Данные с Mindfactory продемонстрировали, как Ryzen 5 3600 и Ryzen 7 3700X способны повлиять на уровень продаж процессоров Intel
Еженедельные данные о продажах процессоров от Mindfactory – весьма интересные и полностью репрезентативные – показали, благодаря чему AMD удается сохранять лидерство в этом конкретном сегменте. Объем продаж Ryzen 5 3600 составил 1220 штук, т.е. процессор продолжает пользоваться высоким спросом. Производительный Matisse Ryzen 7 3700X, также хорошо себя зарекомендовал (было продано 620 устройств). Ближайшим конкурентом с боку Intel остается Core i7-9700K со 140 проданными экземплярами.
Положение дел Intel успело немного улучшиться: в отчете сказано, что за эту неделю было продано на 100 устройств больше, чем за предыдущую, а вот у AMD итоговый показатель упал на пять единиц. При этом доля AMD по-прежнему огромна – 84.36%, а публика продолжает отдавать предпочтение линейке Ryzen, особенно серии Ryzen 3000.
Можно было бы сказать, что именно процессоры среднего или начального уровня завоевали для AMD лидерство на рынке. Однако 12-ядерный Ryzen 9 3900X тоже находится в топе продаж с показателем 250 проданных экземпляров. В том же списке над процессором Coffee Lake от Intel расположилось сразу пять представителей серии Ryzen 3000: Ryzen 5 3600, Ryzen 7 3700X, Ryzen 3 3200G, Ryzen 9 3900X и Ryzen 5 3600X. В итоге за неделю было продано 4180 процессоров AMD против всего 775 устройств от Intel, так что последней стоит серьезно задуматься, как изменить сложившуюся ситуацию, пока не стало слишком поздно.