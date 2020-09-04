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Galaxy Book Flex: первый ноутбук Samsung с 5G, 13-МП камерой и процессорами Intel 11 поколения Tiger Lake-U

Samsung Galaxy Book Flex 5G с поддержкой стилуса S Pen (Изображение: Samsung)
Samsung Galaxy Book Flex 5G с поддержкой стилуса S Pen (Изображение: Samsung)
Новый тонкий и легкий трансформер Samsung Galaxy Book Flex 5G получил свежие четырехъядерные процессоры Intel i5/i7 Tiger Lake-U со встроенной графикой нового поколения Iris Xe, а также 16 ГБ ОЗУ LPDDR4x-4266 и NVMe SSD до 512 ГБ. Кроме того, это первый ноутбук с 13-МП камерой, а благодаря соответствию требованиям программы Intel Evo он также имеет порт Thunderbolt 4.
Bogdan Solca, 🇺🇸
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Samsung обновляет линейку Galaxy Book Flex: новая модель с поддержкой 5G одной из первых получила сертификацию Intel Evo (ранее известной как Project Athena). Новый Galaxy Book Flex 5G получил красивую расцветку Royal Silver и оснащается процессорами Intel 11 поколения семейства Tiger Lake, которые обладают встроенной графикой нового поколения Iris Xe.

Вдобавок Galaxy Book Flex 5G является первым ноутбуком с 13-МП камерой: она располагается в верхней левой части палубы над клавиатурой и потому ее можно использовать для создания снимков в режиме планшета. Над дисплеем также имеется обычная веб-камера с разрешением 720p. Как вы уже поняли, конструкция у этого 13.3-дюймового ноутбука трансформируемая, потому сенсорный FHD дисплей поддерживает ввод при помощи стилуса S Pen.

В Samsung не уточняют конкретные модели используемых процессоров, но в данном случае можно ожидать появления четырехъядерных i5 и i7 с 15-Вт TDP. Новинка также получила 16 ГБ ОЗУ LPDDR4x-4266 и NVMe SSD объемом до 512 ГБ. Кроме того, модель обладает слотом для карт Micro SD.

Благодаря наличию сертификации Intel Evo, модель поддерживает новый интерфейс Thunderbolt 4; в набор портов также входит USB-C 3.2 с поддержкой power delivery plus и USB Type-A 3.0, видеовыход HDMI и комбинированный аудио разъем. Поддержка 5G подразумевает наличие слота для SIM, но модель также поддерживает Wi-Fi 6 и Wi-Fi Direct наряду с Bluetooth 5.1.

Среди других характеристик ноутбука можно отметить встроенную акустику от AKG с 5-ваттными стереодинамиками и поддержкой технологии smart amp, сканер отпечатков, клавиатуру с подсветкой и батарею емкостью 69.7 Вт⋅ч. Толщина ноутбука составляет всего 14.9 мм, а вес - 1.26 кг.

К сожалению, стоимость модели и сроки ее появления в продаже пока не оглашены.

Список характеристик (Изображение: Samsung)
Список характеристик (Изображение: Samsung)

Источник(и)

Пресс-релиз Samsung

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Bogdan Solca, 2020-09- 4 (Update: 2020-09- 4)
Bogdan Solca
Editor of the original article: Bogdan Solca - News Editor

 