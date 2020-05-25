Intel приобрела Rivet Networks - производителя Wi-Fi адаптеров Killer

Компания Intel официально подтвердила приобретение Rivet Networks - производителя, наиболее известного брендом беспроводных адаптеров Killer. Чипмейкер утверждает, что такой шаг укрепит его позицию, как сторонника стандартизации; это также поможет Intel предлагать более продвинутые, в сравнении с конкурентами, продукты.

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Бренд Killer ассоциируется с первую очередь с Wi-Fi адаптерами для высокопроизводительных компьютеров. К примеру, модуль AX1650i, что установлен в Alienware Area-51m R2, обеспечивает пропускную способность беспроводной сети вплоть до 2.4 Гбит/с. Теперь этот бренд, как и выпускающая его компания Rivet Networks, стал частью Intel.

На самом деле, обе компании уже давно сотрудничали, работая над выпуском решений для потребительских устройств, что в итоге закончилось поглощением со стороны Intel - сумма сделки, кстати, не указывается. Более того, часть персонала компании (исполнительный директор) переходят в Intel.

Чипмейкер утверждает, что такое решение позволит сделать будущие устройства на Project Athena более продвинутыми и поможет ускорить развитие сетей стандарта Wi-Fi 6. Сообщается, что бренд Killer никуда не денется и станет частью линейки продуктов Intel.