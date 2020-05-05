Samsung случайно подтвердила выход Galaxy Fold 2 и Galaxy Note 20 во второй половине 2020 года
Финансовые результаты Samsung в первом квартале, которые были опубликованы на прошло неделе, оказались такими же унылыми, как и общий рынок смартфонов из-за пандемии COVID-19. В феврале продажи смартфонов производителя просели на 38%, ввиду чего наиболее выигрышными оказались бюджетные модели A-серии с агрессивной ценовой политикой. Тем не менее, это вовсе не значит, что производитель откажется от таких инновационных и топовых смартфонов как Galaxy Fold - наоборот, в Samsung, оказывается, работают над продолжением.
Внимательные ребята из CNET заметили важные детали в финансовом отчете Samsung. В частности, там указывается, что компания “продолжит дифференцировать флагманские модели, за счет выпуска новых поколений серии Note и гибких смартфонов…” - речь явно идет о Galaxy Fold. Кроме того, примерная дата релиза - сентябрь 2020 - совпадает с выходом улучшенной версии Fold в прошлом году.
Многие наши читатели помнят, что выход оригинального Galaxy Fold стал для Samsung полным провалом, в результате чего компания даже уволила главу мобильного подразделения, заменив его более молодым сотрудником.