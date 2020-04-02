5.3 ГГц при 45 Вт — Intel наконец официально представила процессоры 10 поколения Comet Lake-H

Thermal Velocity Boost

Механизм Thermal Velocity Boost (TVB) дебютировал в 8 поколении (Coffee Lake-H) и сейчас по факту отвечает за повышение частоты при нагрузке на одно ядро. По факту, TVB позволяет увеличить частоту на дополнительные 200 МГц, если температура чипа не превышает 65 °C. Этот механизм взаимодействует с Turbo Boost, который обновился до третьей версии и как и ранее определяет на какой частоте процессор может работать в том или ином случае. TVB есть у всех чипов 10 поколения семейства Comet Lake-H за исключением Core i5-10400H и Core i5-10300H.

В материалах Intel для прессы о TVB рассказывается мало, но нам удалось собрать некоторую дополнительную информацию после анонса.

TVB может дать дополнительные 200 МГц восьмиядерному Core i9-10980HK, но только для двух ядер и если температура не превышает 65 °C. При температуре от 65 °C до 85 °C, TVB дает лишь дополнительные 100 МГц. В случае шестиядерного Core i7-10850H, TVB обеспечит 100 МГц и также если температура не превышает 65 °C. При нагрузке на все ядра применяется Turbo Boost 2.0. Из известной информации нам удалось понять, что доля работы TVB и Turbo Boost 3.0 не понадобится устанавливать драйвер или какое-либо ПО.

В Intel снова не дают точных данных, но мы полагаем, что Core i9-10980HK сможет разгонятся до 5.3 ГГц с TVB, 5.1 ГГц без TVB, но с Turbo Boost 3.0, а также до 4.9 ГГц с Turbo Boost 2.0 и 4.4 ГГц при нагрузке на все ядра. В случае Core i7-10850H ситуация будет выглядеть следующим образом: максимальная частота 5.1 ГГц с TVB, 5 ГГц без TVB, но с Turbo Boost 3.0, 4.8 - 4.9 ГГц с Turbo Boost 2.0 и около 4.4 ГГц при нагрузке на все ядра.