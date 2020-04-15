Программные оптимизации Microsoft Azure AI и Gigabyte Control Center помогут Gigabyte Aero 15 Studio XB с Intel Core i7-10875H достичь новых высот производительности
В Сеть попали результаты тестов грядущего ноутбука Gigabyte Aero 15 Studio XB, в которых демонстрируется повышенная производительность процессора Intel Core i7-10875H, которой удалось добиться с помощью Microsoft Azure AI и Gigabyte Control Center.
К примеру, по предыдущим данным в Geekbench ноутбук набирал 1292 балла в однопоточном и 7447 баллов в многопоточном тесте. Новейшие результаты мы в Notebookcheck получили эксклюзивно и они более позитивные. Благодаря технологиям машинного обучения Azure AI и оптимизациям в Gigabyte Control Center, новые оценки в Geekbench у Aero 15 Studio XB чуть лучше: 1328 баллов в однопоточном и 7695 баллов в многопоточном.
Есть и результаты тестирования в Cinebench R15, которые дают примерное представление о производительности Intel Core i7-10875H в Gigabyte Aero 15 Studio XB. В однопоточном тесте набралось 212 баллов, что приближает i7-10875H к Intel Core i9-10880H - его результаты мы недавно публиковали в статье о Comet Lake-H. Если же говорить о многопоточном тесте Cinebench R15, то в нем оценка составила 1748 баллов, что является хорошим результатом и лишь немного меньше, чем у AMD Ryzen 7 4800HS (в среднем 1767 баллов) и упомянутого i9-10880H (1785 баллов).
|Cinebench R15 - CPU Multi 64Bit
|no name, Intel Core i7-10875H
1797 Points ∼100%
|no name, Intel Core i7-10875H
1785 Points ∼99%
|Gigabyte Aero 15 Studio XB, Intel Core i7-10875H
1748 Points ∼97%
|no name, Intel Core i7-10750H
1418 Points ∼79%
|no name, Intel Core i7-10750H
1404 Points ∼78%
|no name, Intel Core i5-10300H
921 Points ∼51%
Судя по всему, “первый в мире ноутбук с технологиями Microsoft Azure AI” и восьмиядерным Intel Core i7-10875H действительно выигрывает от технологий машинного обучения. Помимо свежего процессора и продвинутых возможностей, Gigabyte Aero 15 XB также несет на борту новую видеокарту Nvidia GeForce RTX 2070 Super Max-Q.
Источник(и)
Notebookcheck