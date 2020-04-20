AMD Ryzen 9 4900HS дольше работает на высоких частотах при длительной нагрузке, но Intel Core i7-10875H теряет меньше производительности

Сравнение долговременной производительности Intel Core i7-10875H, AMD Ryzen 9 4900HS и Core i9-9880H

При сравнении Core i7-10875H с Ryzen 9 4900HS вырисовывается интересная картина. Как видно на графике, Core i7-10875H стартует с 1671 балла, но со второй итерации оценка начинает снижаться, пока не падает до 1563 баллов (6.4%) к концу пятой итерации. Вплоть до 13 итерации теста показатели достаточно стабильные, а вот после нее мы видим некоторые просадки.

Ryzen 9 4900HS, с другой стороны, удерживает практически постоянный уровень производительности с 1 по 5 итерации (разница достигает 2.7%). Однако, сразу после этого и до 9 итерации оценка снижается на 10.5% и стабилизируется на таком уровне до конца теста. Учитывая, что у Ryzen 9 4900HS уровень TDP составляет 35 Вт, он способен проявить себя и лучше, если установить его в более толстый и громоздкий ноутбук с мощным охлаждением.

Core i7-10875H примерно на 15% превосходит Core i9-9880H после 1 итерации за счет повышенных частот в разгоне. Производительность Core i9-9880H просаживается на 11.5% ко второй итерации, но после этого стабилизируется. Судя по всему, Thermal Velocity Boost и Turbo Boost 3 сыграли свою роль и потому у Core i7-10875H производительность снижается в два раза меньше, чем у Core i9-9880H.

Вместе с тем у Core i9-9880H в составе HP Omen 17 более ровная кривая без просадок. Это может быть вызвано тем, что у Omen 17 корпус толще, чем у Gigabyte Aero 17 HDR XB, а значит и охлаждение лучше.