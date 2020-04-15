Notebookcheck

Программные оптимизации Microsoft Azure AI и Gigabyte Control Center помогут Gigabyte Aero 15 Studio XB с Intel Core i7-10875H достичь новых высот производительности

Gigabyte предлагает Aero 15 во множестве модификаций (Изображение: Gigabyte)
Gigabyte предлагает Aero 15 во множестве модификаций (Изображение: Gigabyte)
Gigabyte удалось обеспечить повышенную производительность для своего грядущего ноутбука Aero 15 Studio XB, который несет на борту процессор Intel Core i7-10875H. Утекшие в Сеть внутренние тесты в Geekbench и Cinebench R15 демонстрируют повышенные оценки, которых удалось добиться при помощи технологии Azure AI и утилиты Gigabyte Control Center.
Daniel R Deakin | 15/04/2020
Comet Lake таблицы ноутбуки

В Сеть попали результаты тестов грядущего ноутбука Gigabyte Aero 15 Studio XB, в которых демонстрируется повышенная производительность процессора Intel Core i7-10875H, которой удалось добиться с помощью Microsoft Azure AI и Gigabyte Control Center.

К примеру, по предыдущим данным в Geekbench ноутбук набирал 1292 балла в однопоточном и 7447 баллов в многопоточном тесте. Новейшие результаты мы в Notebookcheck получили эксклюзивно и они более позитивные. Благодаря технологиям машинного обучения Azure AI и оптимизациям в Gigabyte Control Center, новые оценки в Geekbench у Aero 15 Studio XB чуть лучше: 1328 баллов в однопоточном и 7695 баллов в многопоточном.

Есть и результаты тестирования в Cinebench R15, которые дают примерное представление о производительности Intel Core i7-10875H в Gigabyte Aero 15 Studio XB. В однопоточном тесте набралось 212 баллов, что приближает i7-10875H к Intel Core i9-10880H - его результаты мы недавно публиковали в статье о Comet Lake-H. Если же говорить о многопоточном тесте Cinebench R15, то в нем оценка составила 1748 баллов, что является хорошим результатом и лишь немного меньше, чем у  AMD Ryzen 7 4800HS (в среднем 1767 баллов) и упомянутого i9-10880H (1785 баллов).

Cinebench R15 - CPU Multi 64Bit
no name, Intel Core i7-10875H
1797 Points ∼100%
no name, Intel Core i7-10875H
1785 Points ∼99%
Gigabyte Aero 15 Studio XB, Intel Core i7-10875H
1748 Points ∼97%
no name, Intel Core i7-10750H
1418 Points ∼79%
no name, Intel Core i7-10750H
1404 Points ∼78%
no name, Intel Core i5-10300H
921 Points ∼51%

Судя по всему, “первый в мире ноутбук с технологиями Microsoft Azure AI” и восьмиядерным Intel Core i7-10875H действительно выигрывает от технологий машинного обучения. Помимо свежего процессора и продвинутых возможностей, Gigabyte Aero 15 XB также несет на борту новую видеокарту Nvidia GeForce RTX 2070 Super Max-Q.

Результаты тестирования в Geekbench. (Изображение: Geekbench)
Результаты тестирования в Geekbench. (Изображение: Geekbench)
Результаты тестирования в Cinebench R15. (Изображение: Cinebench)
Результаты тестирования в Cinebench R15. (Изображение: Cinebench)

Источник(и)

Notebookcheck

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Daniel R Deakin, 2020-04-15 (Update: 2020-04-15)
Daniel R Deakin
Editor of the original article: Daniel R Deakin - Managing Editor News

 