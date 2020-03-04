Dell XPS 13 9300 получил яркий дисплей с соотношением 16:10, но разочаровал по производительности

Дисплей - XPS 13 с матовой FHD+ панелью

В конфигурации начального уровня установлен матовый 13.4-дюймовый дисплей с соотношением 1920 x 1200 пикселей. Также, существуют варианты с FHD+ сенсорным дисплеем и 4K сенсорным дисплеем. В нашем образце установлена панель от Sharp и, согласно замерам, у нее достаточно хорошее качество. Так, ее реальная яркость выше заявленной (500 нит) во всех зонах экрана. В целом, впечатления от данного дисплея у нас самые хорошие, кристаллический эффект незаметен даже на белом фоне.

При работе от батареи яркость немного ограничивается (528 кд/м2 по центру дисплея) вне зависимости от драйвера или настроек, но мы еще попробуем поискать соответствующий параметр в BIOS. Также, мы заметили существенные шлейфы за движущимся курсором, что говорит о высоком времени отклика. В полном обзоре мы предоставим точные измерения, чтобы убедиться в наличии такой проблемы.

