Появилась новая утечка, касающаяся платформы 12-го поколения Intel Alder Lake-S: новинка может принести архитектуру ARM big.LITTLE, использующуюся в смартфонах, на настольные ПК. Процессоры серии Alder Lake-S предположительно будут иметь до 16 ядер, а также мощность от 80 до 150 Вт и поддержку PCIe Gen4. Новая платформа, вероятно, будет использовать сокет LGA 1700 и производиться по 10-нм++ техпроцессу.

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Пока что мы довольно мало знаем о будущей платформе Intel Alder Lake-S, но можно предположить, что она будет производиться по 10-нм++ техпроцессу на архитектуре Golden Cove, которая должна дебютировать конце 2021/начале 2022 года. Однако на китайском форуме PTT всплыла информация о конфигурации ядер Alder Lake-S, которая может оказаться версией архитектуры ARM big.LITTLE, переделанной Intel под настольные ПК.

Архитектура ARM big.LITTLE используется сегодня в большинстве смартфонов из-за своей способности распределять нагрузку между ядрами: легкие задачи выполняются кластером LITTLE (это несколько слабых ядер), а большие и энергозатратные – отходят к big (самому большому и мощному ядру). Судя по данным из утечки, Intel готовит для новинки такую же конфигурацию.

big.LITTLE для настольных процессоров = golden cove.GRACEMONT?

На изображении ниже, позаимствованном с форума PTT, мы видим, что процессоры Alder Lake-S могут иметь три конфигурации. Первая – «8+8+1» с 8 big-ядрами (энергоэффективными) и 8 слабыми LITTLE-ядрами, а также ядром интегрированной видеокарты. Данная конфигурация сможет похвастаться мощностью 125 Вт, которую Intel может увеличить до 150 Вт. Второй вариант – та же «8+8+1», но с мощностью 80 Вт. Третья конфигурация – «6+0+1» с 6 big-ядрами, а также интегрированной видеокартой, без LITTLE-ядер.

Ресурс Videocardz выдвинул предположение о том, что в роли big/LITTLE ядер может выступить комбинация Golden Cove и Gracemont, поскольку обе архитектуры должны дебютировать примерно в одно и то же время.

Кроме этого, Alder Lake-S может выйти на новом сокете (снова!) – LGA 1700. Заметим, что предстоящая линейка Comet Lake-S тоже отличилась новым сокетом LGA 1200; неясно, останется ли этот сокет в 11-м поколении Rocket Lake-S, но ясно одно: Intel не намерена обеспечивать совместимость с сокетами предыдущих поколений, как это делает AMD.

Линейка Alder Lake-S также должна получить поддержку PCIe Gen4, но о наличии/отсутствии поддержки памяти DDR5 пока не сообщается.

10-нм++ или 7-нм?

Логично предположить, что процессоры Alder Lake-S будут произведены по 10-нм++ техпроцессу, однако во время недавнего мероприятия Morgan Stanley представитель руководства Intel открыто раскритиковал 10-нм чипы за их низкую производительность. К тому же, серия Alder Lake-S должна выйти в 2021-2022 – как раз в тот момент, когда Intel планирует перейти на 7-нм техпроцесс. В любом случае 10-нм масштаб от Intel соответствует 7-нм чипам TSMC, да и к 2021 году 10-нм техпроцесс у Intel будет достаточно хорошо отработан, чтобы обеспечить процессоры такими тактовыми частотами и количеством ядер, которые необходимы для настольных ПК.

Единственная проблема – конкуренция в лице AMD, которая, к моменту выхода Alder Lake-S уже набьет руку в производстве 7-нм чипов. Более того, к 2022 году AMD планирует перейти на 5-нм техпроцесс и архитектуру Zen 4, а в свете недавнего запуска Zen 2 Ryzen 3000, не исключено, что AMD действительно получит преимущество с точки зрения повышения IPC и количества ядер по сравнению с Intel.

Подойдет ли big.LITTLE для настольных компьютеров?

Планы Intel касательно Alder Lake-S еще не до конца известны, так что рано говорить о том, каковы будут последствия перенесения конфигурации ARM на настольные процессоры. В отличие от смартфонов, настольные процессоры обычно не ограничены мощностью или требованиями к теплоотводу. Тем не менее Alder Lake-S может найти свое место в ноутбуках и увеличить автономность их работы.