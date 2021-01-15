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CES 2021 | Gigabyte обновила Aero 15/17: улучшенные дисплеи, более эффективная система охлаждения и видеокарты Nvidia RTX 30

Благодаря Nvidia, Aero теперь годится для игр (Изображение: Gigabyte)
Благодаря Nvidia, Aero теперь годится для игр (Изображение: Gigabyte)
Обновленные ноутбуки Gigabyte основаны на существующих процессорах Intel Comet Lake-H, потому поддерживают лишь Thunderbolt 3. Тем не менее, производитель предлагает улучшенные дисплеи с заводской калибровкой, а также свежие мобильные видеокарты Nvidia RTX 3000 и более эффективную систему охлаждения. Кроме того, ноутбуки серии AERO одними из первых получили видеовыход HDMI 2.1
Bogdan Solca, 🇺🇸
Comet Lake игры и всё связанное с ними видеокарты GeForce свежие релизы Thunderbolt

Обновленная линейка ноутбуков Gigabyte AERO предоставляет высокую производительность, компактность и идеальную цветопередачу профессионалам и разработчикам цифрового контента.

Согласно Gigabyte, обновленная линейка моделей AERO поддерживает устаревший ныне Thunderbolt 3, а значит на процессоры 11 поколения Tiger Lake-H производитель решил не переходить. Главные улучшения на этот раз связаны с другими компонентами: улучшенные дисплеи с заводской калибровкой, видеокарты нового поколения от Nvidia и более эффективная система охлаждения.

AERO 15 получил первый в мире OLED дисплей с заводской калибровкой Xrite Pantone, поддержкой стандарта VESA DisplayHDR 400 True Black и 100% охватом цветового пространства DCI-P3. AERO 17 же оснащается 4K HDR или FHD IPS дисплеями на выбор, все панели калибруются еще на заводе, прежде чем попасть на сборку ноутбуков в Gigabyte.

Конфигурации с 4K дисплеями оснащаются процессорами вплоть до Intel Core i9 и видеокартами вплоть до Nvidia RTX 3080, в то время как конфигурации с FHD дисплеями будут комплектоваться только Core i7. Довольно странно и то, что AERO 17 FHD будет оснащаться только RTX 3060, в то время как для AERO 15 FHD доступны RTX 3060 и RTX 3070. Как бы там ни было, благодаря новым видеокартам Nvidia, ноутбуки серии AERO теперь хорошо подходят для игр.

Помимо порта Thunderbolt 3 и стандартных USB Type-A, обновленные модели AERO могут похвастаться наличием современного видеовыхода HDMI 2.1, а также DisplayPort 1.4. В Gigabyte также установили в ноутбуки полноразмерные картридеры стандарта UHS-II.

Сроки появления в продаже и стоимость новинок пока не уточняются.

(Изображение: Gigabyte)
(Изображение: Gigabyte)

Источник(и)

Gigabyte

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Bogdan Solca, 2021-01-15 (Update: 2021-01-15)
Bogdan Solca
Editor of the original article: Bogdan Solca - News Editor

 