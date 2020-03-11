AMD Ryzen 9 4900HS обладает базовой частотой 3.0 ГГц и максимальной частотой – 4.4 ГГц, но отстает от Ryzen 7 4800H в 3DMark 11
Неусыпный глаз информаторов Тума Аписака (Tum Apisak), и _rogame внимательно следит за AMD в целом и Ryzen 9 4900HS в частности, отмечая появление процессоров на 3DMark 11. Первый раз Ryzen 9 4900HS засветился на бенчмарке в прошлом месяце, когда он тестировался в качестве компонента ноутбука Asus ROG Zephyrus G14, и хотя ни Asus, ни AMD официально не подтвердили его существование, он снова появился в 3DMark 11, раскрыв некоторые свои характеристики: 8 ядер, 16 потоков и тактовые частоты от 3.0 ГГц до 4.4 ГГц.
На первый взгляд показатели производительности AMD Ryzen 9 4900HS в 3DMark 11 кажутся немного странными. Оценка процессора по физике (которая показывает насколько его максимальную нагрузку) увеличилась с 13 735 до 14 590 баллов. Хотя эти результаты больше чем у некоторых других представителей серии Ryzen 4000 (Ryzen 7 4800U – 12 490 баллов, Ryzen 7 4600H – 12 690 баллов), все же Ryzen 9 4900HS отстал от Ryzen 7 4800H, получившего 15 309 баллов. Однако тому, что процессор с более высокой тактовой частотой показал более низкие результаты есть объяснение.
Во-первых, отличия в требованиях к теплоотводу: предполагается, что для AMD Ryzen 9 4900HS это показатель составит 35 Вт, тогда как для Ryzen 7 4800H он выше (45 Вт, но производители ноутбуков могут изменять его в пределах 35-54 Вт), что может стать причиной различий в производительности. _rogame поделился новыми результатами Ryzen 9 4900HS, отметив, что в этот раз графический процессор GeForce GTX 1660 Ti Max-Q в ноутбуке «работал корректно», а значит в прошлый раз результаты могли быть подпорчены проблемами различных компонентов системы и/или плохим охлаждением. Так что в будущем результаты нового процессора Ryzen 9 4900HS могут оказаться еще лучше, и он по праву станет впечатляющим дополнением внушительной серии AMD Ryzen 4000.