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Intel приобрела Rivet Networks - производителя Wi-Fi адаптеров Killer

AX1650 - один из современных адаптеров Killer (Изображение: Intel)
AX1650 - один из современных адаптеров Killer (Изображение: Intel)
Компания Intel официально подтвердила приобретение Rivet Networks - производителя, наиболее известного брендом беспроводных адаптеров Killer. Чипмейкер утверждает, что такой шаг укрепит его позицию, как сторонника стандартизации; это также поможет Intel предлагать более продвинутые, в сравнении с конкурентами, продукты.
Deirdre O'Donnell | 25/05/2020
бизнес компьютеры игры ноутбуки Project Athena рабочие станции

Бренд Killer ассоциируется с первую очередь с Wi-Fi адаптерами для высокопроизводительных компьютеров. К примеру, модуль AX1650i, что установлен в Alienware Area-51m R2, обеспечивает пропускную способность беспроводной сети вплоть до 2.4 Гбит/с. Теперь этот бренд, как и выпускающая его компания Rivet Networks, стал частью Intel.

На самом деле, обе компании уже давно сотрудничали, работая над выпуском решений для потребительских устройств, что в итоге закончилось поглощением со стороны Intel - сумма сделки, кстати, не указывается. Более того, часть персонала компании (исполнительный директор) переходят в Intel.

Чипмейкер утверждает, что такое решение позволит сделать будущие устройства на Project Athena более продвинутыми и поможет ускорить развитие сетей стандарта Wi-Fi 6. Сообщается, что бренд Killer никуда не денется и станет частью линейки продуктов Intel.

Источник(и)

Intel на Anandtech

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Deirdre O'Donnell, 2020-05-25 (Update: 2020-05-25)
Deirdre O'Donnell
Editor of the original article: Deirdre O'Donnell - Editor

 