Мнение | Нет смысла сравнивать Intel Lakefield Core i5-L15G7 с Qualcomm 835 и мы расскажем почему
Архитектура Intel Lakefield напоминает проект-долгострой. Она была анонсирована еще на конференции CES 2019, а результаты образцов стековых процессоров периодически всплывают на бенчмарках в течении последних месяцев. Процессоры на базе Lakefield будут иметь одно ядро Sunny Cove, созданное по 10-нм техпроцессу, а также четыре ядра Tremont уже на 22-нм кристалле Foveros.
После Core i5-L16G7 на Geekbench появился также Core i5-L15G7. Информатор @InstLatX64 распространил сведения о том, что пятиядерный процессор работает на частотах от 1.38 ГГц до 2.95 ГГц, а также имеет 1.5 МБ кэш-памяти второго уровня и 4 МБ кэш-памяти третьего уровня. Данный чип имеет максимальный объем кэша, поддерживаемый архитектурой Lakefield.
В Geekbench система была записана как «GenuineIntel Family 6 Model 138 Stepping 1», возможно, это тот же процессор, который кто-то уже тестировал в сентябре прошлого года на этом же бенчмарке. Кстати, в тот раз его максимальная частота была 3.11 ГГц.
Однако от Geekbench как в прошлом году, так и сейчас толку мало, поскольку не он не проясняет реальный потенциал производительности архитектуры Lakefield или процессора Core i5-L15G7. Последний, кстати, должен получить графику Gen11 и расчетную тепловую мощность от 5 до 7 Вт, судя по прошлогоднему анонсу Intel.
Казалось бы, можно просто сравнить полученные результаты с показателями других популярных процессоров, например, того же Snapdragon 835. Однако такое сравнение не будет считаться корректным по нескольким причинам.
Во-первых, это будет сравнение инженерного образца (прототипа) с уже готовым, розничным чипом. Во-вторых, результаты процессоров Intel, судя по всему, были получены на виртуальной машине. Такие данные вовсе не отражают реальные возможности этого инженерного образца или архитектуры Lakefield в целом. Таким образом, в теории, Core i5-L15G7 может соперничать или даже превосходить Snapdragon 835, однако, на наш взгляд, сравнение в подобном формате, когда процессор работает не в полную силу, несет в себе мало пользы.