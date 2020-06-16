Notebookcheck

Смартфон Microsoft Surface Duo может выйти уже в июле

Surface Duo предложит идеальную многозадачность (Изображение: Microsoft)
Surface Duo предложит идеальную многозадачность (Изображение: Microsoft)
Microsoft Surface Duo на Android может появиться раньше, чем ожидалось. Судя по последним утечкам, новинка попадет в продажу уже в следующем месяце, так как Microsoft хотят обогнать готовящийся к анонсу Galaxy Fold 2.
Sanjiv Sathiah, 🇺🇸

Изначально фигурировавший в утечках как Microsoft Surface Phone, Surface Duo может выйти в продажу уже в следующем месяце - по крайней мере, об этом говорят последние утечки. @zacbowden из команды ресурса Windows Central в своем Twitter сообщил, что в Microsoft намереваются обогнать Galaxy Fold 2. Выход последнего намечен на август, потому релиз Surface Duo планируют провести в июле.

Тем не менее, на официальном сайте Microsoft презентация Surface Duo все еще намечена на четвертый квартал текущего года. Также следует понимать, что хоть оригинальный Samsung Galaxy Fold и позиционировался как устройство с улучшенной многозадачностью, он в большей степени был направлен на совершенствование мультимедийной составляющей и развлечения, чем похож планшет. Surface Duo же наоборот призван значительно улучшить многозадачность, потому и использует два дисплея с шарниром, вместо гибкого дисплея.

По факту, Surface Duo очень напоминает один из смартфонов LG, который продавался с чехлом со встроенным вторым дисплеем. Правда, в отличие от LG, в Microsoft по максимуму отточили программную часть в нужном направлении. Словом, если у Surface Duo и есть недостатки, то они, вероятно будут связаны с используемым чипсетом: ожидается, что в смартфоне будет установлен Qualcomm Snapdragon 855, а не ткущий флагманский Snapdragon 865.

Мы считаем, что такой концепт имеет право на жизнь - буквально в каждом обзоре двухэкранных смартфонов LG пишут о том, насколько же удобнее такое устройство в сравнении со стандартными моделями. Вместе с тем, многие ресурсы (и мы в том числе) упоминали громоздкость таких аксессуаров, как у LG, и прочие вытекающие из этого недостатки (плохая автономность). Если ребятам из Microsoft удастся удачно воплотить концепт двухэкранного смартфона в жизнь, - например, если конструкция будет разворачиваться на 360 градусов, то можно будет пользоваться устройством одной рукой - то такая модель получит невиданных успех... при правильном ценнике, конечно же.

(Изображение: @zacbowden в Twitter)
(Изображение: @zacbowden в Twitter)

Источник(и)

Twitter

Microsoft

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Sanjiv Sathiah, 2020-06-16 (Update: 2020-06-16)
Sanjiv Sathiah
Editor of the original article: Sanjiv Sathiah - News Editor - @t3mporarybl1p

 