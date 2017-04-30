Пробуем eGPU адаптер Razer Core: есть ли в нём смысл?

1 | Дизайн корпуса и интерфейсы

Как и в случае с Razer Blade, радует, что Razer не идёт на компромиссы в материалах и разработке дизайна корпуса - в случае Razer Core это явно видно. Корпус сделан из прочного алюминия с металлическим "окном", через которое виден видеоадаптер (а также проще проходить потокам воздуха). В корпусе нет ни одного элемента, который ощущался бы дефектным или хлипким, так что качество достойное. На уровне эстетических ощущений, даже несмотря на агрессивный промышленный дизайн и наличие подсветки, Core не смотрится кричащим или дешёвым. Чёрный матовый корпус идеально сочетается с ноутбуками Razer, но отлично подойдёт и к любому другому.

В модели Core вентиляторы удаляют горячий воздух через несколько отверстий: свежий воздух затягивается сверху, боковые решётки (для видеоадаптера), отверстие в нижней части (для вентилятора и встроенного блока питания), а также дополнительное отверстие в области задней части рядом с портами. В самом корпусе установлено 3 вентилятора, которые охлаждают блок питания и другие электронные компоненты, а также основной вентилятор размерами 40 x 20 мм, который "гоняет" воздух внутри корпуса. Да, не забудем о вентиляторах видеокарты! Самым громким оказался вентилятор блока питания, из-за чего при включении Core слышен довольно громкий шум (хотя игровой нагрузки пока ещё нет). Очень хотелось бы видеть менее шумные вентиляторы.

В Core есть собственные порты (хотя сквозной TB3 (pass-through) или USB 3.1 Type-C не поддерживаются). Сзади доступны 4 порта USB 3.0 Type-A и 1 сетевой разъём 10/100/1000 Ethernet. К сожалению, во время работы некоторые USB-устройства изредка отключались - и мы не единственные (англ.), кто столкнулись с этой проблемой. Похоже, она носит аппаратный характер и может быть устранена только полной заменой оборудования - но нет гарантий того, что в заменённом устройстве она не возникнет снова. Очень похоже, что проблема коснулась довольно большого количества пользователей.

Все порты Core расположены сзади, рядом с механизмом открытия корпуса. К сожалению, Razer решила комплектовать свои устройства очень короткими кабелями Thunderbolt длиной всего в полметра, поэтому его не хватит, чтобы обогнуть ноутбук. Чем это плохо? Вам, возможно, придётся постоянно любоваться наименее привлекательной стороной адаптера (с портами), или же расположить его непосредственно за ноутбуком (либо рядом). К счастью, другие производители подобных адаптеров - например, StarTech - комплектуют их более длинными кабелями TB3 (40 Гб/с) длиной 1 метр, но они весьма недешёвые.