5.3 ГГц при 45 Вт — Intel наконец официально представила процессоры 10 поколения Comet Lake-H
Краткий анонс процессоров Comet Lake-H прошел на CES 2020 прошел всего на час раньше презентации AMD Ryzen 4000. Теперь же Intel наконец провела полную официальную презентацию чипов Comet Lake-H, которые уже доступны всем производителям. В этой новости мы подготовили для вас не только список представленных моделей, но также их характеристики и прочие особенности.
5 ГГц при 45 Вт
Наибольшее внимание производитель акцентирует на максимальной частоте новых процессоров при нагрузке на одно ядро. В Intel говорят, что одноядерная производительность очень важна для игр и требовательных приложений без поддержки многопоточности, а значит Comet Lake-H в этом плане имеет превосходство над Ryzen 4000-H. Четыре из шести моделей нового семейства Comet Lake-H способны достигать 5 ГГц и выше при нагрузке на одно ядро. Старшие модели чипов - Core i9-10980HK, Core i7-10875H, Core i7-10850H и Core i7-10750H - поддерживают улучшенный механизм Thermal Velocity Boost (TVB), который и позволяет при наличии необходимых условий преодолевать частотный барьер.
Во время презентации Intel сравнивали 10-е поколение с ноутбучными процессорами трехлетней давности, предполагая что именно такие модели будут менять на новые в 2020 году. Так, Core i9-10980HK сравнивали с Core i7-7820HK, а Core i7-10750H с Core i7-7700HQ. Средняя кадровая частота в играх действительно выше, но стоит учитывать, что тестируемые Core i9-10980HK и Core i7-10750H работали в составе систем с NVIDIA GeForce RTX 2080 Super и RTX 2070 Super, в то время как Core i7-7820HK и Core i7-7700HQ были в паре с GTX 1080 и GTX 1070.
То есть, приведенное сравнение дает лишь примерное понимание о приросте производительности в грядущих ноутбуках.
Thermal Velocity Boost
Механизм Thermal Velocity Boost (TVB) дебютировал в 8 поколении (Coffee Lake-H) и сейчас по факту отвечает за повышение частоты при нагрузке на одно ядро. По факту, TVB позволяет увеличить частоту на дополнительные 200 МГц, если температура чипа не превышает 65 °C. Этот механизм взаимодействует с Turbo Boost, который обновился до третьей версии и как и ранее определяет на какой частоте процессор может работать в том или ином случае. TVB есть у всех чипов 10 поколения семейства Comet Lake-H за исключением Core i5-10400H и Core i5-10300H.
В материалах Intel для прессы о TVB рассказывается мало, но нам удалось собрать некоторую дополнительную информацию после анонса.
TVB может дать дополнительные 200 МГц восьмиядерному Core i9-10980HK, но только для двух ядер и если температура не превышает 65 °C. При температуре от 65 °C до 85 °C, TVB дает лишь дополнительные 100 МГц. В случае шестиядерного Core i7-10850H, TVB обеспечит 100 МГц и также если температура не превышает 65 °C. При нагрузке на все ядра применяется Turbo Boost 2.0. Из известной информации нам удалось понять, что доля работы TVB и Turbo Boost 3.0 не понадобится устанавливать драйвер или какое-либо ПО.
В Intel снова не дают точных данных, но мы полагаем, что Core i9-10980HK сможет разгонятся до 5.3 ГГц с TVB, 5.1 ГГц без TVB, но с Turbo Boost 3.0, а также до 4.9 ГГц с Turbo Boost 2.0 и 4.4 ГГц при нагрузке на все ядра. В случае Core i7-10850H ситуация будет выглядеть следующим образом: максимальная частота 5.1 ГГц с TVB, 5 ГГц без TVB, но с Turbo Boost 3.0, 4.8 - 4.9 ГГц с Turbo Boost 2.0 и около 4.4 ГГц при нагрузке на все ядра.
Возможности платформы
Изменений в PCH по сравнению с Coffee Lake-H Refresh не произошло. Comet Lake-H обладают чипсетом Intel 400-серии и содержат 40 линий PCIe Gen3, 16 из которых идут к процессору. Количество дополнительных линий будет зависеть от конкретного используемого чипсета.
От представителей Intel нам удалось узнать, что для новых процессоров предусмотрено три чипсета (3 Вт 14 нм): HM470 с 16 линиями будет предназначен для стандартных ноутбуков, QM480 также с 16 линиями нацелен на корпоративные модели и рабочие станции, а также WM490 с 24 линиями предусмотрен для топовых и мощных ноутбуков.
Большой упор во время презентации Intel делала на высокой частоте при нагрузке на одно ядро и вообще на одноядерной производительности. По этой причине в приложении Intel XTU появился новый инструмент Speed Optimizer. В Intel надеются, что Speed Optimizer позволит упростить процедуру разгона для широкого круга пользователей. Для производителей ноутбуков Intel разработали функцию Adaptix Dynamic Tuning, которая позволит оптимизировать долговременную производительность каждой модели. Как именно происходит взаимодействие Speed Optimizer и Adaptix - не уточняется.
Новые процессоры поддерживают до 128 ГБ оперативной памяти DDR4-2933, но в Intel также уточняют, что технически поддерживается и DDR4-3200. Правда, во-первых поддержка такой памяти будет только у Core i9-10980HK, да и наличие ее в каждой конкретной модели ноутбука будет определять производитель. В Intel официально не проводили тесты совместимости новой платформы с памятью DDR4-3200.
Модели и сроки появления в продаже
Самым производительным представителем Comet Lake-H является Core i9-10980HK, который содержит 8 ядер (16 потоков, 45 Вт) и разблокированный множитель. Еще один чип с 8 ядрами и 16 потоками - это Core i7-10875H с заблокированным множителем. Далее идут шестиядерные 12-поточные Core i7-10850H (частично разблокированный) и Core i7-10750H. Четырехъядерные 8-поточные Core i5-10400H и Core i5-10300H завершают этот список. Встроенная графика UHD Graphics без изменений перекочевала из 9 поколения.
По оценкам Intel, новые процессоры будут использованы в 100 различных грядущих моделях ноутбуков, 30 из которых будут принадлежать к категории тонких и легких. Первые ноутбуки с Intel Comet Lake-H от крупных производителей уже доступны. Насколько успешно они будут соперничать с AMD Renoir Ryzen 4000 мы узнаем только после обзоров первых ноутбуков нового поколения.
Источник(и)
Intel Press Brief