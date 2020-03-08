Intel признала, что дела с 10-нм техпроцессом идут не очень хорошо

Финансовый директор Intel Джордж Дэвис честно рассказал о текущем состоянии компании, отметив, что 10-нм чипы не принесут той же прибыли, как предыдущие поколения, а сама Intel порядком отстала от других в вопросе производственных технологий. По словам Дэвиса, Intel сможет изменить ситуацию не раньше 2021 года, когда перейдет на 7-нм техпроцесс.

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На недавнем мероприятии финансового конгломерата Morgan Stanley финансовый директор Intel Джордж Дэвис (George Davis) решил начистоту поговорить о проблемах Intel с 10-нм техпроцессом. Ресурс Anandtech процитировал слова Дэвиса о том, что переход на 10-нм масштаб «не станет лучшим в истории Intel. Он будет менее производительным, чем 14-[нм], менее производительным, чем 22-[нм]… Он окажется слабее того, что люди ждали от 14-нм или того, что они увидят в 7-нм [поколении]".

После нескольких лет откладываний 10-нм процессоры Intel наконец-то дебютировали в серии процессоров 10-го поколения Ice Lake. Однако даже годы подготовки не помогли 10-нм чипам стать лучше: тактовые частоты оказались не впечатляющими, а доход от продукции – мал, так что многие настольные системы и серверных платформы остались на устаревшем 14-нм+ техпроцессе.

Сам финансовый директор Intel признал, что 10-нм чипы компании отстают от конкурентов и пообещал, что компания восстановит свой «паритет благодаря 7-нм поколению и станет лидером благодаря 5-нм [поколению]». Заметим, что номенклатура Intel отличается от обозначений, используемых другими производителями, например, TSMC. Следовательно, 7-нм масштаб эквивалентен 5-нм техпроцессу TSMC, а 5-нм чипы у Intel – то же, что и 3-нм TSMC. По планам Intel переход на 7-нм техпроцесс произойдет в 2021 году, а на 5-нм – в 2023-м.

В то время пока Intel отчаянно пытается догнать конкурентов после задержек выпуска 10-нм чипов, AMD продолжает улучшать свою продукцию, из-за чего происходит значительный сдвиг на рынке. Между тем, Intel решила сделать бэкпорт, т.е. перенести элементы из нового поколения на более старые процессы и удовлетворить таким образом спрос.

Полный текст стенограммы с комментариями Джорджа Дэвиса можно найти на Anandtech (на английском языке).