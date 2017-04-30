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Пробуем eGPU адаптер Razer Core: есть ли в нём смысл?

Douglas Black & J. Simon Leitner (перевод - Andrei Manzhov), 30/04/2017

Идеальный ускоритель игр, или дорогая игрушка? Razer "Core" стал первым внешним адаптером, позволяющим подключить обычную видеокарту через интерфейс Thunderbolt 3 (TB3), и с тех пор остаётся самым популярным продуктом в своём классе. В нём используется более старый (но и более совместимый) контроллер TI82, благодаря чему он подключается к любому ноутбуку. Давайте посмотрим, как он работает с новейшими видеоадаптерами Nvidia Pascal, и главное: стоит ли овчинка выделки?

Наконец-то в наши руки попал Razer Core, один из внешних адаптеров для видеокарт (eGPU dock). Подобные внешние устройства, позволяющие подключить видеокарту от ПК к ноутбуку уже давно не являются новинкой: см. обзор 2014-го года (на англ.). Но именно Razer стал одним из первых крупных производителей, выпустивших работающий адаптер с поддержкой мощного интерфейса Thunderbolt 3 (далее - TB3). На первых порах купить его было очень сложно (адаптеров долго не было на складе), но к сегодняшнему дню ситуация улучшилась и the Razer Core уже доступен в широкой продаже (конечно, если вас не смущает его высокая цена).

Если покупать Razer Core в комплекте с ноутбуком Razer Blade Stealth (такой комплект сейчас рекламируется), то Core обойдётся в 450 евро; только Core (отдельно) будет стоить 600 евро. Для примера, Asus XG Station 2 в рознице стоит около 500 евро. Есть и другие конкурирующие (и более дешевые) адаптеры eGPU: Mantiz Venus, AKiTiO Node, и PowerColor Devil Box - в них используется более новый контроллер TI3, но он замечен в нестабильной производительности (подробнее можно прочитать тут (на англ.). 

Технические характеристики

  • собственный блок питания 500 Вт (для GPU доступно 375 Вт)
  • поддержка полноразмерных видеокарт двойной ширины с PCI-Express x16
  • размеры: ширина 104.9 мм x глубина 339.9 мм x высота 218.4 мм 
  • максимальный размер видеокарт до 310 x 152 x 44 мм
  • 1 порт TB3 для подключения к ноутбуку
  • 4 порта USB 3.0 
  • 1 гигабитный Ethernet

1 | Дизайн корпуса и интерфейсы

Как и в случае с Razer Blade, радует, что Razer не идёт на компромиссы в материалах и разработке дизайна корпуса - в случае Razer Core это явно видно. Корпус сделан из прочного алюминия с металлическим "окном", через которое виден видеоадаптер (а также проще проходить потокам воздуха). В корпусе нет ни одного элемента, который ощущался бы дефектным или хлипким, так что качество достойное. На уровне эстетических ощущений, даже несмотря на агрессивный промышленный дизайн и наличие подсветки, Core не смотрится кричащим или дешёвым. Чёрный матовый корпус идеально сочетается с ноутбуками Razer, но отлично подойдёт и к любому другому.  

В модели Core вентиляторы удаляют горячий воздух через несколько отверстий: свежий воздух затягивается сверху, боковые решётки (для видеоадаптера), отверстие в нижней части (для вентилятора и встроенного блока питания), а также дополнительное отверстие в области задней части рядом с портами. В самом корпусе установлено 3 вентилятора, которые охлаждают блок питания и другие электронные компоненты, а также основной вентилятор размерами 40 x 20 мм, который "гоняет" воздух внутри корпуса. Да, не забудем о вентиляторах видеокарты! Самым громким оказался вентилятор блока питания, из-за чего при включении Core слышен довольно громкий шум (хотя игровой нагрузки пока ещё нет). Очень хотелось бы видеть менее шумные вентиляторы.

В Core есть собственные порты (хотя сквозной TB3 (pass-through) или USB 3.1 Type-C не поддерживаются). Сзади доступны 4 порта USB 3.0 Type-A и 1 сетевой разъём 10/100/1000 Ethernet.  К сожалению, во время работы некоторые USB-устройства изредка отключались - и мы не единственные (англ.), кто столкнулись с этой проблемой. Похоже, она носит аппаратный характер и может быть устранена только полной заменой оборудования - но нет гарантий того, что в заменённом устройстве она не возникнет снова. Очень похоже, что проблема коснулась довольно большого количества пользователей.

Все порты Core расположены сзади, рядом с механизмом открытия корпуса. К сожалению, Razer решила комплектовать свои устройства очень короткими кабелями Thunderbolt длиной всего в полметра, поэтому его не хватит, чтобы обогнуть ноутбук. Чем это плохо? Вам, возможно, придётся постоянно любоваться наименее привлекательной стороной адаптера (с портами), или же расположить его непосредственно за ноутбуком (либо рядом). К счастью, другие производители подобных адаптеров - например, StarTech - комплектуют их более длинными кабелями TB3 (40 Гб/с)  длиной 1 метр, но они весьма недешёвые.

2 | Совместимость

В теории адаптер Razer Core должен быть совместим с любым ноутбуком (или настольным ПК) с портом TB3. Приходится говорить "в теории", потому что некоторые производители - в частности, HP в ноутбуке Spectre 13, могут при желании явным образом запретить такую возможность. К счастью, на сегодняшний день HP Spectre 13 является единственным известным примером такой искусственной несовместимости.

Тем не менее, не все ноутбуки будут работать одинаково хорошо. Razer говорит, что их ноутбуки гарантированно совместимы с Core (адаптеры будут работать сразу после подключения их к ноутбуку), но нельзя сказать то же самое про другие вроде XPS 15 или 13, которые более проблемные, и для корректной работы потребуют "шаманства" с драйверами. Поэтому потенциальным покупателям Razer Core (равно как и любого другого внешнего адаптера eGPU) для использования в комплекте со своим ноутбуком с портом TB3 следует знать: увы, ни уровень производительности, ни надёжность подключения вовсе не гарантированы, и выясняются опытным путём. Как правило, чем новее ноутбук - тем большее вероятность беспроблемной работы.

В нашем случае, Razer Core (и некоторые другие адаптеры eGPU) успешно работал с этими популярными ноутбуками:

  • Alienware 13 R3
  • Alienware 15 R4
  • Alienware 17 R4
  • Asus Transformer 3 Pro
  • MacBook Pro 13
  • MacBook Pro 15
  • MSI GS43VR
  • MSI GS63VR
  • Spectre x360 13"
  • Spectre x360 15"
  • Thinkpad T470
  • XPS 13 2-in-1 9365
  • XPS 15 9550 (половинная скорость)
  • XPS 15 9560 (половинная скорость)
  • XPS 13 9350 (половинная скорость)
  • XPS 13 9360 (половинная скорость)

Отличный список ноутбуков с поддержкой TB3, который к тому же постоянно обновляется, доступен тут (на англ. яз.) Его поддерживают наши друзья из сообщества пользователей внешних адаптеров видеокарт egpu.io.

3 | Установка и настройка

Первым шагом является установка видеоадаптера для настольного ПК - операция проще некуда: потянуть защёлку, вынуть основание, вставить настольный видеоадаптер, зафиксировать его винтом, подсоединить кабель питания, вставить получившуюся конструкцию обратно в корпус, закрыть защёлку, и на этом всё – никаких специальных инструментов не нужно. Mожно быстро и удобно менять видеоадаптеры хоть каждый день (кстати, именно это нам пришлось делать при выполнении тестов производительности).

Лично мы заметили 2 минуса в конструкции основания: во-первых, когда вы выдвигаете основание, кабель питания видеоадаптера трётся о корпус - что не должно радовать, и для настолько дорогого устройства следует считать недостатком. У него есть и побочный эффект: хотя видеоадаптер формально будет подходить по габаритам, может возникнуть ситуация, в которой из-за этого кабеля на деле в корпусе не хватит места. Во-вторых, для двойных видеоадаптеров в основании не предусмотрено отверстие для второго винта - так что они будут закреплены только одним.

Установка видеоадаптера проста: потяните защёлку...
Установка видеоадаптера проста: потяните защёлку...
...и выдвините основание.
...и выдвините основание.
Razer Core
Razer Core
Razer Core
Razer Core
Razer Core
Razer Core
Razer Core
Razer Core

Подключение адаптера к ноутбуку Razer Blade также выполняется элементарно. Нужно всего лишь включить адаптер Core в сеть, подключить внешний монитор, затем подсоединить Core к ноутбуку (в нашем случае к Razer Blade с помощью кабеля Thunderbolt), после чего включить ноутбук. В этот момент Core включится автоматически.

4 | Производительность

Мы протестировали производительность связки Blade + Core с настольными видеокартами Nvidia GTX 1080Ti, 1080 и 1070, а также сравнили их производительность с настольными ПК с этими видеокартами (плюс, с встроенным в Blade GTX 1060). Все тесты производились в разрешении 1080p (если не оговорено отдельно).

Fire Strike

В стандартном тесте Fire Strike стало ясно, что разница в производительности видеокарты (использование в настольном ПК vs. во внешнем адаптере с TB3) может составлять очень ощутимые 30-40%, что особенно заметно при высоких FPS. Разница вызвана ограничением пропускной способности TB3. В случае низких FPS через интерфейс TB3 проходит меньший объём данных, и разница менее заметна. Сравнительно пропорциональный рост (или уменьшение) производительности видно в случае видеоадаптеров Nvidia Pascal. По результатам тестов производительности, наилучшее соотношение цена/производительность наблюдается в связке Blade (i7-7700HQ) и GTX 1070. 

В тестах физики разницы почти не видно - поскольку они практически полностью выполняются основным процессором. В качестве значения производительности ПК, которое используется для сравнения, выбрано среднее значение всех настольных систем с соответствующим видеоадаптером.

Fire Strike Extreme

Результаты более требовательного теста Fire Strike Extreme уже ближе к настольным ПК. Типичный настольный компьютер с GTX 1080 обычно показывает 9500 пунктов (8000 пунктов в случае GTX 1070). Разница между настольными ПК ("родной" интерфейс PCI Express x16) и eGPU-адаптерами составляет 15%. Причиной небольшой разницы является довольно большой объём вычислений, выполняемый видеоадаптером - так что он выдаёт меньше кадров, которые в основном укладываются в лимит пропускной способности интерфейса.

5 | Производительность в играх

Преимущества, которые адаптер Core в теории должен обеспечивать при использовании вместе с ноутбуком, в реальности (если посмотреть на результаты тестов) выглядят не так радужно. Причём на производительность могут негативно влиять сразу несколько факторов: оптимизация игрового движка, зависимость от определённых процессоров или видеокарт, а также ограничения самого протокола TB3.

Поскольку ограничения пропускной способности TB3 в данном случае могут играть наиболее существенную роль - стоит ожидать, что игры на высоких уровнях детализации (где высокая загрузка видеокарты приводит к меньшему количеству кадров) будут страдать от него в меньшей степени; а на низких уровнях, где FPS вырастает (как и объём передаваемых данных), разница будет более заметна.

Использование экрана ноутбука для игр, скорее всего, ещё сильнее (на 10-15%) уменьшит производительность по сравнению с вариантом, когда экран подключен напрямую к адаптеру Core, потому что вдобавок к обычному потоку данных, проходящему через нерезиновый интерфейс TB3, придётся добавлять ещё и видеопоток в обратную сторону.

Deus Ex: Human Revolution

Тесты на основе Deus Ex: Human Revolution показывают, что видеокарты в адаптере Core работают не в полную силу. Результаты существенно ниже по сравнению с настольными системами на базе этих видеокарт. Как и ожидалось, разница более ощутима на низких уровнях детализации, и менее - на высоких. На удивление, встроенный в Razer Blade GTX 1060 опережает GTX 1070 в Сore, причём как низком, так и при высоком уровне детализации. В режиме ultra, видеокарта GTX 1070 (в Core) смогла выдать лишь на 3 FPS больше встроенного в Razer Blade 1060. Некоторые тесты не располагали вариантом в разрешении 4K.

Rise of the Tomb Raider

Тест Rise of the Tomb Raider показал меньший разрыв на разных уровнях детализации. В этом случае видна минимальная разница между встроенным в Blade GTX 1060 и 1070, 1080, 1080 Ti - тогда как результаты настольных систем с этими видеокартами существенно отличаются, что свидетельствует либо об ограничении пропускной способности TB3, либо производительности процессора в Blade.

Mass Effect: Andromeda

Ограничения Core (и Blade) снова очень заметны в тесте Mass Effect: Andromeda. Встроенный в Blade GTX 1060 опережает 1070 в Core, и находится на одном уровне производительности с Core с 1080 Ti и 1080. Если же переставить видеокарты в настольные ПК, то результат почти удвоится.

The Witcher 3: Wild Hunt

Даже по прошествии 2х лет с момента своего выпуска Witcher 3 продолжает быть одним из самых ресурсоёмких игровых тестов, в котором у видеоадаптеров есть возможность показать, на что они способны. При работе в адаптере Core, подключенному к Blade, все видеокарты показали схожие результаты. Хотя результаты тестов настольных ПК для высоких и низких уровней детализации были недоступны - мы считаем, что производительность этих видеоадаптеров при работе в настольных системах снова должна быть вдвое лучше.

For Honor

В тесте For Honor наблюдались аномалии, которые могут быть вызваны либо зависимостью игры от процессора, либо плохой оптимизацией. Настолько гигантская разница между 1080 Ti с внешним экраном по сравнению с внутренним экраном свидетельствует об ограничениях пропускной способности интерфейса. 

6 | Пора бежать в магазин?

Синтетические тесты не показывают всей картины: сначала казалось, что GTX 1070 является оптимальным выбором с точки зрения соотношения цена/производительность. Но игровые тесты часто демонстрировали, что встроенный в Blade GTX 1060 держался на уровне — или даже опережал — GTX 1070. Это (как минимум) говорит о том, что владельцам ноутбуков с дискретным видеопроцессором и TB3 не стоит раскошеливаться на покупку адаптера Core и внешней видеокарты; уж по крайней мере без анализа возможных сценариев использования. Если они не играют в очень ресурсоёмкие игры, которые смогут загрузить 1070 или 1080 по полной, то их производительность в данном адаптере будет незначительно выше (а то и хуже), чем у встроенного GTX 1060. Это обобщение будет вдвойне верным для любого ноутбука с GTX 1070 (или более мощным), поскольку любая видеокарта, подключенная к нему через такой внешний адаптер будет работать хуже, чем уже встроенная в ноутбук.

Разумеется, если в ноутбуке дискретный видеоадаптер слабее 1060 (или вообще только встроенный в процессор), то покупка такого адаптера и настольной видеокарты имеет смысл — только не стоит ожидать уровня производительности настольной системы.

Вердикт

Внешний адаптер для видеокарт Razer Core стал первым устройством с поддержкой интерфейса TB3. Компания однозначно заслуживает пальму первенства за то, что первой разработала и выпустила в продажу инновационный и высококачественный продукт, который был ожидаем пользователями, и поменял расстановку сил на рынке. Увы, но адаптеру Core не удалось стать идеальным решением: его высокая цена (это даже если сравнивать с другими аналогичными адаптерами eGPU) означает, что покупателю придётся потратить около 500-800 евро только лишь на сам адаптер Core, и дополнительно купить настольную видеокарту.

Являются ли такие траты целесообразными? Ответ зависит в основном от того, есть ли уже в вашем ноутбуке дискретный видеоадаптер уровня GTX 1060 (или мощнее). В настоящих играх (не в синтетических тестах), похоже, очень мало смысла использовать даже 1080 в Core (вместо встроенного в ноутбук 1060), поскольку последний в ряде случаев будет даже быстрее. Согласитесь, что это совершенно не та ситуация, в которой хочется оказаться, заплатив более 900 евро за адаптер Core и приличную видеокарту (и это не считая денег, уже заплаченных за сам ноутбук). Даже не говоря о том, что за эти деньги можно собрать более мощный игровой настольный ПК (хотя это выходит за рамки проблемы, которую решают продукты вроде Core: работать в качестве дополнения к существующему ноутбуку, расширяя его возможности).

Как бы там ни было, адаптер Core выполняет своё предназначение: он позволяет использовать видеокарты (изначально предназначенные для настольных ПК) в ноутбуках с портом TB3. К сожалению, ограничения интерфейса TB3 (и самого ноутбука) настолько существенны, что перед покупкой нужно смотреть: а стоит ли овчинка выделки? Если рассчитать правильно, и главное —  установить реалистичные ожидания, — то производительность игр на вашем ноутбуке может приблизиться к уровню настольных систем. Правда, это обойдётся в копеечку.

Если в вашем ноутбуке слабая видеокарта вроде GTX 1050, Radeon Pro 460, или iGPU, тогда в связке "адаптер Core плюс настольная видеокарта вроде GTX 1070" и в самом деле обеспечит вам очень ощутимый прирост графической производительности — за очень высокую цену. Только сам пользователь может решить: оправдано ли тратить такие деньги на подобную конструкцию, расширяя возможности единственного ноутбука; или же лучше потратить их на другой (мобильный или настольный), более мощный.

Вдобавок к резонным сомнениям по поводу цены и производительности, очень расстраивает тот факт, что одна из основных функций адаптера Core — встроенный USB-хаб — похоже, до сих пор (по прошествии 12 месяцев с начала продаж) обладает аппаратным дефектом, что существенно уменьшает полезность Core в качестве универсальной док-станции.

И в завершение: длины короткого кабеля TB3 (пол-метра), который поставляется в комплекте с Razer Core, явно недостаточно для любого варианта подключения (особенно если вспомнить про шумные вентиляторы). Поскольку он подключается к неприглядному заду устройства - туда вам скорее всего и придётся смотреть большую часть времени, если только вы не захотите дополнительно раскошелиться на довольно дорогой метровый кабель. Для настолько дорогого продукта премиального класса, такая экономия на самом деле поражает.

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Douglas Black & J. Simon Leitner, 2017-04-30 (Update: 2017-04-30)

 