Появились первые ценники грядущих процессоров Intel Core i9-10900, i7-10700K и i7-10700: один уровень с Coffee Lake, но AMD Matisse пока привлекательнее

Один из канадских ритейлеров опубликовал цены не представленных официально настольных процессоров Intel семейства Comet Lake-S: Core i9-10900, Intel Core i7-10700K и Intel Core i7-10700. Стоимость чипов оказалось идентичной моделям предыдущего семейства Coffee Lake, но процессоры AMD Matisse пока что интереснее по соотношению цены и производительности.

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Канадский поставщик DirectDial начал публиковать цены еще не представленных настольных процессоров Intel Comet Lake-S. Пока что известна стоимость Intel Core i9-10900, i7-10700K и i7-10700: CAD$679 (US$487), CAD$585 (US$419) и CAD$506 (US$363) соответственно. Указывается, что поставки моделей намечены на 17 июня.

По стоимости новые Comet Lake-S очень хорошо выглядят на фоне предыдущих Coffee Lake. Так, все тот же поставщик DirectDial продает Intel Core i9-9900 за CAD$678 (US$486), i7-9700K за CAD$578 (US$414) и i7-9700 по цене CAD$502 (US$360). Одним словом, все выглядит так, что Comet Lake-S можно смело выбирать вместо Coffee Lake.

Но что насчет конкурентов? У все того же поставщика AMD Ryzen 9 3900X выставлен за CAD$747 (US$535). Этот чип семейства Matisse обладает 12 ядрами и 24 потоками, в то время как у Intel Core i9-10900 насчитывается 10 ядер и 20 потоков. Вместе с тем, у процессора Ryzen более высокий TDP (105 Вт против 65 Вт). Как бы там ни было, если хорошо поискать, то Ryzen 9 3900X можно найти и за US$449.99, что делает его привлекательнее еще не представленного и отсутствующего на полках магазинов 10-ядерного процессора Intel Comet Lake-S.