AMD Ryzen 9 4900HS дольше работает на высоких частотах при длительной нагрузке, но Intel Core i7-10875H теряет меньше производительности
Недавно мы уже сообщали вам о производительности чипов Intel 10 поколения Comet Lake-H (Core i7-10875H) в Gigabyte Aero 17 HDR X8, обзор которого мы сейчас как раз завершаем. В этой новости мы больше расскажем о долговременной производительности нового чипа. Мы решили сравнить Core i7-10875H с AMD Ryzen 9 4900HS, который мы тестировали в обзоре Asus Zephyrus G14. Также в это сравнение мы решили добавить результаты Core i7-10750H (Acer Predator Triton 500, обзор в работе), Core i9-9880H (HP Omen 17) и Core i7-9750H (Schenker XMG Pro 15).
Процессоры Core i7-10875H и Core i7-10750H поддерживают Thermal Velocity Boost, потому нам очень интересно узнать, как же они поведут себя при нагрузке. Для проверки возможностей чипов мы запустили многопоточный тест в Cinebench R15, причем 25 раз подряд. Не забывайте, что в данном испытании многое зависит от системы охлаждения ноутбука. Однако, мы в любом случае узнаем, чего стоит ожидать от чипов Comet Lake-H в плане производительности.
Сравнение долговременной производительности Intel Core i7-10875H, AMD Ryzen 9 4900HS и Core i9-9880H
При сравнении Core i7-10875H с Ryzen 9 4900HS вырисовывается интересная картина. Как видно на графике, Core i7-10875H стартует с 1671 балла, но со второй итерации оценка начинает снижаться, пока не падает до 1563 баллов (6.4%) к концу пятой итерации. Вплоть до 13 итерации теста показатели достаточно стабильные, а вот после нее мы видим некоторые просадки.
Ryzen 9 4900HS, с другой стороны, удерживает практически постоянный уровень производительности с 1 по 5 итерации (разница достигает 2.7%). Однако, сразу после этого и до 9 итерации оценка снижается на 10.5% и стабилизируется на таком уровне до конца теста. Учитывая, что у Ryzen 9 4900HS уровень TDP составляет 35 Вт, он способен проявить себя и лучше, если установить его в более толстый и громоздкий ноутбук с мощным охлаждением.
Core i7-10875H примерно на 15% превосходит Core i9-9880H после 1 итерации за счет повышенных частот в разгоне. Производительность Core i9-9880H просаживается на 11.5% ко второй итерации, но после этого стабилизируется. Судя по всему, Thermal Velocity Boost и Turbo Boost 3 сыграли свою роль и потому у Core i7-10875H производительность снижается в два раза меньше, чем у Core i9-9880H.
Вместе с тем у Core i9-9880H в составе HP Omen 17 более ровная кривая без просадок. Это может быть вызвано тем, что у Omen 17 корпус толще, чем у Gigabyte Aero 17 HDR XB, а значит и охлаждение лучше.
Сравнение долговременной производительности Intel Core i7-10750H и Core i7-9750H
Сравнение долговременной производительности Core i7-10750H в Acer Predator Triton 500 и Core i7-9750H в Schenker XMG Pro 15 выявило схожую с описанной выше картину. После первой итерации теста мы видим 11% прирост у Core i7-10750H в сравнении с Core i7-9750H. После второй итерации у чипа 10 поколения производительность снизилась на 6.2%, в то время как у Core i7-9750H на 12.62%.
Итоги
Предварительные тесты долговременной производительности в Cinebench R15 помогло нам примерно оценить возможности 10 поколения процессоров Intel семейства Comet Lake-H. Сразу видно, что у Intel и AMD разный подход к стабилизации производительности под нагрузкой. Если в AMD решили обеспечить как можно более длительную максимальную производительность на протяжении начального этапа, в Intel попросту смирились с изначальной просадкой, сделав упор на дальнейшей нормализации показателей. Нам также удалось выяснить, что у чипов Intel Comet Lake-H производительность в Cinebench R15 снижается почти в два раза меньше, чем у предшественников 9 поколения. То есть, в требовательных приложениях производительность у Intel действительно возросла.
Снова отметим, что долговременная производительность процессоров сильно зависит от конструкции корпуса ноутбука, эффективности системы охлаждения, ограничений энергопотребления в BIOS, пользовательских настроек и притока воздуха. Мы надеемся в ближайшее время протестировать как можно больше ноутбуков с процессорами Intel Comet Lake-H и AMD Ryzen 4000-H/HS/U, чтобы результаты в нашей базе данных были более точными.
Источник(и)
Notebookcheck