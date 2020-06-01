Galaxy Fold Active? Samsung запатентовала защищенный гибкий смартфон
Согласно новой патентной заявке, что была найдена в базе данных World Intellectual Property Office (WIPO), Samsung разрабатывает новую версию смартфона с гибким дисплеем. Корпус устройства, согласно информации из патента, обладает защитой от влаги - в частности, описываются способы изоляции компонентов устройства от влаги.
На изображениях из заявки продемонстрирован смартфон, по дизайну сильно напоминающий Galaxy Fold, но с другим внешним дисплеем: теперь он выполнен в виде полоски и может отображать дату, информацию о поступивших уведомлениях и другие данные.
Пока что довольно сложно представить себе гибкий смартфон в характерном для серии Galaxy Active дизайне, но такая модель сильно улучшила бы репутацию такого класса устройств в плане практичности. https://www.amazon.com/Samsung-SM-F907N-Factory-Unlocked-Warranty/dp/B07YJVRSY4/?tag=nbcnewsnet-20