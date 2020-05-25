Intel приобрела Rivet Networks - производителя Wi-Fi адаптеров Killer
Бренд Killer ассоциируется с первую очередь с Wi-Fi адаптерами для высокопроизводительных компьютеров. К примеру, модуль AX1650i, что установлен в Alienware Area-51m R2, обеспечивает пропускную способность беспроводной сети вплоть до 2.4 Гбит/с. Теперь этот бренд, как и выпускающая его компания Rivet Networks, стал частью Intel.
На самом деле, обе компании уже давно сотрудничали, работая над выпуском решений для потребительских устройств, что в итоге закончилось поглощением со стороны Intel - сумма сделки, кстати, не указывается. Более того, часть персонала компании (исполнительный директор) переходят в Intel.
Чипмейкер утверждает, что такое решение позволит сделать будущие устройства на Project Athena более продвинутыми и поможет ускорить развитие сетей стандарта Wi-Fi 6. Сообщается, что бренд Killer никуда не денется и станет частью линейки продуктов Intel.