Galaxy Fold Active? Samsung запатентовала защищенный гибкий смартфон

Samsung зарегистрировала патент на гибкий смартфон с "влагоустойчивым корпусом ". На изображениях из патента запечатлен смартфон, напоминающий Galaxy Fold, но с более прочным на вид корпусом. Диагональ дисплея, судя по всему, такая же, как и у первого гибкого смартфона компании.

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Согласно новой патентной заявке, что была найдена в базе данных World Intellectual Property Office (WIPO), Samsung разрабатывает новую версию смартфона с гибким дисплеем. Корпус устройства, согласно информации из патента, обладает защитой от влаги - в частности, описываются способы изоляции компонентов устройства от влаги.

На изображениях из заявки продемонстрирован смартфон, по дизайну сильно напоминающий Galaxy Fold, но с другим внешним дисплеем: теперь он выполнен в виде полоски и может отображать дату, информацию о поступивших уведомлениях и другие данные.

Пока что довольно сложно представить себе гибкий смартфон в характерном для серии Galaxy Active дизайне, но такая модель сильно улучшила бы репутацию такого класса устройств в плане практичности. https://www.amazon.com/Samsung-SM-F907N-Factory-Unlocked-Warranty/dp/B07YJVRSY4/?tag=nbcnewsnet-20