.35 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 6.9% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 3.7% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2% от медианы)
(±) | он умеренно ровный, без больших "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (14.2% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 19% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 6% примерно так же, 74% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 12% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 3% примерно так же, 85% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
Анализ АЧХ аудиосистемы Apple MacBook 12 (Early 2016) 1.1 GHz
(+) | отличный уровень макс. громкости (83.6 дБА)
Низкие частоты (100 Гц - 315 Гц)(±) | баса мало (на 11.3% меньше медианы)
(±) | он умеренно сбалансированСредние частоты (400 Гц - 2000 Гц)
(+) | диапазон не провален и не выпячен (отклонение лишь 2.4% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВысокие частоты (2 кГц - 16 кГц)
(+) | диапазон отлично сбалансирован (отклонение лишь 2% от медианы)
(+) | он ровный, без "горбов" или проваловВесь диапазон (100 - 16000 Гц)
(+) | звук в целом сбалансирован (9.3% отличия от медианы)
Сравнение с прямыми конкурентами
» 2% прямо сравнимых устройств показал(и) себя лучше, 2% примерно так же, 96% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства из прямо сравнимых: 9%, средняя Δ: 18%, худший результат: 41%
Сравнение со всеми устройствами в нашей БД
» 1% известных нам устройств показал(и) себя лучше, 1% примерно так же, 98% значительно хуже
» Δ наилучшего устройства среди известных нам: 3%, средняя Δ: 22%, худший результат: 48%
6 | Энергопотребление и автономная работа
Энергопотребление
В сравнении с XPS 13, укомплектованным i7 CPU и монитором QHD+, максимальное потребление энергии в простое у тестовой модели ниже на 25%. Зато потребление при нагрузке примерно одинаково - скорее всего потому, что Dell использует аналогичные методы для поддержания температуры ядер, в итоге получая троттлинг. Для сравнения, даже при использовании встроенной видеокарты ориентированный на игры Razer Blade Stealth гораздо более прожорлив, и радостно превышает отметку потребления в 50 Вт. Тестовый XPS кушает примерно 22 Вт при средней нагрузке - примерно на 20% меньше, чем старший брат - так что мы ожидаем увидеть соответствующую разницу при автономной работе.
|Выкл.
|0.21 / 3.56 Вт
|Ожидание
| 4.1 / 4.2 / 5.1 Вт
|Нагрузка
|
22.1 / 29.4 Вт
Легенда: min: , med: , max: Metrahit Energy
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
7200U, HD Graphics 620, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK, IPS, 1920x1080, 13.3
|HP Spectre 13
6500U, HD Graphics 520, Samsung PM951 NVMe MZVLV256, IPS UWVA, 1920x1080, 13.3
|Acer Aspire S 13 S5-371-71QZ
6500U, HD Graphics 520, LiteOn CV1-8B512, IPS, 1920x1080, 13.3
|Asus Zenbook UX330UA-FC059T
6500U, HD Graphics 520, SanDisk SD8SNAT256G1002, IPS, 1920x1080, 13.3
|Lenovo IdeaPad 710S-13ISK
6560U, Iris Graphics 540, Samsung PM951 NVMe MZVLV256, IPS, 1920x1080, 13.3
|Razer Blade Stealth
7500U, HD Graphics 620, Samsung PM951 NVMe MZVLV256, , 2560 x 1440, 12.5
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
7500U, HD Graphics 620, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK, IPS, 3200x1800, 13.3
|Dell XPS 13 2016 9350 (FHD, i7-6560U)
6560U, Iris Graphics 540, Samsung PM951 NVMe MZ-VLV256D, IPS, 1920x1080, 13.3
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
7200U, HD Graphics 620, Toshiba NVMe THNSN5256GPUK, , 3200x1800, 13.3
|Энергопотребление
-94%
-32%
-28%
-46%
-50%
-36%
-46%
-21%
|В простое, мин. *
4.1
8.6
-110%
4.1
-0%
3
27%
3.3
20%
4.4
-7%
6.4
-56%
5.8
-41%
3.7
10%
|В простое, сред. *
4.2
11
-162%
6.7
-60%
6.3
-50%
7.4
-76%
5.8
-38%
6.6
-57%
7.3
-74%
6.1
-45%
|В простое, макс. *
5.1
11.3
-122%
7.4
-45%
7.5
-47%
8.2
-61%
8.6
-69%
6.8
-33%
8.5
-67%
6.5
-27%
|Нагрузка, сред. *
22.1
33.8
-53%
32.4
-47%
36
-63%
36.5
-65%
35.2
-59%
27.5
-24%
30.6
-38%
29.5
-33%
|Нагрузка, макс. *
29.4
36.2
-23%
32.4
-10%
31.5
-7%
43.7
-49%
52
-77%
32.4
-10%
32.5
-11%
33
-12%
* ... меньше = лучше
Автономная работа
Благодаря объёмной 60 Вт-ной батарее - и, вероятно, технологии CABC - XPS 13 показывает отличное время автономной работы. Во время нашего Wifi теста ноутбук продержался 11 часов 17 минут с яркостью, выставленной примерно на 150 единиц (настройки 5/10). Судя по всему, наш результат был попорчен некоторыми фоновыми процессами, поэтому в идеальных условиях время автономной работы может выйти за пределы 12 часов. Из конкурентов Asus Zenbook UX330UA единственный сумел показать более-менее близкий результат - чуть больше 10 часов. HP Spectre 13 вообще выдаёт только половину этого времени. Тестовая модель обошла XPS 13 с таким же i5 процессором, но дисплеем QHD+ на целых 2.5 часа.
Тест в режиме экономии энергии показал невероятный результат - 21.5 часа, а при классическом тесте Battery Eater XPS 13 продержался целых 2 часа 40 минут.
С учётом всех моментов, время автономной работы у этого ноутбука просто поразительное. Даже не слишком экономя, система в состоянии работать от батареи целый день.
|Без нагрузки
|21час. 35мин.
|Интернет через WiFi v1.3
|11час. 17мин.
|Макс. расход энергии
|2час. 37мин.
|Dell XPS 13 9360 FHD i5
7200U, HD Graphics 620, 60 Вт⋅ч
|HP Spectre 13
6500U, HD Graphics 520, 38 Вт⋅ч
|Acer Aspire S 13 S5-371-71QZ
6500U, HD Graphics 520, 45 Вт⋅ч
|Asus Zenbook UX330UA-FC059T
6500U, HD Graphics 520, 57 Вт⋅ч
|Lenovo IdeaPad 710S-13ISK
6560U, Iris Graphics 540, 46 Вт⋅ч
|Razer Blade Stealth
7500U, HD Graphics 620, 53.6 Вт⋅ч
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i7
7500U, HD Graphics 620, 60 Вт⋅ч
|Dell XPS 13 9360 QHD+ i5
7200U, HD Graphics 620, 60 Вт⋅ч
|Время работы
-48%
-29%
-14%
-39%
-32%
-20%
-18%
|В простое
1295
715
-45%
1028
-21%
1225
-5%
810
-37%
817
-37%
1053
-19%
|Нагрузка и 100% яркости
157
78
-50%
99
-37%
115
-27%
89
-43%
105
-33%
129
-18%
137
-13%
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.1
|Чтение сайтов по Wi-Fi v.2
677
338
-50%
472
-30%
612
-10%
418
-38%
498
-26%
516
-24%
526
-22%
За
Против
Вердикт
Dell XPS 13 9360 с дисплеем FHD и 7-ым поколением процессора i5 продолжает гонку технологий ровно с того места, на котором остановились его предшественники. Чипсет Kaby Lake работает так, как ожидалось: ровно и шустро, и ноутбук прекрасно справляется со всеми сценариями, кроме самых экстремальных. По мощности новый i5 стоит наравне с предыдущим поколением - (Skylake) i7 CPU. Покупка новенького i7 CPU за $200 не даст большого выигрыша в производительности, особенно с учётом того, что Iris GPU от Intel не входит в комплектацию. Для большинства пользователей сборка с i5-7200U, 8 ГБ ОЗУ и 256 NVMe SSD - самый приемлемый вариант. Необходимость обзавестись дисплеем QHD+ есть только у тех пользователей, которым жизненно важно иметь большее разрешение и сенсорный экран. Лично нас вполне устроил базовый FHD. Касательно времени автономной работы: батарея Dell способна работать до 12 часов, почти вдвое превосходя показатели некоторых конкурентов. Незначительные претензии всё-таки есть: нам бы хотелось, чтобы у дисплея было большее покрытие цветовой гаммы и яркость, кроме того, система греется при серьёзных нагрузках, а наша тестовая модель периодически неприятно пищала. Некоторых потенциальных покупателей может отпугнуть и нестандартное положение вебкамеры - в левом нижнем углу монитора.
XPS 13 прошёл проверку по всем пунктам. Дисплей может немного проигрывать в условиях сегодняшней конкуренции, однако это - незначительное упущение.
Остальные модели, представленные в этом обзоре, тоже являются - каждая в своём роде - хорошим выбором. Будучи моделью четвёртого поколения, XPS 13 сумел стать уникальным благодаря ультра-тонкой рамке корпуса, и удивительной гармонией между портативностью, дизайном, мощностью и ценой. Таким образом, в своей категории это лучший выбор из имеющегося.
Dell XPS 13 9360 FHD i5 - 07/12/2016 v6
Bernhard Pechlaner