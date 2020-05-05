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Samsung случайно подтвердила выход Galaxy Fold 2 и Galaxy Note 20 во второй половине 2020 года

Samsung готовят наследника Galaxy Fold ко второй половине 2020 (Изображение: @BenGeskin)
Samsung готовят наследника Galaxy Fold ко второй половине 2020 (Изображение: @BenGeskin)
Samsung официально признала, что работает над следующей версией модели Galaxy Fold. Данная информация была скрыта в финансовом отчете компании, что вышел на прошлой неделе - в Samsung явно пытаются убедить инвесторов, что с помощью инноваций смогут остаться на плаву, несмотря на общее падение рынка смартфонов.
Sanjiv Sathiah | 05/05/2020
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Финансовые результаты Samsung в первом квартале, которые были опубликованы на прошло неделе, оказались такими же унылыми, как и общий рынок смартфонов из-за пандемии COVID-19. В феврале продажи смартфонов производителя просели на 38%, ввиду чего наиболее выигрышными оказались бюджетные модели A-серии с агрессивной ценовой политикой. Тем не менее, это вовсе не значит, что производитель откажется от таких инновационных и топовых смартфонов как Galaxy Fold - наоборот, в Samsung, оказывается, работают над продолжением.

Внимательные ребята из CNET заметили важные детали в финансовом отчете Samsung. В частности, там указывается, что компания “продолжит дифференцировать флагманские модели, за счет выпуска новых поколений серии Note и гибких смартфонов…” - речь явно идет о Galaxy Fold. Кроме того, примерная дата релиза - сентябрь 2020 - совпадает с выходом улучшенной версии Fold в прошлом году.

Многие наши читатели помнят, что выход оригинального Galaxy Fold стал для Samsung полным провалом, в результате чего компания даже уволила главу мобильного подразделения, заменив его более молодым сотрудником.

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Sanjiv Sathiah, 2020-05- 5 (Update: 2020-05- 5)
Sanjiv Sathiah
Editor of the original article: Sanjiv Sathiah - News Editor - @t3mporarybl1p

 