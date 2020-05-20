Intel Core i5-L16G7 замечен в ноутбуке Samsung

Про экран сказано немного, но это не матрица типа QLED или OLED. Видимо, речь идёт о PLS или IPS с разрешением 1920 на 1080 пикселей и 60-герцевой частотой обновления.

В модели с идентификатором NP767XCM-K01CA используется процессор Intel Core i5-L16G7 , она весит всего 950 грамм , и имеет, в отличие от многих и многих, датчик яркости, позволяющий автоматически настраивать подсветку экрана.

Вы тоже это видите? Страницу товара, а именно, 13-дюймового ноутбука Samsung, оснащённого ещё не запущенной официально в продажу серией процессоров Intel?

Процессор описывается, как имеющий Boost-частоту "до 3 ГГц" и "4 МБ кэша L3". Не сказано даже, сколько в нём ядер, хотя логика и известные о Lakefield сведения подсказывают, что пять. Упоминается некая технология "Intel Hybrid", которая "обеспечит высокую продуктивность, длительное время работы и низкое потребление энергии". По всей видимости, это и есть разработанная Intel альтернатива для big.LITTLE от ARM.

NP767XCM-K01CA поддерживает Wi-Fi 6, оснащён аккумулятором на 42 ватт-часа и обеспечивает "до 17 часов работы" при воспроизведении видео.

Заряжается ноутбук по USB C, он оснащён гнездом для карт micro-SD. Видеопроцессор, встроенный в L16G7, как ни странно, обозначен в характеристиках ноутбука как Intel UHD Graphics, хотя это должен быть Iris Plus G7, если судить по последним цифрам в названии процессора.

Прочие ключевые параметры - это 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 256 ГБ либо 512 ГБ на накопителе современной версии UFS.

Ноутбуки Samsung в последнее время нечасто попадают к нам на тестирование. Официально купить их в России или Белоруссии - с соответствующей сертификацией и клавиатурой - уже несколько лет, как затруднительно. То же, по всей видимости, относится к другим странам СНГ и ко многим странам ЕС. Если судить по обзорам наших зарубежных коллег, в первую очередь, из США и Великобритании, то в современных ноутбуках Samsung корпус делается слишком тонким и клавиатура, как следствие, неудобна в использовании, при этом все остальные параметры - особенно качество экрана - очень впечатляют по сравнению с прямыми конкурентами. Что и не удивительно, ведь Samsung одна из немногих производит самостоятельно экраны PLS, QLED и AMOLED и может позволить себе встраивать их в собственные устройства без лишних переплат.