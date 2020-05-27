Intel впервые за много лет модифицировала стоковый кулер для своих процессоров, но он по-прежнему намного хуже AMD Wraith
Около 10 лет подряд компания Intel кладет в коробку к своим процессорам кулер времен Sandy Bridge (2011). Конец этому феномену пришел вместе с процессорами 10 поколения Comet Lake S, с некоторыми из которых теперь поставляется современная версия охладителя. Так чем же он отличается? "Новый" кулер полностью окрашен в черный цвет - такое оформление некоторым покупателям должно понравится больше, чем у старой версии. Кроме того, пластиковый кожух стал толще, а кабель теперь находится в оплетке. Внимательные пользователи могут заметить, что кожух теперь имеет три ребра, а не четыре, как ранее. Других изменений конструкция не претерпела.
По эффективности "новый" кулер, вероятно, будет идентичен предыдущему. Учитывая, что процессоры Comet Lake S обладают довольно высоким энергопотреблением, штатный кулер подойдет только для низкопроизводительных моделей: несколько 65-Вт чипов с заблокированным множителем и 35-Вт чипы с индексом "T".
Мы однозначно позитивно оцениваем редизайн, но стандартное решение Intel по-прежнему сильно проигрывает кулерам AMD Wraith, которые поставляются с процессорами Ryzen 3000. К примеру, Wraith Spire и Wraith Max подходят для разгона, а у Wraith Prism даже есть RGB-подсветка. Ну а всем желающим приобрести старшие модели Comet Lake S - Core i9-10900K или Core i7-10700K - придется дополнительно раскошелиться на высокоэффективный кулер или систему жидкостного охлаждения.