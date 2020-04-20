Notebookcheck

AMD Ryzen 9 4900HS дольше работает на высоких частотах при длительной нагрузке, но Intel Core i7-10875H теряет меньше производительности

Сравнение долговременной производительности AMD Ryzen 9 4900HS и Intel Core i7-10875H
Сравнение долговременной производительности AMD Ryzen 9 4900HS и Intel Core i7-10875H
Предварительное сравнение долговременной производительности AMD Ryzen 9 4900HS и Intel Core i7-10875H в многопоточном тесте Cinebench R15 показывает, что чип Renoir дольше удерживает высокие частоты, чем Comet Lake-H. Однако, интересно то, что потеря производительности чипов 10 поколения Intel снизилась почти в два раза в сравнении с предшественниками.
Vaidyanathan Subramaniam | 20/04/2020
таблицы Comet Lake ноутбуки Review Snippet

Недавно мы уже сообщали вам о производительности чипов Intel 10 поколения Comet Lake-H (Core i7-10875H) в Gigabyte Aero 17 HDR X8, обзор которого мы сейчас как раз завершаем. В этой новости мы больше расскажем о долговременной производительности нового чипа. Мы решили сравнить Core i7-10875H с AMD Ryzen 9 4900HS, который мы тестировали в обзоре Asus Zephyrus G14. Также в это сравнение мы решили добавить результаты Core i7-10750H (Acer Predator Triton 500, обзор в работе), Core i9-9880H (HP Omen 17) и Core i7-9750H (Schenker XMG Pro 15). 

Процессоры Core i7-10875H и Core i7-10750H поддерживают Thermal Velocity Boost, потому нам очень интересно узнать, как же они поведут себя при нагрузке. Для проверки возможностей чипов мы запустили многопоточный тест в Cinebench R15, причем 25 раз подряд. Не забывайте, что в данном испытании многое зависит от системы охлаждения ноутбука. Однако, мы в любом случае узнаем, чего стоит ожидать от чипов Comet Lake-H в плане производительности. 

Сравнение долговременной производительности Intel Core i7-10875H, AMD Ryzen 9 4900HS и Core i9-9880H

При сравнении Core i7-10875H с Ryzen 9 4900HS вырисовывается интересная картина. Как видно на графике, Core i7-10875H стартует с 1671 балла, но со второй итерации оценка начинает снижаться, пока не падает до 1563 баллов (6.4%) к концу пятой итерации. Вплоть до 13 итерации теста показатели достаточно стабильные, а вот после нее мы видим некоторые просадки. 

Ryzen 9 4900HS, с другой стороны, удерживает практически постоянный уровень производительности с 1 по 5 итерации (разница достигает 2.7%). Однако, сразу после этого и до 9 итерации оценка снижается на 10.5% и стабилизируется на таком уровне до конца теста. Учитывая, что у Ryzen 9 4900HS уровень TDP составляет 35 Вт, он способен проявить себя и лучше, если установить его в более толстый и громоздкий ноутбук с мощным охлаждением.

Core i7-10875H примерно на 15% превосходит Core i9-9880H после 1 итерации за счет повышенных частот в разгоне. Производительность Core i9-9880H просаживается на 11.5% ко второй итерации, но после этого стабилизируется. Судя по всему, Thermal Velocity Boost и Turbo Boost 3 сыграли свою роль и потому у Core i7-10875H производительность снижается в два раза меньше, чем у Core i9-9880H. 

Вместе с тем у Core i9-9880H в составе HP Omen 17 более ровная кривая без просадок. Это может быть вызвано тем, что у Omen 17 корпус толще, чем у Gigabyte Aero 17 HDR XB, а значит и охлаждение лучше. 

Сравнение долговременной производительности Intel Core i7-10750H и Core i7-9750H

Сравнение долговременной производительности Core i7-10750H в Acer Predator Triton 500 и Core i7-9750H в Schenker XMG Pro 15 выявило схожую с описанной выше картину. После первой итерации теста мы видим 11% прирост у Core i7-10750H в сравнении с Core i7-9750H. После второй итерации у чипа 10 поколения производительность снизилась на 6.2%, в то время как у Core i7-9750H на 12.62%.

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Gigabyte Aero 17 HDR XB GeForce RTX 2070 Super Max-Q, i7-10875H, Samsung SSD PM981a MZVLB512HBJQ; CPU Multi 64Bit: Ø1572 (1548.11-1671.4)
Acer Predator Triton 500 PT515-52-70N3 GeForce RTX 2080 Super Max-Q, i7-10750H, Samsung SSD PM981a MZVLB512HBJQ; CPU Multi 64Bit: Ø1213 (1201.27-1287.87)
Asus Zephyrus G14 GA401IV GeForce RTX 2060 Max-Q, R9 4900HS, Intel SSD 660p 1TB SSDPEKNW010T8; CPU Multi 64Bit: Ø1655 (1591.98-1850.91)
HP Omen 17-cb0020ng GeForce RTX 2080 Mobile, i9-9880H, 2x Samsung SSD PM981 MZVLB512HAJQ (RAID 0); CPU Multi 64Bit: Ø1291 (1278.24-1450)
Schenker XMG Pro 15 GeForce RTX 2070 Mobile, i7-9750H, Samsung SSD 970 EVO Plus 500GB; CPU Multi 64Bit: Ø1023 (1010.13-1155.97)

Итоги

Предварительные тесты долговременной производительности в Cinebench R15 помогло нам примерно оценить возможности 10 поколения процессоров Intel семейства Comet Lake-H. Сразу видно, что у Intel и AMD разный подход к стабилизации производительности под нагрузкой. Если в AMD решили обеспечить как можно более длительную максимальную производительность на протяжении начального этапа, в Intel попросту смирились с изначальной просадкой, сделав упор на дальнейшей нормализации показателей. Нам также удалось выяснить, что у чипов Intel Comet Lake-H производительность в Cinebench R15 снижается почти в два раза меньше, чем у предшественников 9 поколения. То есть, в требовательных приложениях производительность у Intel действительно возросла.

Снова отметим, что долговременная производительность процессоров сильно зависит от конструкции корпуса ноутбука, эффективности системы охлаждения, ограничений энергопотребления в BIOS, пользовательских настроек и притока воздуха. Мы надеемся в ближайшее время протестировать как можно больше ноутбуков с процессорами Intel Comet Lake-H и AMD Ryzen 4000-H/HS/U, чтобы результаты в нашей базе данных были более точными. 

Источник(и)

Notebookcheck

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Vaidyanathan Subramaniam, 2020-04-20 (Update: 2020-04-20)
Vaidyanathan Subramaniam
Editor of the original article: Vaidyanathan Subramaniam - News Editor

 