Dell XPS 13 9300 получил яркий дисплей с соотношением 16:10, но разочаровал по производительности
Наследником XPS 13 9380 стал XPS 13 9300 - за последние несколько лет это самый большой редизайн данной модели. В целом, концепция и стиль не изменились, но корпус снова стал компактнее. Узнать новую модель просто: у нее практически безрамочная клавиатура и такой же 13.4-дюймовый дисплей с соотношением сторон 16:10. На тест к нам поступила младшая конфигурация ноутбука за 1499 евро, оснащенная современным процессором Intel Ice Lake Core i5, 8 ГБ ОЗУ, 512-ГБ SSD накопителем и матовым FHD+ дисплеем. Отдельно добавим, что ноутбук мы приобрели в магазине Dell, так что это вовсе не тестовый образец для прессы.
Дисплей - XPS 13 с матовой FHD+ панелью
В конфигурации начального уровня установлен матовый 13.4-дюймовый дисплей с соотношением 1920 x 1200 пикселей. Также, существуют варианты с FHD+ сенсорным дисплеем и 4K сенсорным дисплеем. В нашем образце установлена панель от Sharp и, согласно замерам, у нее достаточно хорошее качество. Так, ее реальная яркость выше заявленной (500 нит) во всех зонах экрана. В целом, впечатления от данного дисплея у нас самые хорошие, кристаллический эффект незаметен даже на белом фоне.
При работе от батареи яркость немного ограничивается (528 кд/м2 по центру дисплея) вне зависимости от драйвера или настроек, но мы еще попробуем поискать соответствующий параметр в BIOS. Также, мы заметили существенные шлейфы за движущимся курсором, что говорит о высоком времени отклика. В полном обзоре мы предоставим точные измерения, чтобы убедиться в наличии такой проблемы.
Процессор - Intel Ice Lake Core i5
В Германии официальный магазин Dell на данный момент предлагает модель лишь с двумя процессорами и оба они принадлежат к семейству Intel Ice Lake. Если говорить точнее, то помимо Core i5-1035G1, вы также можете получить Core i7-1065G7. Core i5 способен достигать 3.6 ГГц или 3.3 ГГц, если нагрузка идет на все четыре ядра. Для всех повседневных задач производительность Core i5 более чем достаточна, потому Core i7 скорее избыточен для данной модели.
Когда имеешь дело с такими тонкими и компактными ноутбуками, всегда интересно, насколько успешно система охлаждения справляется с отводом тепла от компонентов. Для процессора производитель установил ограничение потребления: при краткосрочной нагрузке 46 Вт, а при долгосрочной - 25 Вт. За время тестирования выявилось, что система позволяет чипу разогреваться до очень высоких температур, по максимуму ограничивая шумность системы охлаждения. Ниже вы видите результаты тестирования в многопоточном тесте Cinebench R15, который был запущен на повтор 25 раз.
В нашем образце Core i5 потребляет около 38-39 Вт выдавая 3.3 ГГц по всем четырем ядрам, но такая частота удерживается недолго. Сразу после изначального скачка, энергопотребление процессора XPS 13 ограничивается до 25 Вт, чего достаточно для 2.5 ГГц по всем ядрам. На такой частоте процессор работает еще 10 минут, после чего начинается перегрев: температура корпуса в районе клавиши с цифрой 5 составляет почти 48 °C.
В целях снижения нагрева, производительность процессора снижается. Уровень TDP ограничивается до 15 Вт, в результате чего частота падает до 1.8-1.9 ГГц. На протяжении остатка испытания (около 20 минут) процессор пытается вновь "взять" более высокую частоту, но TDP стабилен на 15 Вт. Нагрев корпуса стабилизируется на 43 °C.
Такие вариации производительности нам прекрасно знакомы по XPS 13 9380, а также XPS 13 7390. Потому, для обновленного XPS 13 такой результат мы считаем плохим. Шум системы охлаждения даже во время тестов минимален - очевидно, что для Dell в приоритете была тишина, а не производительность.
Что дальше?
Мы постараемся как можно скорее выпустить полный обзор данной модели: с тщательными тестами и измерениями. Если у вас есть вопросы по определенным аспектам, параметрам или характеристикам этой модели - ждем их в комментариях к этой новости.